ЗАЕС вийшла з блекауту, який тривав місяць, - Міненерго. ВIДЕО

Енергетики відновили живлення окупованої російськими загарбниками Запорізької АЕС.

Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук, інформує Цензор.НЕТ.

"ЗАЕС вийшла з блекауту: енергетики відновили живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Це дозволило вивести станцію з режиму повного – десятого за ліком блекауту, – в якому вона перебувала протягом останнього місяця", - зазначила вона.

Ремонт лінії 750 кВ "Дніпровська" завершено, наразі тривають роботи на лінії 330 кВ "Феросплавна".

Весь цей час роботу ЗАЕС підтримували виключно аварійні дизель-генератори, що створювали безпрецедентну загрозу ядерній та радіаційній безпеці Європи.

"Причиною місячного знеструмлення стали дії російських окупаційних військ, які систематично обстрілюють та пошкоджують лінії електропередач, що з’єднують ЗАЕС з об’єднаною енергосистемою України", - додала міністерка.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські енергетики відновлювали лінії живлення станції 42 рази.

Що передувало?

Раніше гендиректор Міжнародного агенства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що розпочався ремонт ліній електропередач, що живлять ЗАЕС. Поблизу станції локальне "перемир’я".

Нагадаємо,президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Запорізькій АЕС критична ситуація, сьомий день станція працює на генераторах. 29 вересня Сибіга та Гроссі обговорили загрози для ЗАЕС.

Також повідомлялося, що через відсутність зовнішнього живлення понад 72 години аварійні генератори на Запорізькій АЕС працюють на максимум. Можливе неконтрольоване нагрівання реакторів, порівняне зі сценарієм Фукусіми.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російські окупанти намагаються залучити МАГАТЕ до перепідключення станції, щоб виправдати крадіжку.

