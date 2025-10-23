ЗАЭС вышла из блэкаута, длившегося месяц, - Минэнерго. ВИДЕО

Энергетики восстановили питание оккупированной российскими захватчиками Запорожской АЭС.

Об этом сообщила министр энергетики Светлана Гринчук, информирует Цензор.НЕТ.

"ЗАЭС вышла из блэкаута: энергетики восстановили питание временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Это позволило вывести станцию из режима полного - десятого по счету блэкаута, - в котором она находилась в течение последнего месяца", - отметила она.

Ремонт линии 750 кВ "Днепровская" завершен, сейчас продолжаются работы на линии 330 кВ "Ферросплавная".

Читайте: Зеленский: Россияне во время оккупации перебили линии электроснабжения ЗАЭС с обеих сторон

Все это время работу ЗАЭС поддерживали исключительно аварийные дизель-генераторы, которые создавали беспрецедентную угрозу ядерной и радиационной безопасности Европы.

"Причиной месячного обесточивания стали действия российских оккупационных войск, которые систематически обстреливают и повреждают линии электропередач, соединяющие ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины", - добавила министр.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские энергетики восстанавливали линии питания станции 42 раза.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что предшествовало?

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что начался ремонт линий электропередач, питающих ЗАЭС. Вблизи станции локальное "перемирие".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Запорожской АЭС критическая ситуация, седьмой день станция работает на генераторах. 29 сентября Сибига и Гросси обсудили угрозы для ЗАЭС.

Также сообщалось, что из-за отсутствия внешнего питания более 72 часов аварийные генераторы на Запорожской АЭС работают на максимум. Возможен неконтролируемый нагрев реакторов, сравнимый со сценарием Фукусимы.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российские оккупанты пытаются привлечь МАГАТЭ к переподключению станции, чтобы оправдать кражу.

Читайте: Линии электроснабжения Запорожской АЭС ремонтируют украинские специалисты, - Минэнерго