СВР РФ заявила о якобы планах НАТО устроить диверсию на Запорожской АЭС, - росСМИ

заес

Служба внешней разведки России (СВР) распространила заявление о якобы планах западных стран организовать диверсию на Запорожской АЭС, которую сейчас контролируют российские оккупанты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское агентство ТАСС.

В сообщении говорится о якобы "призывах" стран НАТО "подтолкнуть Киев к совершению крупной диверсии с жертвами среди украинцев и жителей стран Евросоюза". По данным СВР, якобы рассматривается сценарий "типа авиакатастрофы МН17".

"Запад рассматривает вариант организации диверсии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов. Британцы подсчитали, что в результате аварии радиоактивное заражение распространится на граждан ЕС вблизи украинской границы", – заявляют оккупанты.

Что предшествовало?

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что начался ремонт линий электропередач, питающих ЗАЭС. Вблизи станции локальное "перемирие".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Запорожской АЭС критическая ситуация, седьмой день станция работает на генераторах. 29 сентября Сибига и Гросси обсудили угрозы для ЗАЭС.

Также сообщалось, что из-за отсутствия внешнего питания более 72 часов аварийные генераторы на Запорожской АЭС работают на максимум. Возможно неконтролируемое нагревание реакторов, сравнимое со сценарием Фукусимы.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российские оккупанты пытаются привлечь МАГАТЭ к переподключению станции, чтобы оправдать кражу.

Топ комментарии
+10
Значить рашамерзота готує подлянку вже.
06.11.2025 11:54 Ответить
+3
тепер щоб кацапи не втворили вони все спишут на НАТО і почнут лемент "А ми казали"
06.11.2025 12:01 Ответить
+2
Ну так, і Каховську ГЕС теж натівці підірвали, і війну з Рашою почали, і дітей українських повикрадали...
06.11.2025 12:03 Ответить
Значить рашамерзота готує подлянку вже.
06.11.2025 11:54 Ответить
Раніше обстрілювали самі себе, а зараз і подорвут нах.
06.11.2025 12:20 Ответить
це все наслідки нерішучості уважаємих партнерів
06.11.2025 11:54 Ответить
От цікаво, чи піде русня на такий теракт, якби ми мали хімічну та ядерну зброю?
06.11.2025 11:58 Ответить
тепер щоб кацапи не втворили вони все спишут на НАТО і почнут лемент "А ми казали"
06.11.2025 12:01 Ответить
Це все звичайний шантаж. Поки вони там знаходяться, то вони цього не зроблять, бо тоді доведеться усім їх терористам ходити там в хімзахисті, що дуже ускладнить для них перебування там.
06.11.2025 12:01 Ответить
А заодно й на окупованих територіях так само. Бо радіація піде в усі боки і їй начхати на те, що там собі намислили лапті.
06.11.2025 12:11 Ответить
Ну так, і Каховську ГЕС теж натівці підірвали, і війну з Рашою почали, і дітей українських повикрадали...
06.11.2025 12:03 Ответить
"...радіоактивне зараження пошириться на громадян ЄС поблизу українського кордону" - на громадян України діяти не буде, вибірково діє тільки на громадян ЄС
06.11.2025 12:11 Ответить
Поки ЗАЕС не буде звільнена від рашистів, московський режим буде все життя шантажувати Україну і світ цією АЕС
06.11.2025 12:21 Ответить
О, точно кацапы задумали АС взорвать или она сейчас в таком состоянии что вот-вот сама взорвётся...
06.11.2025 12:24 Ответить
Це ядерний шантаж у виконанні кацапні. Чому московія не визнається терористичною організаціжю?
06.11.2025 12:27 Ответить
Після війни Гроссі разом з Гутеррешом та путлером будуть сидіти в одні камері.
06.11.2025 12:37 Ответить
" Держите вора ! ! " -- вор кричит.
06.11.2025 12:49 Ответить
 
 