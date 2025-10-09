УКР
Новини Окупація Росією ЗАЕС
913 8

Зеленський: Росіяни під час окупації перебили лінії електропостачання ЗАЕС з обох сторін

Зеленський про удари по російських НПЗ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти під час захоплення Запорізької атомної електростанції перебили лінії електропостачання з двох боків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз багато запитів у Гроссі, Макрона. Віткофф передавав сигнали нашим. Усі запитують: що там на Запорізькій атомній станції, що там відбувається, яка загроза, чи може бути вибух? Ніколи так не було, щоб без електропостачання станція так довго була на дизелі", - сказав Зеленський.

Зеленський додав, що українські ремонтні бригади неодноразово намагалися відновити електропостачання з боку підконтрольної території, але росіяни обстрілювали роботи та вбивали людей. Президент наголосив, що пропозиція ремонту з обох боків була відкинута окупантами.

Автор: 

Зеленський Володимир (25742) окупація (6890) Запорізька АЕС (1477)
Невже розпочав писати мемуари? Не рано? Мабуть, пізно....
показати весь коментар
09.10.2025 14:14 Відповісти
Треба ще щоб вони перебили біля курської аес.
показати весь коментар
09.10.2025 14:14 Відповісти
А чому кацапи захопили ЗАЕС, члєнограй?
показати весь коментар
09.10.2025 14:15 Відповісти
питання не на часі...
показати весь коментар
09.10.2025 14:18 Відповісти
Так як би ти не здав Єнергодар, то заєс була би українською, телепень Оманський!
показати весь коментар
09.10.2025 14:18 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2025 14:31 Відповісти
На кінець і Зеля про це взнав!
показати весь коментар
09.10.2025 15:21 Відповісти
Нічого не буде. Станція може працювати на генераторах якзавгодно довго. Ресурс 2-3 роки. Тільки підвозь дизель. Задрали уже з тою станцією, ніби проблем більше нема
показати весь коментар
09.10.2025 15:24 Відповісти
 
 