Энергоатом потратил 210 млн грн на закупки для оккупированной ЗАЭС в 2022 году, в частности, на корм для рыб
В 2022 году "Энергоатом" проводил закупки для уже оккупированной российскими войсками Запорожской АЭС. На это ушло 210 млн грн.
Об этом во время заседания ВСК ВР заявил нардеп Владимир Ареев, передает Цензор.НЕТ.
"С 15 марта по 25 августа 2022 года "Энергоатом" проводил закупки для оккупированной Запорожской АЭС. В частности, там было 210 млн грн на питание, на столовую", - отметил он.
Также, по словам Ареева, средства тратились на корм для рыб Запорожской АЭС.
Нардеп направил запрос в "Энергоатом" по этому поводу.
В ответ там его обвинили в том, что "медийная огласка вокруг закупок для Запорожской АЭС представляет угрозу для энергетической устойчивости государства во время подготовки к отопительному сезону в военное время".
Что предшествовало?
Какие рыбы , какой корм ?????
Скоро для тигров песок закупать будут …
Пздц какой-то 😡…
Але якщо без жартів, то це вже повний *******. Вже якісь такі суми фігурують, що звичайним людям вже шо ті мільйони, що мільярди - це вже зовсім недосяжні цифри. Наразі заробити мільйон доларів навіть працюючи в ІТ на топових посадах - це майже нереально. Навіть з ЗП в 100К на рік, за умови, що половину відкладаєш, треба грести на галерах 20 років. А тут лям баксів - це так, фантіки на розваги.
Рибу ж не спитаєш , мовляв - привозили їй корм у 2022 р , годували її чи ні ..!?
Тут цікаве ще інше - в цей час керівник комбінату харчування ЗАЕС перебував в москальському полоні - і банда Міндіча напевно скористалась цією нагодою.
А потім ще москаль Буданов за дорученням Зеленського відправив в дурний ніби штурм ЗАЕС - а реально на загибель біля 200 найкращих бійців ГУР України.