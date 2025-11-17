РУС
Энергоатом потратил 210 млн грн на закупки для оккупированной ЗАЭС в 2022 году, в частности, на корм для рыб

Энергоатом проводил закупки для оккупированной россиянами ЗАЭС

В 2022 году "Энергоатом" проводил закупки для уже оккупированной российскими войсками Запорожской АЭС. На это ушло 210 млн грн.

Об этом во время заседания ВСК ВР заявил нардеп Владимир Ареев, передает Цензор.НЕТ.

"С 15 марта по 25 августа 2022 года "Энергоатом" проводил закупки для оккупированной Запорожской АЭС. В частности, там было 210 млн грн на питание, на столовую", - отметил он.

Также, по словам Ареева, средства тратились на корм для рыб Запорожской АЭС.

Нардеп направил запрос в "Энергоатом" по этому поводу.

В ответ там его обвинили в том, что "медийная огласка вокруг закупок для Запорожской АЭС представляет угрозу для энергетической устойчивости государства во время подготовки к отопительному сезону в военное время".

Что предшествовало?

Топ комментарии
+22
Це піздец …. Слів немає.
17.11.2025 14:56 Ответить
+20
Це просто пиз''' 'ць якийсь! І хтось ще сміє заперечувати що чинна "влада" не працює на ворога?! Еталонні українські гниди.
17.11.2025 14:56 Ответить
+18
Чого іржите? Риби в окупації, ім жеж важко.
17.11.2025 14:56 Ответить
Це піздец …. Слів немає.
17.11.2025 14:56 Ответить
Самый опытный у руля, кушайте не обляпайтесь...
17.11.2025 15:10 Ответить
Чого іржите? Риби в окупації, ім жеж важко.
17.11.2025 14:56 Ответить
Це просто пиз''' 'ць якийсь! І хтось ще сміє заперечувати що чинна "влада" не працює на ворога?! Еталонні українські гниди.
17.11.2025 14:56 Ответить
Їх би на корм для риб
17.11.2025 14:58 Ответить
Риби зелене лайно не їдять...
17.11.2025 15:01 Ответить
При цьому на ремонт та запуск вцілілих реакторів ЧАЕС витрачено 0грн, 0коп. Звісно, нафіга нам додаткові реактори для виробництва енергії.
17.11.2025 14:59 Ответить
Феерическая отмазка, а попросту все деньги РАЗВОРОВАЛИ !
Какие рыбы , какой корм ?????
Скоро для тигров песок закупать будут …
Пздц какой-то 😡…
17.11.2025 15:04 Ответить
ніззя розголошувать-бо путін нападе
17.11.2025 15:02 Ответить
Просто перевірте,хоча, наручні годинники у нардепів та інших..."членів". Вони на руці по мілліону носять....Я вже не кажу про "членкінь" з їхніми сумками та "лабутенами"....
17.11.2025 15:04 Ответить
Перепрошую, корм для яких риб, піраній не часом?
17.11.2025 15:05 Ответить
Не понятно, в Украине вообще никто не контролирует, как расходуются деньги госкомпаниями и бюджетными организациями ?
17.11.2025 15:06 Ответить
Рахункова палата та НБУ повинні..
17.11.2025 15:11 Ответить
журналісти, інколи
17.11.2025 15:12 Ответить
На яких потім бариги-генерали СБУ натравлюють ТЦК. Але Малюк цього не помічає.
17.11.2025 15:43 Ответить
Контролюють! Ще й як! Щоб жодна "капєйка" повз власну кишеню "контролера" не прослизнула!
17.11.2025 15:14 Ответить
я так понимаю, что в крупных госкомпаниях есть наблюдательные Советы Директоров , с зарплатами по 500000/в мес. (привет "антикорупционерам" Наему и лещенку), одна из функций которых, контроль за расходованием средств акционеров....
17.11.2025 15:20 Ответить
Так, Наглядова рада має за цим наглядати. Вона і наглядає. Дуже пильно. (У Ради директорів інші функції).
17.11.2025 15:37 Ответить
πZдець
17.11.2025 15:07 Ответить
РАШИСТСЬКИЙ КАРАСЬ ДЕРКАЧ ЗА ГРОШІ УКРАЇНЦІВ ГОДУВАВ РИБОК НА ПРОДАНІЙ "ЗЕЛКЕНИМИ ЗРАДНИКАМИ" РАШИСТАМ УКРАЇНСБКОЇ АЕС В ЗАПОРІЖЖІ...."ЗЕ ПРИНЦИПОВИЙ РАШИСТСЬКИЙ СЛУГА"
17.11.2025 15:09 Ответить
Не, мля, а шо рыбы должны были с голоду здохнуть!
17.11.2025 15:18 Ответить
Що тут дивного, держава, за рахунок платників податку, компенсовувала також за зелений тариф СЕС, які були захвачені окупантами.
17.11.2025 15:22 Ответить
А що, годувати рештками кацапів - вже не варіант? ЗСУ наче норм корм для риб (а ще котів, свиней і єнотовидних собак) виробляють. Нестачі корму точно нема.
Але якщо без жартів, то це вже повний *******. Вже якісь такі суми фігурують, що звичайним людям вже шо ті мільйони, що мільярди - це вже зовсім недосяжні цифри. Наразі заробити мільйон доларів навіть працюючи в ІТ на топових посадах - це майже нереально. Навіть з ЗП в 100К на рік, за умови, що половину відкладаєш, треба грести на галерах 20 років. А тут лям баксів - це так, фантіки на розваги.
17.11.2025 15:24 Ответить
Цих риб дешевше було би героїном годувати
17.11.2025 15:31 Ответить
Ще в 22-му році писали про "рукавички для працівників ЗАЕС", але ВСІ антикорупційні та правоохоронні органи немов лайна у рот набрали й мовчали. ВСІ.
17.11.2025 15:42 Ответить
за шо проголосували те і маємо
17.11.2025 15:53 Ответить
А пронін с шобло голова івнмоніторингу говорить що міндіч ніякої шкоди незробив, мабуть бреше
17.11.2025 15:53 Ответить
западные чиновники которые дают деньги(в кредит) этой власти на разворовывание сами в доле, иначе давно бы это все остановили
17.11.2025 15:57 Ответить
Мда-а ..! Корм для риби це - канєшно ... круто !! Схема - ідеальна . Тут можна списувати скільки душа забажає ..
Рибу ж не спитаєш , мовляв - привозили їй корм у 2022 р , годували її чи ні ..!?
17.11.2025 15:59 Ответить
Можливо саме для цього Зеленський і здав москальським окупантам найбільшу атомну електростанцію в Європі - в Енергодарі.
Тут цікаве ще інше - в цей час керівник комбінату харчування ЗАЕС перебував в москальському полоні - і банда Міндіча напевно скористалась цією нагодою.
А потім ще москаль Буданов за дорученням Зеленського відправив в дурний ніби штурм ЗАЕС - а реально на загибель біля 200 найкращих бійців ГУР України.
17.11.2025 16:00 Ответить
 
 