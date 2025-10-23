РУС
Новости Видео питание оккупированной ЗАЭС
763 29

ЗАЭС вышла из блэкаута, длившегося месяц, - Минэнерго. ВИДЕО

Запорожская АЭС вышла из блэкаута. Питание восстановлено

Энергетики восстановили питание оккупированной российскими захватчиками Запорожской АЭС.

Об этом сообщила министр энергетики Светлана Гринчук, информирует Цензор.НЕТ.

"ЗАЭС вышла из блэкаута: энергетики восстановили питание временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Это позволило вывести станцию из режима полного - десятого по счету блэкаута, - в котором она находилась в течение последнего месяца", - отметила она.

Ремонт линии 750 кВ "Днепровская" завершен, сейчас продолжаются работы на линии 330 кВ "Ферросплавная".

Все это время работу ЗАЭС поддерживали исключительно аварийные дизель-генераторы, которые создавали беспрецедентную угрозу ядерной и радиационной безопасности Европы.

"Причиной месячного обесточивания стали действия российских оккупационных войск, которые систематически обстреливают и повреждают линии электропередач, соединяющие ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины", - добавила министр.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские энергетики восстанавливали линии питания станции 42 раза.

Что предшествовало?

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что начался ремонт линий электропередач, питающих ЗАЭС. Вблизи станции локальное "перемирие".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Запорожской АЭС критическая ситуация, седьмой день станция работает на генераторах. 29 сентября Сибига и Гросси обсудили угрозы для ЗАЭС.

Также сообщалось, что из-за отсутствия внешнего питания более 72 часов аварийные генераторы на Запорожской АЭС работают на максимум. Возможен неконтролируемый нагрев реакторов, сравнимый со сценарием Фукусимы.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российские оккупанты пытаются привлечь МАГАТЭ к переподключению станции, чтобы оправдать кражу.

Автор: 

Запорожская АЭС (770) блэкаут (48) Гринчук Светлана (7)
Топ комментарии
+2
в омані?
показать весь комментарий
23.10.2025 11:21 Ответить
+2
На Чорнобильскій теж так вважали шо нЄ рвАнЬЙОт і зробили експеремент...
показать весь комментарий
23.10.2025 11:25 Ответить
+2
так в нас вільна країна. це моє право. чуєш всезнайка,а хто розмінував чонгар та акваторію чорного моря біля маріуполя? а навіщо кацапи своїм літаком зєлю привезли з оману?
показать весь комментарий
23.10.2025 11:36 Ответить
А навіщо зєля віддав заес кацапам?
показать весь комментарий
23.10.2025 11:09 Ответить
Шо значить віддав?
показать весь комментарий
23.10.2025 11:11 Ответить
подарував?
показать весь комментарий
23.10.2025 11:15 Ответить
маєте дарчу? покажіть будь-ласка. аж цікаво.
показать весь комментарий
23.10.2025 11:18 Ответить
так я ж вас і питаю. чи може віддав як репарації за своє приЗЕденство?
показать весь комментарий
23.10.2025 11:20 Ответить
Ну бабусям на лавочці біля під'їзду ця байка може й проконає...
показать весь комментарий
23.10.2025 11:18 Ответить
в омані?
показать весь комментарий
23.10.2025 11:21 Ответить
А ти там був?
показать весь комментарий
23.10.2025 11:26 Ответить
а ти видно там з єрмаком був,чи тоді чонгар розміновував за його наказом?
показать весь комментарий
23.10.2025 11:28 Ответить
Ні я там не був. І тому не патякую того чого не знаю. Я тебе ж і запитав, ти там був?
показать весь комментарий
23.10.2025 11:30 Ответить
не був.
показать весь комментарий
23.10.2025 11:31 Ответить
Так тоді і не патякай того чого не знаєш.
показать весь комментарий
23.10.2025 11:33 Ответить
так в нас вільна країна. це моє право. чуєш всезнайка,а хто розмінував чонгар та акваторію чорного моря біля маріуполя? а навіщо кацапи своїм літаком зєлю привезли з оману?
показать весь комментарий
23.10.2025 11:36 Ответить
Знайома пісенька. Тільки вона вже стара та не відповідає сьогоденню. Відповім так. А його хтось мінував? Чи просто зробили вигляд, що мінували?
показать весь комментарий
23.10.2025 11:38 Ответить
так мінували. бо зєля в першу чергу наказав його розмінувати.
показать весь комментарий
23.10.2025 11:40 Ответить
А який наказ? Коли та під яким номером?
показать весь комментарий
23.10.2025 12:03 Ответить
https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський

