Розпочався ремонт ліній електропередачі для до ЗАЕС, оголошене локальне припинення вогню, – МАГАТЕ. ФОТО
Після чотиритижневого блекауту розпочалися роботи з відновлення пошкоджених ліній електропередач до тимчасово окупованої Запорізької АЕС.
Для їх проведення встановлено локальні зони припинення вогню, повідомив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.
За його словами, це необхідна умова, щоб забезпечити доступ ремонтних бригад і реалізувати складний план відновлення. Обидві сторони співпрацювали з МАГАТЕ, аби створити умови для безпечного виконання робіт, зазначив Гроссі.
МАГАТЕ наголошує, що відновлення зовнішнього електропостачання критично важливе для ядерної безпеки та захищеності станції. Організація супроводжує процес і моніторить виконання заходів на місці.
У пресслужбі Міненерго України підтвердили, що українські фахівці почали відновлювати лінії електропостачання, які живлять Запорізьку АЕС.
"Це вже 42-й раз від початку повномасштабного вторгнення, коли українські енергетики відновлюють лінії, які живлять станцію. Підключення ЗАЕС до української енергомережі та забезпечення її стабільної роботи українськими фахівцями є фундаментальними передумовами для запобігання будь-яким інцидентам та аваріям на найбільшому в Європі ядерному об'єкті", – додали у міністерстві.
Раніше повідомлялось, що МАГАТЕ пропонує відновити зовнішнє електропостачання окупованої російськими військами ЗАЕС у два етапи. Під час першого етапу МАГАТЕ пропонувало створити зону припинення вогню радіусом 1,5 кілометра, щоб відремонтувати лінію "Дніпровська" напругою 750 КВт, яку пошкодили на підконтрольній окупантам території.
А заголом велике спасибі за новини, ще й добрі, і за постійну увагу до цієї теми!