СВР РФ заявила о якобы планах НАТО устроить диверсию на Запорожской АЭС, - росСМИ

Служба внешней разведки России (СВР) распространила заявление о якобы планах западных стран организовать диверсию на Запорожской АЭС, которую сейчас контролируют российские оккупанты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское агентство ТАСС.

В сообщении говорится о якобы "призывах" стран НАТО "подтолкнуть Киев к совершению крупной диверсии с жертвами среди украинцев и жителей стран Евросоюза". По данным СВР, якобы рассматривается сценарий "типа авиакатастрофы МН17".

"Запад рассматривает вариант организации диверсии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов. Британцы подсчитали, что в результате аварии радиоактивное заражение распространится на граждан ЕС вблизи украинской границы", – заявляют оккупанты.

Что предшествовало?

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что начался ремонт линий электропередач, питающих ЗАЭС. Вблизи станции локальное "перемирие".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Запорожской АЭС критическая ситуация, седьмой день станция работает на генераторах. 29 сентября Сибига и Гросси обсудили угрозы для ЗАЭС.

Также сообщалось, что из-за отсутствия внешнего питания более 72 часов аварийные генераторы на Запорожской АЭС работают на максимум. Возможно неконтролируемое нагревание реакторов, сравнимое со сценарием Фукусимы.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российские оккупанты пытаются привлечь МАГАТЭ к переподключению станции, чтобы оправдать кражу.

