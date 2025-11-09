РУС
Запорожская АЭС получила резервное питание впервые за полгода, - МАГАТЭ

К ЗАЭС снова подключили резервную линию электроснабжения

После нескольких месяцев ремонтных работ Запорожская атомная электростанция снова получила резервное электропитание - впервые за полгода объект подключен к сети по линии 330 кВ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети Х.

"Феросплавная-1" подключена к ЗАЭС

Как отмечается, линия электропередачи 330 кВ "Феросплавная-1" после завершения ремонта снова подключена к Запорожской атомной электростанции. Это позволило впервые за шесть месяцев обеспечить объект резервным электроснабжением.

По данным МАГАТЭ, восстановление этой линии стало значимым событием в контексте обеспечения устойчивости энергоснабжения крупнейшей атомной станции Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала подстанции, питающие Хмельницкую и Ровенскую АЭС. Украина призывает срочно созвать Совет МАГАТЭ, - Сибига

Что сказал Гросси

Глава организации Рафаэль Гросси подчеркнул, что это "решающий шаг для ядерной безопасности".

Он отметил, что после восстановления в прошлом месяце линии 750 кВ "Днепровская" новое подключение значительно усилило стабильность энергоснабжения станции.

"Наряду с восстановлением линии 750 кВ "Днепровская", это хороший день для ядерной безопасности", — говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возле оккупированной ЗАЭС объявили локальное перемирие для ремонта линии электропередач, — МАГАТЭ

Что предшествовало?

МАГАТЭ (460) Запорожская АЭС (773)
У мене інше питання - звідки отримує живлення Енергодар?
09.11.2025 09:35 Ответить
Гроссі треба гнати ссаними ганчірками. Зараз під'єднають українську гілку. Потім росіяни, користуючись цим, приєднають до своєї мережі і відключать українську. Потім Гроссі буде розповідати, що ЗАЕС тепер має залишитись під контролем рф, бо буде ядерний апокаліпсис.
09.11.2025 10:14 Ответить
Тобто ми без світла посидимо, а окупаям дали стабільність?
ПАтужно, чо...
09.11.2025 10:14 Ответить
А мене цікавить, хто отримує енергію з ЗАЕС, хто за неї платить і за чиї кошти проведено ремонт ?
09.11.2025 10:24 Ответить
ЗЄ поц за все платить знаєте такого,налогами українців.Хуже нєбудєт.
09.11.2025 11:13 Ответить
 
 