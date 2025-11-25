Украина ожидает визита Зеленского в США в ноябре для завершения договоренностей с Трампом, - Умеров

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Украина рассчитывает на организацию визита президента Украины Владимира Зеленского в США в ближайшую возможную дату в ноябре.

Об этом сообщил в Facebook секретарь СНБО, член украинской делегации на переговорах в Женеве Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы ценим продуктивные и конструктивные встречи в Женеве между украинской и американской делегациями, а также неизменные усилия президента Трампа, направленные на завершение войны", - отметил он.

По словам Умерова, делегации Украины и США достигли общего понимания по ключевым условиям соглашения, обсужденным в Женеве.

Теперь Украина рассчитывает на поддержку наших европейских партнеров в дальнейших шагах.

"Мы ожидаем организации визита президента Украины в США в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с президентом Трампом", - добавил он.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

