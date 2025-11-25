Украина ожидает визита Зеленского в США в ноябре для завершения договоренностей с Трампом, - Умеров
Украина рассчитывает на организацию визита президента Украины Владимира Зеленского в США в ближайшую возможную дату в ноябре.
Об этом сообщил в Facebook секретарь СНБО, член украинской делегации на переговорах в Женеве Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы ценим продуктивные и конструктивные встречи в Женеве между украинской и американской делегациями, а также неизменные усилия президента Трампа, направленные на завершение войны", - отметил он.
По словам Умерова, делегации Украины и США достигли общего понимания по ключевым условиям соглашения, обсужденным в Женеве.
Теперь Украина рассчитывает на поддержку наших европейских партнеров в дальнейших шагах.
"Мы ожидаем организации визита президента Украины в США в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с президентом Трампом", - добавил он.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
Україна очікує найближчого справедливого суду та пожиттєвого покарання з повною компенсацією!
А візиту Зеленського до США очікують соски Єрмака.
https://antac.org.ua/news/tspk-znayshly-v-rodyny-umierovykh-8-elitnykh-ob-iektiv-nerukhomosti-u-ssha-try-kvartyry-u-florydi-odnu-u-niu-yorku-ta-4-villy-bilia-maiami/
росіяни вже зробили трампу зауваження, що їм перша версія плану подобається (частково), а нова - ні. Тому поведінка трампа очевидна:
- або збити напрацювання (після Швейцарії) і лишити російський план як є (нобелівка горить, і не хоче зливу компромату як сосав прутня) ;
- або влаштувати новий скандал та звинуватити Україну у війні. (і пофіг що це трамп публічно зганьбиться, він краще знає, він же геній)