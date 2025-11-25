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Новини Мирний план США Окупація Росією ЗАЕС
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ЗАЕС потребуватиме "особливого статусу" в разі досягнення мирної угоди, - Гроссі

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що окупована Запорізька атомна електростанція потребуватиме "особливого статусу" та угоди про співпрацю між Росією та Україною, якщо між країнами буде досягнуто мирної угоди.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Статус ЗАЕС

"З якого б боку лінії [ЗАЕС] не опинилася б, потрібно мати домовленість про співпрацю або атмосферу співпраці", - сказав Гроссі.

Він зазначив, що без встановлення миру зберігається загроза ядерного інциденту: "Доки війна не закінчиться, не буде укладено перемир’я або не замовкнуть гармати, завжди існує ймовірність, що щось піде не так. Жоден окремий оператор не може використовувати АЕС, коли на іншому березі є інша країна, яка чинить опір цьому і може вжити заходів проти цього".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗАЕС знову під’єднали до основної лінії живлення, - МАГАТЕ

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що у запропонованому "мирному плані" з 28 пунктів є пункт про перезапуск станції під наглядом МАГАТЕ, а виробництво електроенергії розподілятиметься порівну між РФ та Україною.

Гроссі заявив журналістам, що не хоче вдаватися у політичну тему, але додав: "Одне зрозуміло: МАГАТЕ незамінне в цій ситуації".

Також читайте: СЗР РФ заявила про нібито плани НАТО влаштувати диверсію на Запорізькій АЕС, - росЗМІ

Що за мирний план?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Також читайте: Україна скликає засідання ради МАГАТЕ через російські атаки на енергетику, – Міненерго

Автор: 

МАГАТЕ (835) ЗАЕС (1534) Гроссі Рафаель (352)
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Топ коментарі
+18
Який ти щедрий, чужим добром розкидатись! Смокчеш у кацапів, то смокчи по тихому, не гавкай!
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25.11.2025 16:58 Відповісти
+17
"особливий" статус був у Севастополя - що далі всі знаємо. "особливий" означає НЕ НАША.

От і вся комедія із словом "особливий"
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25.11.2025 16:59 Відповісти
+17
А возврат станции ее законным владельцам, международными чиновниками уже в принципе не рассматривается ?
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25.11.2025 17:01 Відповісти
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звідки ти взявся? в запої був ?
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25.11.2025 16:57 Відповісти
читайте біографію цього аргентинця - діплоМАТА - клейма гебьонного фсб ставити ніде вже ...
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25.11.2025 17:00 Відповісти
свій ВІТКОФФ в рашистоМАГАТЕ конторі!
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25.11.2025 16:58 Відповісти
Який ти щедрий, чужим добром розкидатись! Смокчеш у кацапів, то смокчи по тихому, не гавкай!
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25.11.2025 16:58 Відповісти
"особливий" статус був у Севастополя - що далі всі знаємо. "особливий" означає НЕ НАША.

От і вся комедія із словом "особливий"
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25.11.2025 16:59 Відповісти
А возврат станции ее законным владельцам, международными чиновниками уже в принципе не рассматривается ?
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25.11.2025 17:01 Відповісти
А "співпраця"МАГАТЕ з ФСБ буде враховуватися???
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25.11.2025 17:02 Відповісти
Твоє діло ,грося,в шерінці куйла.
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25.11.2025 17:11 Відповісти
Гросі, йди на х. .до гутієрєша.
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25.11.2025 17:12 Відповісти
Так, так «мир, жвачка»! От урод!
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25.11.2025 17:13 Відповісти
От же ж зсучене… Атомна наша! Що за пня? Бо пуйло забрати не може і вгатити не може?!
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25.11.2025 17:28 Відповісти
"Особливий! статус, ще вже хреново. Треба нормальний статус. Щоб кацапами там не смерділо за тисячу км.
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25.11.2025 17:34 Відповісти
Якщо ЗАЕС не передадутьповністю Україні то найкращим варіантом буде її законсервувати або знищити. БО якщо ЗАЕС буде під контролем Сосії то це буде в 100 разів страшніше Чорнобиля і вже в центрі України або даже Європи
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25.11.2025 17:36 Відповісти
Здурів дядько. Про який особливий статус воно меле для української атомної станції на території суверенної держави Україна.
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25.11.2025 17:38 Відповісти
коли на іншому березі є інша країна, яка чинить опір цьому і може вжити заходів проти цього".

 Це ця мавпа яка гуляла з рашистами і робила їм мінет, киває зараз на Україну як на якусь іншу країну на іншому березі і яка є загрозою для ЗАЕС? Кому ще не зрозуміло на чийому боці ця скотина з МАГАТЕ
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25.11.2025 17:44 Відповісти
Пропонує Гросі оголосити особливий статус для своєї жінки. Хай і сусід нею користується, чого скупитися.
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25.11.2025 17:45 Відповісти
Це той подарунок Зеленського Путлеру, якого не було в Оманських домовленостях.
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25.11.2025 17:51 Відповісти
Коли кацапи обстрілюють ЗАЕС, то у цього підараса Гроссі ніколи нема яєць щоби забезпечити її безпеку, а зараз вже трендить про особливий статус для кацапів. Як же він переймається за ціх нелюдів !
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25.11.2025 17:57 Відповісти
іди на куй... моська путінська
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25.11.2025 18:08 Відповісти
Як тільки закінчаться обстріли, хкйло перепідключить ЗАЕС на свої електромережі і гудбай всі договори
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25.11.2025 18:11 Відповісти
Этот 45-килограммовый макаронник явно наметил с двух бабло снимать---мало ему грязьпромовского бабела! Ведь ЗАЭС самая большая в Европе. Это не шутки и рядом большая река и до моря близко почти. Чернобыль покажется потом прогулкой.
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25.11.2025 18:52 Відповісти
Ох и черт...
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25.11.2025 19:08 Відповісти
Не буде ніякої "мирної угоди" доки кацапстан не відповзе з території України і не заплатить за заподіяну шкоду, а власне сам гроссі отримає "особливий статус" у гаазі за колаборацію з терористами, до речі з буде в одніц камері з трампоном
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25.11.2025 19:31 Відповісти
Нехай її прийде *******
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25.11.2025 19:41 Відповісти
Тобто хочуть здати станцію або зробити Україну залежною від "співпраці"
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25.11.2025 21:51 Відповісти
 
 