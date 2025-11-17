РУС
Новости Миндичгейт
547 34

Правительство начало масштабную перезагрузку энергетики: обновят наблюдательные советы всех госкомпаний, - Свириденко

свириденко

Правительство продолжает полную перезагрузку энергетического сектора.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Утвержден план действий

По ее словам, на заседании правительства утвердили план действий по обновлению состава наблюдательных советов и исполнительных органов государственных компаний топливно-энергетического комплекса.

Ключевая задача — формирование нового менеджмента через обновление наблюдательных советов всех государственных компаний энергетического сектора, в частности:

  • 1. НАЭК "Энергоатом" - формирование нового состава наблюдательного совета.
  • 2. НАК "Нафтогаз" - конкурсный отбор в наблюдательный совет и формирование исполнительных органов Группы ("Укргаздобыча", "Укрнафта", "Газораспределительные сети Украины").
  • 3. "Укргидроэнерго" - назначение представителя государства в наблюдательный совет; конкурс на должность главы исполнительного органа.
  • 4. Оператор ГТС Украины - обновление представителя государства в наблюдательном совете; завершение конкурса на главу исполнительного органа.
  • 5. НЭК "Укрэнерго" — обновление представителя государства в наблюдательном совете.
  • 6. ПАО "Центрэнерго", ЭКУ, Украинские распределительные сети, Региональные электрические сети, Нижнеднестровская ГЭС, Кременчугская ТЭЦ — формирование нового состава наблюдательных советов.
  • 7. "Гарантированный покупатель" - преобразование в акционерное общество и формирование нового наблюдательного совета.
  • 8. Обновление уставов, положений о наблюдательных советах и принципов их формирования в соответствии с руководящими принципами ОЭСР по корпоративному управлению государственными предприятиями.

Наблюдательный совет "Энергоатома"

Первоочередная задача на этой неделе — утвердить новый наблюдательный совет "Энергоатома".

"Координация выполнения плана возложена на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. О прогрессе будем отчитываться регулярно", - резюмировала Свириденко.

Миндичгейт

Энергоатом (455) Свириденко Юлия (290)
Топ комментарии
+8
перейдуть з кабінету в кабінет ..

були в наглядовій раді УЗ стануть Енергоатома ..були Енергоатома - стануть УЗ )
17.11.2025 12:28 Ответить
+7
Ким оновлять? Лічинками жука короїда?
17.11.2025 12:24 Ответить
+7
А може слід почати з захисту енергетики? А скоро цим радам не буде за чим "наглядати"...
17.11.2025 12:26 Ответить
Лічинками жука колорада...
17.11.2025 12:30 Ответить
Це ви про представників тнк і сороса з безосом?
17.11.2025 12:38 Ответить
Ім'я їм - легіон...
17.11.2025 12:39 Ответить
Вони (ці ради) будуть продовжувати наглядати за неіснуючими підприємствами. Як "ради всіх рівнів" наглядають за окупованими селами, селищами і містами...
17.11.2025 12:33 Ответить
Починайте з себе - перезавантажуйтесь!
17.11.2025 12:26 Ответить
Так. Це єдине спасіння для України, і єдине виважене і відповідальне рішення і цій ситуації.
17.11.2025 12:28 Ответить
Це так само, як нам тут помінятись між собою коментарі писати
17.11.2025 12:38 Ответить
Рассказываю, как это происходит! Отправили кучу вказивок, на которую им с места пришла куча рапортов о проделанной работе. Но, никто нихрена не сделал и делать не будет! Зато все сидят со сдвинутыми бровями! Суровые, нужные, но... бесполезные!
17.11.2025 12:29 Ответить
Сурова Юлька, але красива
17.11.2025 12:39 Ответить
Не знаю, возможно, я немного старый, но с ее возможностями и деньгами взял бы биту и ********** имеджмейкера! Сделал образ проно начальницы в очках и с тупой " фейсом".
17.11.2025 12:45 Ответить
Нєє, я на неї не претендую)))
17.11.2025 12:55 Ответить
А навіщо всіх "перезавантажувати"?!
Перезавантаження у вас, перш за все, робиться для легального знищення всіх документів про діяльність цих Наглядових рад. І кінці у воду.
А далі-з чистого листка...
17.11.2025 12:30 Ответить
Перезавантажте простроченого і 5-6 потужних менеджерів
17.11.2025 12:30 Ответить
старі обжерлись .. теперь треба нових Гнид посадити

круговорот zельоного гівна у владі.
17.11.2025 12:31 Ответить
На перше засідання Тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки вона не прийшла - писала у телеграм-каналі "якусь муйню"
"Солодка парочка" теж не прийшла
17.11.2025 12:33 Ответить
Там вішати треба.
Догори ногами.
Щоб довше канали!
17.11.2025 12:33 Ответить
Уряд має піти геть,разом з тобою мразота,а потім уряд має бути притягнутий до відповідальності.
17.11.2025 12:35 Ответить
То ж наче як скрізь були ті наглядові ради. І що? Допомогло?
17.11.2025 12:36 Ответить
👍🔥🔥🔥
17.11.2025 12:40 Ответить
Треба створити Державний комітет з нагляду за наглядовими радами. Або навіть міністерство.
17.11.2025 12:44 Ответить
Больше товаров наблюдательных советов хороших и разных.(с)
17.11.2025 12:37 Ответить
...більше тварей...
17.11.2025 12:41 Ответить
Імітація бурхливої діяльності.
Вочевидь, що то не наглядові ради крали гроші.
Але гарний привід посадити в "наглядові ради" лояльниих людей і красти ще більше.
17.11.2025 12:40 Ответить
Крали всі. В ********** радах нема рудих, мілованов як доказ.
17.11.2025 12:42 Ответить
Для чого, власне, весь міндічгейт і був потрібен. Зараз в наглядові ради заведуть "правильних" людей на гарні зарплати, і корупція в Україні на деякий час щезне з порядку денного.
17.11.2025 12:43 Ответить
Погугліть які так захмарні зп, щоправда окрім представника уряду.
17.11.2025 12:43 Ответить
Шоу квартальних клоунів. Аудит будуть проводити свої люди, і новопризначені будуть теж своїми. Бо Зельоні в свої схеми чужих не запустять.
17.11.2025 12:43 Ответить
"СИРІТ"
понабирають знову... і будуть наглядати з Канар, як гроші стікаються їм на скоринку хліба
17.11.2025 12:44 Ответить
Ліжка в барделі переставляють, знайомо)
17.11.2025 12:54 Ответить
Увесь уряд по команді зарядив свої смартфони і пере зарядив запасні батареї
17.11.2025 12:55 Ответить
Дуже потужно, дуже. Пишайтеся 73%, для вас старається словоблуддям уряд Зе. Інші давно йому не вірять. Твльки уряд технократів без ''слуг'' може спасти Україну.
17.11.2025 13:03 Ответить
 
 