питание оккупированной ЗАЭС
Линии электроснабжения Запорожской АЭС ремонтируют украинские специалисты, - Минэнерго

Ремонт ЛЭП на ЗАЭС

Украинские специалисты сейчас в очередной раз восстанавливают линии электроснабжения, питающие Запорожскую АЭС. В эти минуты продолжаются ремонтные работы.

Как отмечается, это уже 42-й раз с начала полномасштабного вторжения, когда украинские энергетики восстанавливают линии, питающие станцию.

Позиция Украины относительно ЗАЭС

"Подключение ЗАЭС к украинской энергосети и обеспечение ее стабильной работы украинскими специалистами являются фундаментальными предпосылками для предотвращения любых инцидентов и аварий на крупнейшем в Европе ядерном объекте", - отмечают в Минэнерго.

Угрозы для ЗАЭС

Также отмечается, что единственной причиной беспрецедентных рисков и угрозы радиационного инцидента в Европе является российская военная агрессия, оккупация украинской Запорожской АЭС и систематические обстрелы энергетической инфраструктуры Украины.

Что предшествовало?

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что начался ремонт линий электропередач, питающих ЗАЭС. Вблизи станции - локальное "перемирие".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Запорожской АЭС - критическая ситуация, седьмой день станция работает на генераторах. 29 сентября Сибига и Гросси обсудили угрозы для ЗАЭС.

Также сообщалось, что из-за отсутствия внешнего питания более 72 часов аварийные генераторы на Запорожской АЭС работают на максимум. Возможен неконтролируемый нагрев реакторов, сравнимый со сценарием Фукусимы.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российские оккупанты пытаются привлечь МАГАТЭ к переподключению станции, чтобы оправдать кражу.

Що тут скажеш,браво блд.
18.10.2025 14:54 Ответить
Ми ремонтуємо своїм коштом і людьми, а кацапи підключають до своєї енергосистеми. Україну просто здають з потрохами (надрами) , землями, містами, селами. Організовано, координовано, дозовано і послідовно. По договорняку.
18.10.2025 14:54 Ответить
нгіхто там нічого не підключає. Всі енергоблоки перебувають в режимі холодного останова.
18.10.2025 15:00 Ответить
прикольно. кацапи й далі будуть шантажувати нас цією атомною станцією.
18.10.2025 14:55 Ответить
Ну так один маленький хрін за півроку до війни забив на оборону в підготовку України, маємо що маємо..
18.10.2025 14:57 Ответить
Тепер всім ясно які фахівці в Україні, і які рукожопі московити!!! Маю надію що ВСУ придумає як звільнити нашу станцію від монголоїдів!!!
18.10.2025 14:57 Ответить
А тим часом ворог знищує Нікополь який на іншому березі Дніпра ,це повний абсурд.
18.10.2025 15:02 Ответить
 
 