Офіційне інтернет-представництво
Президент ознайомився з роботою підрозділів морської охорони Прикордонної служби та ДСНС в Азовському морі

15 червня 2019 року - 18:31
Під час робочої поїздки до Маріуполя Президент України Володимир Зеленський ознайомився, як відбувається підводне розмінування в акваторії Азовського моря.
показать весь комментарий
23.10.2025 11:59 Ответить
Який активний та дієвий призєдент , тільки 20 травня 2019 року відбулася інавгурація, а менше ніж через місяць він ********* рукава розміновує акваторію Азовського моря, розміновуються північ та південь України. закриває ракетно-снарядні програми, танкові заводи переводить на 3-и денний, а потім і 1-но денний графік робити,
зупинка виробництва бойових катерів і т. п.
показать весь комментарий
23.10.2025 12:07 Ответить
Так ти ж якщо хочеш здаватись Вумним то треба ж до кінця копіювати. В тексті є продовження, а саме: На палубі судна «Капітан Чусов» Глава держави подивився показові заняття морських підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, саперів, водолазів підводного розмінування. Підрозділи відпрацювали навчання з затримання судна-порушника із застосовуванням...
показать весь комментарий
23.10.2025 12:08 Ответить
Таки вумний, бо наразі з розмінуванням проводилися і показушні навчання.
Так що мимо.
показать весь комментарий
23.10.2025 12:09 Ответить
Читати не умієш?!
Це з президентського сайту, де написано українською по білому:" Під час робочої поїздки до Маріуполя Президент України Володимир Зеленський ознайомився, як відбувається підводне розмінування в акваторії Азовського моря."
показать весь комментарий
23.10.2025 12:11 Ответить
Крім підводного розмінування акваторії моря, там проводилися і другі дії.

Також підрозділи здійснили безпарашутне десантування в Азовське море.

Крім того, Глава держави оглянув катери ДСНС та загону морської охорони.

Володимир Зеленський ознайомився зі зразками техніки та форми одягу для підрозділів морської охорони спеціального призначення.

Але одне другого не стосується. Коли було розмінування, то так чітко і написали, що Зеленський ознайомився, як відбувається підводне розмінування в акваторії Азовського моря.
показать весь комментарий
23.10.2025 12:15 Ответить
я конечно не оочень энергетик, но по всем международным правилам, всю ответственность за оккупированные территории несет страна оккупант?
показать весь комментарий
23.10.2025 11:10 Ответить
Ага... Як іПоне найбільша атомна станція в Європі то до мАЦкви може й не дійде, а півдню України буде капець.
показать весь комментарий
23.10.2025 11:13 Ответить
учите матчасть, там ничего не рванет....
показать весь комментарий
23.10.2025 11:21 Ответить
На Чорнобильскій теж так вважали шо нЄ рвАнЬЙОт і зробили експеремент...
показать весь комментарий
23.10.2025 11:25 Ответить
ЧАЭС принудительно довели до взрыва своими экспериментами + недостатки конструкции самого реактора, внёсших свою лепту при работе на некоторых режимах. А на ЗАЭС сработают все АЗ, если их предварительно не отключат, и реактор заглушат.
показать весь комментарий
23.10.2025 12:12 Ответить
показать весь комментарий
23.10.2025 11:28 Ответить
Ви недооцінюєте рукожопість кацапів.
показать весь комментарий
23.10.2025 11:47 Ответить
 
 