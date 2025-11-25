ЗАЕС потребуватиме "особливого статусу" в разі досягнення мирної угоди, - Гроссі

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що окупована Запорізька атомна електростанція потребуватиме "особливого статусу" та угоди про співпрацю між Росією та Україною, якщо між країнами буде досягнуто мирної угоди.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Статус ЗАЕС

"З якого б боку лінії [ЗАЕС] не опинилася б, потрібно мати домовленість про співпрацю або атмосферу співпраці", - сказав Гроссі.

Він зазначив, що без встановлення миру зберігається загроза ядерного інциденту: "Доки війна не закінчиться, не буде укладено перемир’я або не замовкнуть гармати, завжди існує ймовірність, що щось піде не так. Жоден окремий оператор не може використовувати АЕС, коли на іншому березі є інша країна, яка чинить опір цьому і може вжити заходів проти цього".

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Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що у запропонованому "мирному плані" з 28 пунктів є пункт про перезапуск станції під наглядом МАГАТЕ, а виробництво електроенергії розподілятиметься порівну між РФ та Україною.

Гроссі заявив журналістам, що не хоче вдаватися у політичну тему, але додав: "Одне зрозуміло: МАГАТЕ незамінне в цій ситуації".

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Що за мирний план?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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