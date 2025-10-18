Лінії електропостачання Запорізької АЕС ремонтують українські фахівці, - Міненерго

Українські фахівці наразі вкотре відновлюють лінії електропостачання, що живлять Запорізьку АЕС. В ці хвилини тривають ремонтні роботи.

Як зазначається, це вже 42-й раз від початку повномасштабного вторгнення, коли українські енергетики відновлюють лінії, що живлять станцію.

Позиція України щодо ЗАЕС

"Підключення ЗАЕС до української енергомережі та забезпечення її стабільної роботи українськими фахівцями є фундаментальними передумовами для запобігання будь-яким інцидентам та аваріям на найбільшому в Європі ядерному об'єкті", - наголошують у Міненерго.

Загрози для ЗАЕС

Також зазначається, що єдиною причиною безпрецедентних ризиків та загрози радіаційного інциденту в Європі є російська військова агресія, окупація української Запорізької АЕС та систематичні обстріли енергетичної інфраструктури України.

Що передувало?

Раніше гендиректор Міжнародного агенства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що розпочався ремонт ліній електропередач, що живлять ЗАЕС. Поблизу станції локальне "перемир’я".

Нагадаємо,президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Запорізькій АЕС критична ситуація, сьомий день станція працює на генераторах. 29 вересня Сибіга та Гроссі обговорили загрози для ЗАЕС.

Також повідомлялося, що через відсутність зовнішнього живлення понад 72 години аварійні генератори на Запорізькій АЕС працюють на максимум. Можливе неконтрольоване нагрівання реакторів, порівняне зі сценарієм Фукусіми.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російські окупанти намагаються залучити МАГАТЕ до перепідключення станції, щоб виправдати крадіжку.

