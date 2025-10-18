УКР
Новини живлення окупованої ЗАЕС
593 8

Лінії електропостачання Запорізької АЕС ремонтують українські фахівці, - Міненерго

Ремонт ЛЕП на ЗАЕС

Українські фахівці наразі вкотре відновлюють лінії електропостачання, що живлять Запорізьку АЕС. В ці хвилини тривають ремонтні роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Як зазначається, це вже 42-й раз від початку повномасштабного вторгнення, коли українські енергетики відновлюють лінії, що живлять станцію.

Позиція України щодо ЗАЕС

"Підключення ЗАЕС до української енергомережі та забезпечення її стабільної роботи українськими фахівцями є фундаментальними передумовами для запобігання будь-яким інцидентам та аваріям на найбільшому в Європі ядерному об'єкті", - наголошують у Міненерго.

Загрози для ЗАЕС

Також зазначається, що єдиною причиною безпрецедентних ризиків та загрози радіаційного інциденту в Європі є російська військова агресія, окупація української Запорізької АЕС та систематичні обстріли енергетичної інфраструктури України.

Що передувало?

Раніше гендиректор Міжнародного агенства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що розпочався ремонт ліній електропередач, що живлять ЗАЕС. Поблизу станції локальне "перемир’я".

Нагадаємо,президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Запорізькій АЕС критична ситуація, сьомий день станція працює на генераторах. 29 вересня Сибіга та Гроссі обговорили загрози для ЗАЕС.

Також повідомлялося, що через відсутність зовнішнього живлення понад 72 години аварійні генератори на Запорізькій АЕС працюють на максимум. Можливе неконтрольоване нагрівання реакторів, порівняне зі сценарієм Фукусіми.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російські окупанти намагаються залучити МАГАТЕ до перепідключення станції, щоб виправдати крадіжку.

Автор: 

Міненерго (1497) Запорізька АЕС (1482)
Сортувати:
Що тут скажеш,браво блд.
показати весь коментар
18.10.2025 14:54 Відповісти
Ми ремонтуємо своїм коштом і людьми, а кацапи підключають до своєї енергосистеми. Україну просто здають з потрохами (надрами) , землями, містами, селами. Організовано, координовано, дозовано і послідовно. По договорняку.
показати весь коментар
18.10.2025 14:54 Відповісти
нгіхто там нічого не підключає. Всі енергоблоки перебувають в режимі холодного останова.
показати весь коментар
18.10.2025 15:00 Відповісти
На таке є вже рішення недавнє вищого керівництва рф. Якщо територія і об"єкт захоплені - підключать, вони цим уже займаються.
показати весь коментар
18.10.2025 15:40 Відповісти
прикольно. кацапи й далі будуть шантажувати нас цією атомною станцією.
показати весь коментар
18.10.2025 14:55 Відповісти
Ну так один маленький хрін за півроку до війни забив на оборону в підготовку України, маємо що маємо..
показати весь коментар
18.10.2025 14:57 Відповісти
Тепер всім ясно які фахівці в Україні, і які рукожопі московити!!! Маю надію що ВСУ придумає як звільнити нашу станцію від монголоїдів!!!
показати весь коментар
18.10.2025 14:57 Відповісти
А тим часом ворог знищує Нікополь який на іншому березі Дніпра ,це повний абсурд.
показати весь коментар
18.10.2025 15:02 Відповісти
 
 