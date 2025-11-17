Правительство начало масштабную перезагрузку энергетики: обновят наблюдательные советы всех госкомпаний, - Свириденко
Правительство продолжает полную перезагрузку энергетического сектора.
Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Утвержден план действий
По ее словам, на заседании правительства утвердили план действий по обновлению состава наблюдательных советов и исполнительных органов государственных компаний топливно-энергетического комплекса.
Ключевая задача — формирование нового менеджмента через обновление наблюдательных советов всех государственных компаний энергетического сектора, в частности:
- 1. НАЭК "Энергоатом" - формирование нового состава наблюдательного совета.
- 2. НАК "Нафтогаз" - конкурсный отбор в наблюдательный совет и формирование исполнительных органов Группы ("Укргаздобыча", "Укрнафта", "Газораспределительные сети Украины").
- 3. "Укргидроэнерго" - назначение представителя государства в наблюдательный совет; конкурс на должность главы исполнительного органа.
- 4. Оператор ГТС Украины - обновление представителя государства в наблюдательном совете; завершение конкурса на главу исполнительного органа.
- 5. НЭК "Укрэнерго" — обновление представителя государства в наблюдательном совете.
- 6. ПАО "Центрэнерго", ЭКУ, Украинские распределительные сети, Региональные электрические сети, Нижнеднестровская ГЭС, Кременчугская ТЭЦ — формирование нового состава наблюдательных советов.
- 7. "Гарантированный покупатель" - преобразование в акционерное общество и формирование нового наблюдательного совета.
- 8. Обновление уставов, положений о наблюдательных советах и принципов их формирования в соответствии с руководящими принципами ОЭСР по корпоративному управлению государственными предприятиями.
Наблюдательный совет "Энергоатома"
Первоочередная задача на этой неделе — утвердить новый наблюдательный совет "Энергоатома".
"Координация выполнения плана возложена на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. О прогрессе будем отчитываться регулярно", - резюмировала Свириденко.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
були в наглядовій раді УЗ стануть Енергоатома ..були Енергоатома - стануть УЗ )
Перезавантаження у вас, перш за все, робиться для легального знищення всіх документів про діяльність цих Наглядових рад. І кінці у воду.
А далі-з чистого листка...
круговорот zельоного гівна у владі.
"Солодка парочка" теж не прийшла
Догори ногами.
Щоб довше канали!
товаровнаблюдательных советов хороших и разных.(с) тварей...
Вочевидь, що то не наглядові ради крали гроші.
Але гарний привід посадити в "наглядові ради" лояльниих людей і красти ще більше.
понабирають знову... і будуть наглядати з Канар, як гроші стікаються їм на скоринку хліба