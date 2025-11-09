Запорожская АЭС получила резервное питание впервые за полгода, - МАГАТЭ

После нескольких месяцев ремонтных работ Запорожская атомная электростанция снова получила резервное электропитание - впервые за полгода объект подключен к сети по линии 330 кВ.

"Феросплавная-1" подключена к ЗАЭС

Как отмечается, линия электропередачи 330 кВ "Феросплавная-1" после завершения ремонта снова подключена к Запорожской атомной электростанции. Это позволило впервые за шесть месяцев обеспечить объект резервным электроснабжением.

По данным МАГАТЭ, восстановление этой линии стало значимым событием в контексте обеспечения устойчивости энергоснабжения крупнейшей атомной станции Украины.

Что сказал Гросси

Глава организации Рафаэль Гросси подчеркнул, что это "решающий шаг для ядерной безопасности".

Он отметил, что после восстановления в прошлом месяце линии 750 кВ "Днепровская" новое подключение значительно усилило стабильность энергоснабжения станции.

"Наряду с восстановлением линии 750 кВ "Днепровская", это хороший день для ядерной безопасности", — говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Напомним, 18 октября уже сообщалось о ремонте поврежденных линий электропередач, которые питали Запорожскую АЭС. Вблизи станции локальный режим прекращения огня.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Запорожской АЭС критическая ситуация, седьмой день станция работает на генераторах. 29 сентября Сибига и Гросси обсудили угрозы для ЗАЭС.

Также сообщалось, что из-за отсутствия внешнего питания более 72 часов аварийные генераторы на Запорожской АЭС работают на максимум. Возможно неконтролируемое нагревание реакторов, сравнимое со сценарием Фукусимы.

