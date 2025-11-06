1 506 15

СЗР РФ заявила про нібито плани НАТО влаштувати диверсію на Запорізькій АЕС, - росЗМІ

Служба зовнішньої розвідки Росії (СЗР) поширила заяву про нібито плани західних країн організувати диверсію на Запорізькій АЕС, яку нині контролюють російські окупанти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське агенство ТАСС.

У повідомленні йдеться нібито про "заклики" країн НАТО "спонукати Київ здійснити велику диверсію з жертвами серед українців та жителів країн Євросоюзу". За даними СЗР, нібито розглядається сценарій "на кшталт авіакатастрофи МН17".

"Захід розглядає варіант організації диверсії на Запорізькій АЕС із розплавленням активної зони її ядерних реакторів. Британці підрахували, що внаслідок аварії радіоактивне зараження пошириться на громадян ЄС поблизу українського кордону", - заявляють окупанти.

Що передувало?

Раніше гендиректор Міжнародного агенства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що розпочався ремонт ліній електропередач, що живлять ЗАЕС. Поблизу станції локальне "перемир’я".

Нагадаємо,президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Запорізькій АЕС критична ситуація, сьомий день станція працює на генераторах. 29 вересня Сибіга та Гроссі обговорили загрози для ЗАЕС.

Також повідомлялося, що через відсутність зовнішнього живлення понад 72 години аварійні генератори на Запорізькій АЕС працюють на максимум. Можливе неконтрольоване нагрівання реакторів, порівняне зі сценарієм Фукусіми.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російські окупанти намагаються залучити МАГАТЕ до перепідключення станції, щоб виправдати крадіжку.

Автор: 

НАТО (7166) диверсія (433) Запорізька АЕС (1522)
Топ коментарі
+13
Значить рашамерзота готує подлянку вже.
06.11.2025 11:54
показати весь коментар
06.11.2025 11:54 Відповісти
+5
тепер щоб кацапи не втворили вони все спишут на НАТО і почнут лемент "А ми казали"
06.11.2025 12:01
показати весь коментар
06.11.2025 12:01 Відповісти
+5
Ну так, і Каховську ГЕС теж натівці підірвали, і війну з Рашою почали, і дітей українських повикрадали...
06.11.2025 12:03
показати весь коментар
06.11.2025 12:03 Відповісти
Раніше обстрілювали самі себе, а зараз і подорвут нах.
06.11.2025 12:20
показати весь коментар
06.11.2025 12:20 Відповісти
це все наслідки нерішучості уважаємих партнерів
06.11.2025 11:54
показати весь коментар
06.11.2025 11:54 Відповісти
От цікаво, чи піде русня на такий теракт, якби ми мали хімічну та ядерну зброю?
06.11.2025 11:58
показати весь коментар
06.11.2025 11:58 Відповісти
Це все звичайний шантаж. Поки вони там знаходяться, то вони цього не зроблять, бо тоді доведеться усім їх терористам ходити там в хімзахисті, що дуже ускладнить для них перебування там.
06.11.2025 12:01
показати весь коментар
06.11.2025 12:01 Відповісти
А заодно й на окупованих територіях так само. Бо радіація піде в усі боки і їй начхати на те, що там собі намислили лапті.
06.11.2025 12:11
показати весь коментар
06.11.2025 12:11 Відповісти
"...радіоактивне зараження пошириться на громадян ЄС поблизу українського кордону" - на громадян України діяти не буде, вибірково діє тільки на громадян ЄС
06.11.2025 12:11
показати весь коментар
06.11.2025 12:11 Відповісти
Поки ЗАЕС не буде звільнена від рашистів, московський режим буде все життя шантажувати Україну і світ цією АЕС
06.11.2025 12:21
показати весь коментар
06.11.2025 12:21 Відповісти
О, точно кацапы задумали АС взорвать или она сейчас в таком состоянии что вот-вот сама взорвётся...
06.11.2025 12:24
показати весь коментар
06.11.2025 12:24 Відповісти
Це ядерний шантаж у виконанні кацапні. Чому московія не визнається терористичною організаціжю?
06.11.2025 12:27
показати весь коментар
06.11.2025 12:27 Відповісти
Після війни Гроссі разом з Гутеррешом та путлером будуть сидіти в одні камері.
06.11.2025 12:37
показати весь коментар
06.11.2025 12:37 Відповісти
" Держите вора ! ! " -- вор кричит.
06.11.2025 12:49
показати весь коментар
06.11.2025 12:49 Відповісти
Якщо підари самі щось не зроблять,ні НАТО,ні якісь спецслужби нічого не будуть робити на ЗАЕС.Кацапів і в Африці знають що вони мудаки кончені і здатні на все.
06.11.2025 16:44
показати весь коментар
06.11.2025 16:44 Відповісти
 
 