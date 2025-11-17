Правительство начало масштабную перезагрузку энергетики: обновят наблюдательные советы всех госкомпаний, - Свириденко

Правительство продолжает полную перезагрузку энергетического сектора.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Утвержден план действий

По ее словам, на заседании правительства утвердили план действий по обновлению состава наблюдательных советов и исполнительных органов государственных компаний топливно-энергетического комплекса.

Ключевая задача — формирование нового менеджмента через обновление наблюдательных советов всех государственных компаний энергетического сектора, в частности:

1. НАЭК "Энергоатом" - формирование нового состава наблюдательного совета.

2. НАК "Нафтогаз" - конкурсный отбор в наблюдательный совет и формирование исполнительных органов Группы ("Укргаздобыча", "Укрнафта", "Газораспределительные сети Украины").

3. "Укргидроэнерго" - назначение представителя государства в наблюдательный совет; конкурс на должность главы исполнительного органа.

4. Оператор ГТС Украины - обновление представителя государства в наблюдательном совете; завершение конкурса на главу исполнительного органа.

5. НЭК "Укрэнерго" — обновление представителя государства в наблюдательном совете.

6. ПАО "Центрэнерго", ЭКУ, Украинские распределительные сети, Региональные электрические сети, Нижнеднестровская ГЭС, Кременчугская ТЭЦ — формирование нового состава наблюдательных советов.

7. "Гарантированный покупатель" - преобразование в акционерное общество и формирование нового наблюдательного совета.

8. Обновление уставов, положений о наблюдательных советах и принципов их формирования в соответствии с руководящими принципами ОЭСР по корпоративному управлению государственными предприятиями.

Читайте также: Видим определенные проблемы с отслеживанием средств, связанных с оборонными закупками, - Кривонос

Наблюдательный совет "Энергоатома"

Первоочередная задача на этой неделе — утвердить новый наблюдательный совет "Энергоатома".

"Координация выполнения плана возложена на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. О прогрессе будем отчитываться регулярно", - резюмировала Свириденко.

Читайте также: "Миндичгейт": в Раде проводят заседание ВСК. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Миндичгейт

Читайте также: Ермак фигурирует на "пленках Миндыча" как "Али-Баба", - Железняк. ВИДЕО