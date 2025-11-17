Уряд розпочав масштабне перезавантаження енергетики: оновлять наглядові ради всіх держкомпаній, - Свириденко

Уряд продовжує повне перезавантаження енергетичного сектору.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Затверджено план дій

За її словами, на засіданні Уряду затвердили план дій щодо оновлення складу наглядових рад і виконавчих органів державних компаній паливно-енергетичного комплексу.

Ключове завдання — формування нового менеджменту через оновлення наглядових рад усіх державних компаній енергетичного сектору, зокрема:

1. НАЕК "Енергоатом" - формування нового складу наглядової ради.

2. НАК "Нафтогаз" - конкурсний відбір до наглядової ради та формування виконавчих органів Групи ("Укргазвидобування", "Укрнафта", "Газорозподільчі мережі України").

3. "Укргідроенерго" - призначення представника держави до наглядової ради; конкурс на голову виконавчого органу.

4. Оператор ГТС України - оновлення представника держави у наглядовій раді; завершення конкурсу на голову виконавчого органу.

5. НЕК "Укренерго" - оновлення представника держави у наглядовій раді.

6. ПАТ "Центренерго", ЕКУ, Українські розподільчі мережі, Регіональні електричні мережі, Нижньодністровська ГЕС, Кременчуцька ТЕЦ - формування нового складу наглядових рад.

7. "Гарантований покупець" - перетворення в акціонерне товариство та формування нової наглядової ради.

8. Оновлення статутів, положень про наглядові ради та принципів їх формування відповідно до керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного управління державними підприємствами.

Наглядова рада "Енергоатому"

Першочергове завдання цього тижня — затвердити нову наглядову раду "Енергоатому".

"Координація виконання плану покладена на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Про прогрес будемо звітувати регулярно", - резюмувала Свириденко.

