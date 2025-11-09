Запорізька АЕС отримала резервне живлення вперше за пів року, - МАГАТЕ

До ЗАЕС знову під’єднали резервну лінію електропостачання

Після кількох місяців ремонтних робіт Запорізька атомна електростанція знову отримала резервне електроживлення - вперше за пів року об'єкт під'єднано до мережі по лінії 330 кВ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пост Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) в соцмережі Х.

"Феросплавна-1" під'єднано до ЗАЕС

Як зазначається, лінію електропередач 330 кВ "Феросплавна-1" після завершення ремонту знову під'єднано до Запорізької атомної електростанції. Це дало змогу вперше за шість місяців забезпечити об'єкт резервним електропостачанням.

За даними МАГАТЕ, відновлення цієї лінії стало значущою подією в контексті забезпечення стійкості енергопостачання найбільшої атомної станції України.

Що сказав Гроссі

Глава організації Рафаель Гроссі підкреслив, що це "вирішальний крок для ядерної безпеки".

Він зазначив, що після відновлення минулого місяця лінії 750 кВ "Дніпровська" нове підключення значно посилило стабільність енергопостачання станції.

"Поряд із відновленням лінії 750 кВ "Дніпровська", це хороший день для ядерної безпеки", - ідеться в повідомленні.

Що передувало?

У мене інше питання - звідки отримує живлення Енергодар?
09.11.2025 09:35 Відповісти
Гроссі треба гнати ссаними ганчірками. Зараз під'єднають українську гілку. Потім росіяни, користуючись цим, приєднають до своєї мережі і відключать українську. Потім Гроссі буде розповідати, що ЗАЕС тепер має залишитись під контролем рф, бо буде ядерний апокаліпсис.
09.11.2025 10:14 Відповісти
Тобто ми без світла посидимо, а окупаям дали стабільність?
ПАтужно, чо...
09.11.2025 10:14 Відповісти
А мене цікавить, хто отримує енергію з ЗАЕС, хто за неї платить і за чиї кошти проведено ремонт ?
09.11.2025 10:24 Відповісти
вона ж зупинена, а харчування потрібно для підтримання зупинених процесів.
09.11.2025 12:41 Відповісти
ЗЄ поц за все платить знаєте такого,налогами українців.Хуже нєбудєт.
09.11.2025 11:13 Відповісти
"Какая разніца?"
Какая разніца кому електроенергія, кацапам чи українцям.
09.11.2025 12:24 Відповісти
 
 