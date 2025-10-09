Зеленський: Росіяни під час окупації перебили лінії електропостачання ЗАЕС з обох сторін

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти під час захоплення Запорізької атомної електростанції перебили лінії електропостачання з двох боків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз багато запитів у Гроссі, Макрона. Віткофф передавав сигнали нашим. Усі запитують: що там на Запорізькій атомній станції, що там відбувається, яка загроза, чи може бути вибух? Ніколи так не було, щоб без електропостачання станція так довго була на дизелі", - сказав Зеленський.

Зеленський додав, що українські ремонтні бригади неодноразово намагалися відновити електропостачання з боку підконтрольної території, але росіяни обстрілювали роботи та вбивали людей. Президент наголосив, що пропозиція ремонту з обох боків була відкинута окупантами.

