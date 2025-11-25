Україна очікує візиту Зеленського до США в листопаді для завершення домовленостей з Трампом, - Умєров
Україна розраховує на організацію візиту президента України Володимира Зеленського до США у найближчу можливу дату в листопаді.
Про це повідомив у фейсбуку секретар РНБО, член української делегації на перемовинах у Женеві Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми цінуємо продуктивні та конструктивні зустрічі в Женеві між українською та американською делегаціями, а також незмінні зусилля президента Трампа, спрямовані на завершення війни", - зауважив він.
За словами Умєрова, делегації України та США досягли спільного розуміння щодо ключових умов угоди, обговорених у Женеві.
Тепер Україна розраховує на підтримку наших європейських партнерів у подальших кроках.
"Ми очікуємо на організацію візиту президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді, щоб завершити фінальні етапи та досягти домовленості з президентом Трампом", - додав він.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
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А візиту Зеленського до США очікують соски Єрмака.
https://antac.org.ua/news/tspk-znayshly-v-rodyny-umierovykh-8-elitnykh-ob-iektiv-nerukhomosti-u-ssha-try-kvartyry-u-florydi-odnu-u-niu-yorku-ta-4-villy-bilia-maiami/
росіяни вже зробили трампу зауваження, що їм перша версія плану подобається (частково), а нова - ні. Тому поведінка трампа очевидна:
- або збити напрацювання (після Швейцарії) і лишити російський план як є (нобелівка горить, і не хоче зливу компромату як сосав прутня) ;
- або влаштувати новий скандал та звинуватити Україну у війні. (і пофіг що це трамп публічно зганьбиться, він краще знає, він же геній)