Питання територій Трамп та Зеленський обговорюватимуть особисто, - Axios

Сполучені Штати погодилися посилити гарантії безпеки для України в межах переговорів щодо "мирних пропозицій" із 28 пунктів.

Про це повідомило видання Axios, передає Цензор.НЕТ.

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За даними видання, "США погодилися посилити проєкт гарантій безпеки, запропонований разом із початковим планом із 28 пунктів". Водночас українська та американська сторони домовилися, що найбільш чутливе питання - можливі територіальні поступки - буде обговорюватися віч-на-віч між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

Axios також зазначає, що Київ і Вашингтон узгодили виключення з рамкового документа низки тем, які не стосуються безпосередньо миру в Україні. Йдеться про питання майбутнього НАТО, європейської безпеки та відносин США з Росією.

На цьому тлі видання цитує позицію Сергія Лаврова, який заявив, що Москва не прийме новий документ, якщо він відхилятиметься від домовленостей, яких Трамп і Путін нібито досягли під час переговорів на Алясці.

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Окрім того, Axios навів заяву міністра оборони Рустема Умєрова. Він зазначив, що Україна готова найближчим часом організувати візит президента Зеленського до США - навіть до кінця листопада - щоб укласти угоду. Дата зустрічі наразі не визначена.

Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

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