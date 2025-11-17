Енергоатом витратив 210 млн грн на закупки для окупованої ЗАЕС у 2022 році, зокрема, на корм для риб
У 2022 році "Енергоатом" проводив закупівлі для вже окупованої російськими військами Запорізької АЕС. На це пішло 210 млн грн.
Про це під час засідання ТСК ВР заявив нардеп Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ.
"Із 15 березня по 25 серпня 2022 року "Енергоатом" проводив закупівлі для окупованої Запорізької АЕС. Зокрема, там були 210 млн грн на харчування, на їдальню", - зазначив він.
Також, за словами Ар'єва, кошти витрачалися на корм для риб Запорізької АЕС.
Нардеп направив запит до "Енергоатому" щодо цього.
У відповідь там його звинуватили в тому, що "медійний розголос навколо закупівель для Запорізької АЕС становить загрозу для енергетичної стійкості держави під час підготовки до опалювального сезону у воєнний час".
В.Черчилль:"Внутрішніх ворогів Потрібно знищувати не після перемоги , а заради перемоги.
Більше нібито в банді Єрмака-Зеленського-Міндіча немає Українців.
Какие рыбы , какой корм ?????
Скоро для тигров песок закупать будут …
Пздц какой-то 😡…
Але якщо без жартів, то це вже повний *******. Вже якісь такі суми фігурують, що звичайним людям вже шо ті мільйони, що мільярди - це вже зовсім недосяжні цифри. Наразі заробити мільйон доларів навіть працюючи в ІТ на топових посадах - це майже нереально. Навіть з ЗП в 100К на рік, за умови, що половину відкладаєш, треба грести на галерах 20 років. А тут лям баксів - це так, фантіки на розваги.
Рибу ж не спитаєш , мовляв - привозили їй корм у 2022 р , годували її чи ні ..!?
Тут цікаве ще інше - в цей час керівник комбінату харчування ЗАЕС перебував в москальському полоні - і банда Міндіча напевно скористалась цією нагодою.
А потім ще москаль Буданов за дорученням Зеленського відправив в дурний ніби штурм ЗАЕС - а реально на загибель біля 200 найкращих бійців ГУР України.
Кінець цьому фестивалю грабування та мародерів десь видно???
Постійно думає - Як там ті рибки - віддає з державної казни останні сотні мільйонів гривень.
Чи їх теж, окупанти зхавали???
покажіть цю новину стерненко та притулам різним
вони ж так топили за зелених ще 5 років тому