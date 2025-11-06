СЗР РФ заявила про нібито плани НАТО влаштувати диверсію на Запорізькій АЕС, - росЗМІ

Служба зовнішньої розвідки Росії (СЗР) поширила заяву про нібито плани західних країн організувати диверсію на Запорізькій АЕС, яку нині контролюють російські окупанти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське агенство ТАСС.

У повідомленні йдеться нібито про "заклики" країн НАТО "спонукати Київ здійснити велику диверсію з жертвами серед українців та жителів країн Євросоюзу". За даними СЗР, нібито розглядається сценарій "на кшталт авіакатастрофи МН17".

"Захід розглядає варіант організації диверсії на Запорізькій АЕС із розплавленням активної зони її ядерних реакторів. Британці підрахували, що внаслідок аварії радіоактивне зараження пошириться на громадян ЄС поблизу українського кордону", - заявляють окупанти.

Що передувало?

Раніше гендиректор Міжнародного агенства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що розпочався ремонт ліній електропередач, що живлять ЗАЕС. Поблизу станції локальне "перемир’я".

Нагадаємо,президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Запорізькій АЕС критична ситуація, сьомий день станція працює на генераторах. 29 вересня Сибіга та Гроссі обговорили загрози для ЗАЕС.

Також повідомлялося, що через відсутність зовнішнього живлення понад 72 години аварійні генератори на Запорізькій АЕС працюють на максимум. Можливе неконтрольоване нагрівання реакторів, порівняне зі сценарієм Фукусіми.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російські окупанти намагаються залучити МАГАТЕ до перепідключення станції, щоб виправдати крадіжку.

