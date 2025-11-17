Енергоатом витратив 210 млн грн на закупки для окупованої ЗАЕС у 2022 році, зокрема, на корм для риб

У 2022 році "Енергоатом" проводив закупівлі для вже окупованої російськими військами Запорізької АЕС. На це пішло 210 млн грн.

Про це під час засідання ТСК ВР заявив нардеп Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Із 15 березня по 25 серпня 2022 року "Енергоатом" проводив закупівлі для окупованої Запорізької АЕС. Зокрема, там були 210 млн грн на харчування, на їдальню", - зазначив він.

Також, за словами Ар'єва, кошти витрачалися на корм для риб Запорізької АЕС.

Нардеп направив запит до "Енергоатому" щодо цього.

У відповідь там його звинуватили в тому, що "медійний розголос навколо закупівель для Запорізької АЕС становить загрозу для енергетичної стійкості держави під час підготовки до опалювального сезону у воєнний час".

Читайте: ЗАЕС знову опинилася на межі блекауту: працює лише одна лінія живлення

Що передувало?

Прем'єрка Свириденко заявила, що уряд розпочав масштабне перезавантаження енергетики: оновлять наглядові ради всіх держкомпаній

Читайте: Міністр економіки Соболев запевняє, що нічого не знав про схему "шлагбаум" в "Енергоатомі"