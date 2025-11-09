Запорізька АЕС отримала резервне живлення вперше за пів року, - МАГАТЕ

Після кількох місяців ремонтних робіт Запорізька атомна електростанція знову отримала резервне електроживлення - вперше за пів року об'єкт під'єднано до мережі по лінії 330 кВ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пост Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) в соцмережі Х.

"Феросплавна-1" під'єднано до ЗАЕС

Як зазначається, лінію електропередач 330 кВ "Феросплавна-1" після завершення ремонту знову під'єднано до Запорізької атомної електростанції. Це дало змогу вперше за шість місяців забезпечити об'єкт резервним електропостачанням.

За даними МАГАТЕ, відновлення цієї лінії стало значущою подією в контексті забезпечення стійкості енергопостачання найбільшої атомної станції України.

Що сказав Гроссі

Глава організації Рафаель Гроссі підкреслив, що це "вирішальний крок для ядерної безпеки".

Він зазначив, що після відновлення минулого місяця лінії 750 кВ "Дніпровська" нове підключення значно посилило стабільність енергопостачання станції.

"Поряд із відновленням лінії 750 кВ "Дніпровська", це хороший день для ядерної безпеки", - ідеться в повідомленні.

Що передувало?

Нагадаємо, 18 жовтня вже повідомлялося про ремонт пошкоджених ліній електропередач, які живили Запорізьку АЕС. Поблизу станцію локальний режим припинення вогню.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Запорізькій АЕС критична ситуація , сьомий день станція працює на генераторах. 29 вересня Сибіга та Гроссі обговорили загрози для ЗАЕС.

обговорили Також повідомлялося, що через відсутність зовнішнього живлення понад 72 години аварійні генератори на Запорізькій АЕС працюють на максимум. Можливе неконтрольоване нагрівання реакторів, порівняне зі сценарієм Фукусіми.

