УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10861 відвідувач онлайн
Новини Міндічгейт
1 792 43

Уряд розпочав масштабне перезавантаження енергетики: оновлять наглядові ради всіх держкомпаній, - Свириденко

свириденко

Уряд продовжує повне перезавантаження енергетичного сектору.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Затверджено план дій

За її словами, на засіданні Уряду затвердили план дій щодо оновлення складу наглядових рад і виконавчих органів державних компаній паливно-енергетичного комплексу.

Ключове завдання — формування нового менеджменту через оновлення наглядових рад усіх державних компаній енергетичного сектору, зокрема:

  • 1. НАЕК "Енергоатом" - формування нового складу наглядової ради.
  • 2. НАК "Нафтогаз" - конкурсний відбір до наглядової ради та формування виконавчих органів Групи ("Укргазвидобування", "Укрнафта", "Газорозподільчі мережі України").
  • 3. "Укргідроенерго" - призначення представника держави до наглядової ради; конкурс на голову виконавчого органу.
  • 4. Оператор ГТС України - оновлення представника держави у наглядовій раді; завершення конкурсу на голову виконавчого органу.
  • 5. НЕК "Укренерго" - оновлення представника держави у наглядовій раді.
  • 6. ПАТ "Центренерго", ЕКУ, Українські розподільчі мережі, Регіональні електричні мережі, Нижньодністровська ГЕС, Кременчуцька ТЕЦ - формування нового складу наглядових рад.
  • 7. "Гарантований покупець" - перетворення в акціонерне товариство та формування нової наглядової ради.
  • 8. Оновлення статутів, положень про наглядові ради та принципів їх формування відповідно до керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного управління державними підприємствами.

Також читайте: Бачимо певні проблеми з відстеженням коштів, пов’язаних з оборонними закупівлями, - Кривонос

Наглядова рада "Енергоатому"

Першочергове завдання цього тижня — затвердити нову наглядову раду "Енергоатому".

"Координація виконання плану покладена на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Про прогрес будемо звітувати регулярно", - резюмувала Свириденко.

Також читайте: "Міндічгейт": у Раді проводять засідання ТСК. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Міндічгейт

Також читайте: Єрмак фігурує на "плівках Міндіча" як "Алібаба", - Железняк. ВIДЕО

Автор: 

Енергоатом (1736) Свириденко Юлія (908)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Ким оновлять? Лічинками жука короїда?
показати весь коментар
17.11.2025 12:24 Відповісти
+13
А може слід почати з захисту енергетики? А скоро цим радам не буде за чим "наглядати"...
показати весь коментар
17.11.2025 12:26 Відповісти
+13
перейдуть з кабінету в кабінет ..

були в наглядовій раді УЗ стануть Енергоатома ..були Енергоатома - стануть УЗ )
показати весь коментар
17.11.2025 12:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ким оновлять? Лічинками жука короїда?
показати весь коментар
17.11.2025 12:24 Відповісти
Лічинками жука колорада...
показати весь коментар
17.11.2025 12:30 Відповісти
Це ви про представників тнк і сороса з безосом?
показати весь коментар
17.11.2025 12:38 Відповісти
Ім'я їм - легіон...
показати весь коментар
17.11.2025 12:39 Відповісти
"Дємбєльскій акорд" - оновлять "слугами народу". Щоб продовжувати почате... Чекайте "оновлених" і "обнульоних" міндічєй і алахвєрдієвих.
показати весь коментар
17.11.2025 13:27 Відповісти
А може слід почати з захисту енергетики? А скоро цим радам не буде за чим "наглядати"...
показати весь коментар
17.11.2025 12:26 Відповісти
Вони (ці ради) будуть продовжувати наглядати за неіснуючими підприємствами. Як "ради всіх рівнів" наглядають за окупованими селами, селищами і містами...
показати весь коментар
17.11.2025 12:33 Відповісти
Починайте з себе - перезавантажуйтесь!
показати весь коментар
17.11.2025 12:26 Відповісти
Так. Це єдине спасіння для України, і єдине виважене і відповідальне рішення і цій ситуації.
показати весь коментар
17.11.2025 12:28 Відповісти
перейдуть з кабінету в кабінет ..

