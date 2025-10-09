РУС
Новости Оккупация Россией ЗАЭС
881 8

Зеленский: Россияне во время оккупации перебили линии электроснабжения ЗАЭС с обеих сторон

Зеленский об ударах по российским НПЗ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты во время захвата Запорожской атомной электростанции перебили линии электроснабжения с двух сторон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас много запросов у Гросси, Макрона. Уиткофф передавал сигналы нашим. Все спрашивают: что там на Запорожской атомной станции, что там происходит, какая угроза, может ли быть взрыв? Никогда так не было, чтобы без электроснабжения станция так долго была на дизеле", - сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что украинские ремонтные бригады неоднократно пытались восстановить электроснабжение со стороны подконтрольной территории, но россияне обстреливали работы и убивали людей. Президент подчеркнул, что предложение ремонта с обеих сторон было отвергнуто оккупантами.

Зеленский Владимир (22185) оккупация (10328) Запорожская АЭС (763)
Невже розпочав писати мемуари? Не рано? Мабуть, пізно....
09.10.2025 14:14 Ответить
Треба ще щоб вони перебили біля курської аес.
09.10.2025 14:14 Ответить
А чому кацапи захопили ЗАЕС, члєнограй?
09.10.2025 14:15 Ответить
питання не на часі...
09.10.2025 14:18 Ответить
Так як би ти не здав Єнергодар, то заєс була би українською, телепень Оманський!
09.10.2025 14:18 Ответить
09.10.2025 14:31 Ответить
На кінець і Зеля про це взнав!
09.10.2025 15:21 Ответить
Нічого не буде. Станція може працювати на генераторах якзавгодно довго. Ресурс 2-3 роки. Тільки підвозь дизель. Задрали уже з тою станцією, ніби проблем більше нема
09.10.2025 15:24 Ответить
 
 