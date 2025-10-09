Зеленский: Россияне во время оккупации перебили линии электроснабжения ЗАЭС с обеих сторон

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты во время захвата Запорожской атомной электростанции перебили линии электроснабжения с двух сторон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас много запросов у Гросси, Макрона. Уиткофф передавал сигналы нашим. Все спрашивают: что там на Запорожской атомной станции, что там происходит, какая угроза, может ли быть взрыв? Никогда так не было, чтобы без электроснабжения станция так долго была на дизеле", - сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что украинские ремонтные бригады неоднократно пытались восстановить электроснабжение со стороны подконтрольной территории, но россияне обстреливали работы и убивали людей. Президент подчеркнул, что предложение ремонта с обеих сторон было отвергнуто оккупантами.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