були в наглядовій раді УЗ стануть Енергоатома ..були Енергоатома - стануть УЗ )
показати весь коментар
17.11.2025 12:28 Відповісти
Це так само, як нам тут помінятись між собою коментарі писати
показати весь коментар
17.11.2025 12:38 Відповісти
Рассказываю, как это происходит! Отправили кучу вказивок, на которую им с места пришла куча рапортов о проделанной работе. Но, никто нихрена не сделал и делать не будет! Зато все сидят со сдвинутыми бровями! Суровые, нужные, но... бесполезные!
показати весь коментар
17.11.2025 12:29 Відповісти
Сурова Юлька, але красива
показати весь коментар
17.11.2025 12:39 Відповісти
Не знаю, возможно, я немного старый, но с ее возможностями и деньгами взял бы биту и ********** имеджмейкера! Сделал образ проно начальницы в очках и с тупой " фейсом".
показати весь коментар
17.11.2025 12:45 Відповісти
Нєє, я на неї не претендую)))
показати весь коментар
17.11.2025 12:55 Відповісти
А навіщо всіх "перезавантажувати"?!
Перезавантаження у вас, перш за все, робиться для легального знищення всіх документів про діяльність цих Наглядових рад. І кінці у воду.
А далі-з чистого листка...
показати весь коментар
17.11.2025 12:30 Відповісти
Перезавантажте простроченого і 5-6 потужних менеджерів
показати весь коментар
17.11.2025 12:30 Відповісти
старі обжерлись .. теперь треба нових Гнид посадити

круговорот zельоного гівна у владі.
показати весь коментар
17.11.2025 12:31 Відповісти
На перше засідання Тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки вона не прийшла - писала у телеграм-каналі "якусь муйню"
"Солодка парочка" теж не прийшла
показати весь коментар
17.11.2025 12:33 Відповісти
Там вішати треба.
Догори ногами.
Щоб довше канали!
показати весь коментар
17.11.2025 12:33 Відповісти
Уряд має піти геть,разом з тобою мразота,а потім уряд має бути притягнутий до відповідальності.
показати весь коментар
17.11.2025 12:35 Відповісти
То ж наче як скрізь були ті наглядові ради. І що? Допомогло?
показати весь коментар
17.11.2025 12:36 Відповісти
👍🔥🔥🔥
показати весь коментар
17.11.2025 12:40 Відповісти
Треба створити Державний комітет з нагляду за наглядовими радами. Або навіть міністерство.
показати весь коментар
17.11.2025 12:44 Відповісти
Больше товаров наблюдательных советов хороших и разных.(с)
показати весь коментар
17.11.2025 12:37 Відповісти
...більше тварей...
показати весь коментар
17.11.2025 12:41 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності.
Вочевидь, що то не наглядові ради крали гроші.
Але гарний привід посадити в "наглядові ради" лояльниих людей і красти ще більше.
показати весь коментар
17.11.2025 12:40 Відповісти
Крали всі. В ********** радах нема рудих, мілованов як доказ.
показати весь коментар
17.11.2025 12:42 Відповісти
Для чого, власне, весь міндічгейт і був потрібен. Зараз в наглядові ради заведуть "правильних" людей на гарні зарплати, і корупція в Україні на деякий час щезне з порядку денного.
показати весь коментар
17.11.2025 12:43 Відповісти
Погугліть які так захмарні зп, щоправда окрім представника уряду.
показати весь коментар
17.11.2025 12:43 Відповісти
Шоу квартальних клоунів. Аудит будуть проводити свої люди, і новопризначені будуть теж своїми. Бо Зельоні в свої схеми чужих не запустять.
показати весь коментар
17.11.2025 12:43 Відповісти
"СИРІТ"
понабирають знову... і будуть наглядати з Канар, як гроші стікаються їм на скоринку хліба
показати весь коментар
17.11.2025 12:44 Відповісти
Ліжка в барделі переставляють, знайомо)
показати весь коментар
17.11.2025 12:54 Відповісти
Увесь уряд по команді зарядив свої смартфони і пере зарядив запасні батареї
показати весь коментар
17.11.2025 12:55 Відповісти
Дуже потужно, дуже. Пишайтеся 73%, для вас старається словоблуддям уряд Зе. Інші давно йому не вірять. Твльки уряд технократів без ''слуг'' може спасти Україну.
показати весь коментар
17.11.2025 13:03 Відповісти
Оновлення схем.
показати весь коментар
17.11.2025 13:08 Відповісти
І знову комітети подслушивающих за смотрящими говорящих руками махающих )))) Ця дурка ніколи не стане здоровою
показати весь коментар
17.11.2025 13:11 Відповісти
Твою ... Знову ліжка пересталяють! Коли цей сюр закінчиться?
показати весь коментар
17.11.2025 13:25 Відповісти
Угу. Даєш "300 єврейців" красівих і різних.
показати весь коментар
17.11.2025 13:30 Відповісти
свіреденко халява 🤡 зеленського , у ВІДСТАВКУ !!! ...
показати весь коментар
17.11.2025 14:00 Відповісти
злодюги будуть перевіряти злодюг. потужно
показати весь коментар
17.11.2025 14:10 Відповісти
Піхотинці Клоуна...
показати весь коментар
17.11.2025 14:52 Відповісти
 
 