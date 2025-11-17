Энергоатом потратил 210 млн грн на закупки для оккупированной ЗАЭС в 2022 году, в частности, на корм для рыб

В 2022 году "Энергоатом" проводил закупки для уже оккупированной российскими войсками Запорожской АЭС. На это ушло 210 млн грн.

Об этом во время заседания ВСК ВР заявил нардеп Владимир Ареев, передает Цензор.НЕТ.

"С 15 марта по 25 августа 2022 года "Энергоатом" проводил закупки для оккупированной Запорожской АЭС. В частности, там было 210 млн грн на питание, на столовую", - отметил он.

Также, по словам Ареева, средства тратились на корм для рыб Запорожской АЭС.

Нардеп направил запрос в "Энергоатом" по этому поводу.

В ответ там его обвинили в том, что "медийная огласка вокруг закупок для Запорожской АЭС представляет угрозу для энергетической устойчивости государства во время подготовки к отопительному сезону в военное время".

Что предшествовало?

