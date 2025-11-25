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Новини Мирний план США Візит Зеленського до США
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Україна очікує візиту Зеленського до США в листопаді для завершення домовленостей з Трампом, - Умєров

Зустріч Зеленського та Трампа
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Україна розраховує на організацію візиту президента України Володимира Зеленського до США у найближчу можливу дату в листопаді.

Про це повідомив у фейсбуку секретар РНБО, член української делегації на перемовинах у Женеві Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

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"Ми цінуємо продуктивні та конструктивні зустрічі в Женеві між українською та американською делегаціями, а також незмінні зусилля президента Трампа, спрямовані на завершення війни", - зауважив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Пунктів мирного плану вже не 28, чутливі речі обговорю з Трампом

За словами Умєрова, делегації України та США досягли спільного розуміння щодо ключових умов угоди, обговорених у Женеві.

Тепер Україна розраховує на підтримку наших європейських партнерів у подальших кроках.

"Ми очікуємо на організацію візиту президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді, щоб завершити фінальні етапи та досягти домовленості з президентом Трампом", - додав він.

Читайте також: Мирний план США скоротили із 28 пунктів до 19, - FT

Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

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умєров скрін

Автор: 

візит (1765) Зеленський Володимир (27951) Трамп Дональд (8912) Умєров Рустем (902)
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Топ коментарі
+13
Оманська Гнида полетить домовлятись про свій імунітет від переслідування за Велике Крадівництво
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25.11.2025 11:19 Відповісти
+12
Коли вже Україна позбудется цього непорозуміння.Як росія хоче припинити війну побачили цієї ночі жителі Києва ,Одеси та інших міст Тому пуста розмова цього корупціонера ні про що.
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25.11.2025 11:24 Відповісти
+8
Чебурек не може дочекатись капітуляції.
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25.11.2025 11:21 Відповісти
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Оманська Гнида полетить домовлятись про свій імунітет від переслідування за Велике Крадівництво
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25.11.2025 11:19 Відповісти
Невже 27-го підпише в угоду Трампу "акт капітуляції" бо щось ліпшого нічого очікувати?
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25.11.2025 11:48 Відповісти
Чебурек не може дочекатись капітуляції.
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25.11.2025 11:21 Відповісти
НАБУ "сидить на хвості" - потрібно рятувати дупу
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25.11.2025 11:25 Відповісти
Чебурек,шашлычник-во кампания !
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25.11.2025 13:09 Відповісти
Коли вже Україна позбудется цього непорозуміння.Як росія хоче припинити війну побачили цієї ночі жителі Києва ,Одеси та інших міст Тому пуста розмова цього корупціонера ні про що.
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25.11.2025 11:24 Відповісти
в ответ на очикування Зелупы,Госдап кратко ответил"ты здеся и нах.не нужон"
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25.11.2025 11:25 Відповісти
А десь є вже ці 19 пунктів? Можна на них подивитися?
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25.11.2025 11:26 Відповісти
А який сенс?
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25.11.2025 11:54 Відповісти
Україна зневажає мародера зе!гніду та його холуя чебурека!
Україна очікує найближчого справедливого суду та пожиттєвого покарання з повною компенсацією!
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25.11.2025 11:27 Відповісти
Вам би їх турботи, куди не піди, всюди жопа, попалися бідолахи, не чекали такого
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25.11.2025 11:36 Відповісти
Уморов пише це з в'язниці? Ще ні? Шкода
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25.11.2025 11:40 Відповісти
Для чого, позвольтє спросіть? Щоб путін сказав, що він клав великий болт на цей план? Так це й так зрозуміло. Дуже багато тєлодвіженій з тим, що від початку було мертве. Й буба не може це не розуміти. Тоді, для чого?
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25.11.2025 11:53 Відповісти
треба готуватися до того , шо при перельоті на Америку , 🤡 попередять як завжди , про зміну у договорі ...
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25.11.2025 11:53 Відповісти
Є хоч один позитивний момент для України від вояжів янелоха та дєрмака?
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25.11.2025 11:53 Відповісти
Україна очікує візиту Зеленського на допит у НАБУ та ФБР.

А візиту Зеленського до США очікують соски Єрмака.
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25.11.2025 11:55 Відповісти
ЦПК знайшов в родини Умєрових 8 елітних об'єктів нерухомості у США: три квартири у Флориді, одну - у Нью-Йорку та 4 вілли біля Маямі

https://antac.org.ua/news/tspk-znayshly-v-rodyny-umierovykh-8-elitnykh-ob-iektiv-nerukhomosti-u-ssha-try-kvartyry-u-florydi-odnu-u-niu-yorku-ta-4-villy-bilia-maiami/
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25.11.2025 11:57 Відповісти
Ну запросіть його!!!!!
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25.11.2025 11:59 Відповісти
Тільки спробуйте підписати то і в штатах не сховаєтесь,гниди!
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25.11.2025 11:59 Відповісти
А ЯКЕ ВІДНОШЕННЯ ТИ МАЄШ УКРАЇНИ?
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25.11.2025 11:59 Відповісти
Тільки спробуйте підписати то і в штатах не сховаєтесь,гниди!
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25.11.2025 12:00 Відповісти
Буде овальний кабінет v2.

росіяни вже зробили трампу зауваження, що їм перша версія плану подобається (частково), а нова - ні. Тому поведінка трампа очевидна:

- або збити напрацювання (після Швейцарії) і лишити російський план як є (нобелівка горить, і не хоче зливу компромату як сосав прутня) ;

- або влаштувати новий скандал та звинуватити Україну у війні. (і пофіг що це трамп публічно зганьбиться, він краще знає, він же геній)
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25.11.2025 12:08 Відповісти
Тільки спробуйте підписати то і в штатах не сховаєтесь,гниди!
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25.11.2025 12:09 Відповісти
Зеленський має виконати усі умови Оманських домовленностей !
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25.11.2025 12:26 Відповісти
Члени організованої злочинної органзації "міндічі і цукермани" заявили, що один з них поїде до США. Якби то їхав Порошенко ми б знали, що точно буде результат на користь України. А як поїде оце не брите - то буде для України ще гірше. Краще б воно туди не їхало.
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25.11.2025 12:41 Відповісти
 
 