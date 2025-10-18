Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини живлення окупованої ЗАЕС
73 2

Розпочався ремонт ліній електропередачі для до ЗАЕС, оголошене локальне припинення вогню, – МАГАТЕ. ФОТО

Після чотиритижневого блекауту розпочалися роботи з відновлення пошкоджених ліній електропередач до тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Для їх проведення встановлено локальні зони припинення вогню, повідомив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

За його словами, це необхідна умова, щоб забезпечити доступ ремонтних бригад і реалізувати складний план відновлення. Обидві сторони співпрацювали з МАГАТЕ, аби створити умови для безпечного виконання робіт, зазначив Гроссі.

МАГАТЕ наголошує, що відновлення зовнішнього електропостачання критично важливе для ядерної безпеки та захищеності станції. Організація супроводжує процес і моніторить виконання заходів на місці.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

У пресслужбі Міненерго України підтвердили, що українські фахівці почали відновлювати лінії електропостачання, які живлять Запорізьку АЕС. 

"Це вже 42-й раз від початку повномасштабного вторгнення, коли українські енергетики відновлюють лінії, які живлять станцію. Підключення ЗАЕС до української енергомережі та забезпечення її стабільної роботи українськими фахівцями є фундаментальними передумовами для запобігання будь-яким інцидентам та аваріям на найбільшому в Європі ядерному об'єкті", – додали у міністерстві.

Раніше повідомлялось, що МАГАТЕ пропонує відновити зовнішнє електропостачання окупованої російськими військами ЗАЕС у два етапи. Під час першого етапу МАГАТЕ пропонувало створити зону припинення вогню радіусом 1,5 кілометра, щоб відремонтувати лінію "Дніпровська" напругою 750 КВт, яку пошкодили на підконтрольній окупантам території.

Автор: 

АЕС (838) Запорізька область (183) електроенергія (4416) перемир’я (6) Запорізька АЕС (357)
Не "оголошене", а оголошено; не "у" два етапи, а за два етапи. Борітеся з русизмами!
А заголом велике спасибі за новини, ще й добрі, і за постійну увагу до цієї теми!
показати весь коментар
18.10.2025 17:44 Відповісти
P.S. Правила не "форума", а форуму.
показати весь коментар
18.10.2025 17:46 Відповісти

