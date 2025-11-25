РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10937 посетителей онлайн
Новости Мирный план Трампа Визит Зеленского в США
1 024 24

Украина ожидает визита Зеленского в США в ноябре для завершения договоренностей с Трампом, - Умеров

Встреча Зеленского и Трампа
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Украина рассчитывает на организацию визита президента Украины Владимира Зеленского в США в ближайшую возможную дату в ноябре.

Об этом сообщил в Facebook секретарь СНБО, член украинской делегации на переговорах в Женеве Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы ценим продуктивные и конструктивные встречи в Женеве между украинской и американской делегациями, а также неизменные усилия президента Трампа, направленные на завершение войны", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Пунктов мирного плана уже не 28, чувствительные вещи обсуждаю с Трампом

По словам Умерова, делегации Украины и США достигли общего понимания по ключевым условиям соглашения, обсужденным в Женеве.

Теперь Украина рассчитывает на поддержку наших европейских партнеров в дальнейших шагах.

"Мы ожидаем организации визита президента Украины в США в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с президентом Трампом", - добавил он.

Читайте также: Мирный план США сократили с 28 пунктов до 19, - FT

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

Читайте также: "Мирный план" США по Украине содержит много хороших элементов, но требует доработки, - Рютте

умеров скрин

Автор: 

визит (3193) Зеленский Владимир (22726) Трамп Дональд (7139) Умеров Рустем (681)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Оманська Гнида полетить домовлятись про свій імунітет від переслідування за Велике Крадівництво
показать весь комментарий
25.11.2025 11:19 Ответить
+11
Коли вже Україна позбудется цього непорозуміння.Як росія хоче припинити війну побачили цієї ночі жителі Києва ,Одеси та інших міст Тому пуста розмова цього корупціонера ні про що.
показать весь комментарий
25.11.2025 11:24 Ответить
+6
Чебурек не може дочекатись капітуляції.
показать весь комментарий
25.11.2025 11:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оманська Гнида полетить домовлятись про свій імунітет від переслідування за Велике Крадівництво
показать весь комментарий
25.11.2025 11:19 Ответить
Невже 27-го підпише в угоду Трампу "акт капітуляції" бо щось ліпшого нічого очікувати?
показать весь комментарий
25.11.2025 11:48 Ответить
Чебурек не може дочекатись капітуляції.
показать весь комментарий
25.11.2025 11:21 Ответить
НАБУ "сидить на хвості" - потрібно рятувати дупу
показать весь комментарий
25.11.2025 11:25 Ответить
Коли вже Україна позбудется цього непорозуміння.Як росія хоче припинити війну побачили цієї ночі жителі Києва ,Одеси та інших міст Тому пуста розмова цього корупціонера ні про що.
показать весь комментарий
25.11.2025 11:24 Ответить
в ответ на очикування Зелупы,Госдап кратко ответил"ты здеся и нах.не нужон"
показать весь комментарий
25.11.2025 11:25 Ответить
А десь є вже ці 19 пунктів? Можна на них подивитися?
показать весь комментарий
25.11.2025 11:26 Ответить
А який сенс?
показать весь комментарий
25.11.2025 11:54 Ответить
Україна зневажає мародера зе!гніду та його холуя чебурека!
Україна очікує найближчого справедливого суду та пожиттєвого покарання з повною компенсацією!
показать весь комментарий
25.11.2025 11:27 Ответить
Вам би їх турботи, куди не піди, всюди жопа, попалися бідолахи, не чекали такого
показать весь комментарий
25.11.2025 11:36 Ответить
Уморов пише це з в'язниці? Ще ні? Шкода
показать весь комментарий
25.11.2025 11:40 Ответить
Для чого, позвольтє спросіть? Щоб путін сказав, що він клав великий болт на цей план? Так це й так зрозуміло. Дуже багато тєлодвіженій з тим, що від початку було мертве. Й буба не може це не розуміти. Тоді, для чого?
показать весь комментарий
25.11.2025 11:53 Ответить
треба готуватися до того , шо при перельоті на Америку , 🤡 попередять як завжди , про зміну у договорі ...
показать весь комментарий
25.11.2025 11:53 Ответить
Є хоч один позитивний момент для України від вояжів янелоха та дєрмака?
показать весь комментарий
25.11.2025 11:53 Ответить
Україна очікує візиту Зеленського на допит у НАБУ та ФБР.

А візиту Зеленського до США очікують соски Єрмака.
показать весь комментарий
25.11.2025 11:55 Ответить
ЦПК знайшов в родини Умєрових 8 елітних об'єктів нерухомості у США: три квартири у Флориді, одну - у Нью-Йорку та 4 вілли біля Маямі

https://antac.org.ua/news/tspk-znayshly-v-rodyny-umierovykh-8-elitnykh-ob-iektiv-nerukhomosti-u-ssha-try-kvartyry-u-florydi-odnu-u-niu-yorku-ta-4-villy-bilia-maiami/
показать весь комментарий
25.11.2025 11:57 Ответить
Ну запросіть його!!!!!
показать весь комментарий
25.11.2025 11:59 Ответить
Тільки спробуйте підписати то і в штатах не сховаєтесь,гниди!
показать весь комментарий
25.11.2025 11:59 Ответить
А ЯКЕ ВІДНОШЕННЯ ТИ МАЄШ УКРАЇНИ?
показать весь комментарий
25.11.2025 11:59 Ответить
Тільки спробуйте підписати то і в штатах не сховаєтесь,гниди!
показать весь комментарий
25.11.2025 12:00 Ответить
Буде овальний кабінет v2.

росіяни вже зробили трампу зауваження, що їм перша версія плану подобається (частково), а нова - ні. Тому поведінка трампа очевидна:

- або збити напрацювання (після Швейцарії) і лишити російський план як є (нобелівка горить, і не хоче зливу компромату як сосав прутня) ;

- або влаштувати новий скандал та звинуватити Україну у війні. (і пофіг що це трамп публічно зганьбиться, він краще знає, він же геній)
показать весь комментарий
25.11.2025 12:08 Ответить
Тільки спробуйте підписати то і в штатах не сховаєтесь,гниди!
показать весь комментарий
25.11.2025 12:09 Ответить
Зеленський має виконати усі умови Оманських домовленностей !
показать весь комментарий
25.11.2025 12:26 Ответить
 
 