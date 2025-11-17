Уряд розпочав масштабне перезавантаження енергетики: оновлять наглядові ради всіх держкомпаній, - Свириденко
Уряд продовжує повне перезавантаження енергетичного сектору.
Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Затверджено план дій
За її словами, на засіданні Уряду затвердили план дій щодо оновлення складу наглядових рад і виконавчих органів державних компаній паливно-енергетичного комплексу.
Ключове завдання — формування нового менеджменту через оновлення наглядових рад усіх державних компаній енергетичного сектору, зокрема:
- 1. НАЕК "Енергоатом" - формування нового складу наглядової ради.
- 2. НАК "Нафтогаз" - конкурсний відбір до наглядової ради та формування виконавчих органів Групи ("Укргазвидобування", "Укрнафта", "Газорозподільчі мережі України").
- 3. "Укргідроенерго" - призначення представника держави до наглядової ради; конкурс на голову виконавчого органу.
- 4. Оператор ГТС України - оновлення представника держави у наглядовій раді; завершення конкурсу на голову виконавчого органу.
- 5. НЕК "Укренерго" - оновлення представника держави у наглядовій раді.
- 6. ПАТ "Центренерго", ЕКУ, Українські розподільчі мережі, Регіональні електричні мережі, Нижньодністровська ГЕС, Кременчуцька ТЕЦ - формування нового складу наглядових рад.
- 7. "Гарантований покупець" - перетворення в акціонерне товариство та формування нової наглядової ради.
- 8. Оновлення статутів, положень про наглядові ради та принципів їх формування відповідно до керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного управління державними підприємствами.
Наглядова рада "Енергоатому"
Першочергове завдання цього тижня — затвердити нову наглядову раду "Енергоатому".
"Координація виконання плану покладена на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Про прогрес будемо звітувати регулярно", - резюмувала Свириденко.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
були в наглядовій раді УЗ стануть Енергоатома ..були Енергоатома - стануть УЗ )
Перезавантаження у вас, перш за все, робиться для легального знищення всіх документів про діяльність цих Наглядових рад. І кінці у воду.
А далі-з чистого листка...
круговорот zельоного гівна у владі.
"Солодка парочка" теж не прийшла
Догори ногами.
Щоб довше канали!
товаровнаблюдательных советов хороших и разных.(с) тварей...
Вочевидь, що то не наглядові ради крали гроші.
Але гарний привід посадити в "наглядові ради" лояльниих людей і красти ще більше.
понабирають знову... і будуть наглядати з Канар, як гроші стікаються їм на скоринку хліба