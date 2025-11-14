ЗАЕС знову опинилася на межі блекауту: працює лише одна лінія живлення

У п'ятницю, 14 листопада, Запорізька атомна станція втратила живлення лінії електропередач Дніпровська. Вона є основною для живлення тимчасово окупованої станції. У результаті ЗАЕС опинилася під загрозою чергового блекауту.

Працює лише одна лінія живлення

"14 листопада, о 16:18 за київським часом, Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі – 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, яка є основною для живлення тимчасово окупованої станції", - сказано у повідомленні.

Наразі станція отримує електропостачання для власних потреб лише від однієї лінії електропередачі.

Може статися 11-й блекаут

"Забезпечення зовнішнього живлення станції, необхідного для безпечного функціонування, знову під загрозою. У разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий одинадцятий блекаут, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки", - додають в "Енергоатомі".

