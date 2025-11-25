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Новини Мирний план США Територіальні поступки
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Питання територій Трамп та Зеленський обговорюватимуть особисто, - Axios

трамп

Сполучені Штати погодилися посилити гарантії безпеки для України в межах переговорів щодо "мирних пропозицій" із 28 пунктів.

Про це повідомило видання Axios, передає Цензор.НЕТ.

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За даними видання, "США погодилися посилити проєкт гарантій безпеки, запропонований разом із початковим планом із 28 пунктів". Водночас українська та американська сторони домовилися, що найбільш чутливе питання - можливі територіальні поступки - буде обговорюватися віч-на-віч між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

Axios також зазначає, що Київ і Вашингтон узгодили виключення з рамкового документа низки тем, які не стосуються безпосередньо миру в Україні. Йдеться про питання майбутнього НАТО, європейської безпеки та відносин США з Росією.

На цьому тлі видання цитує позицію Сергія Лаврова, який заявив, що Москва не прийме новий документ, якщо він відхилятиметься від домовленостей, яких Трамп і Путін нібито досягли під час переговорів на Алясці.

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Окрім того, Axios навів заяву міністра оборони Рустема Умєрова. Він зазначив, що Україна готова найближчим часом організувати візит президента Зеленського до США - навіть до кінця листопада - щоб укласти угоду. Дата зустрічі наразі не визначена.

Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27951) територіальна цілісність (324) Трамп Дональд (8912)
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Топ коментарі
+8
Все згідно Оманськими домовленностями !
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25.11.2025 17:44 Відповісти
+5
Сполучені Штати хочуть передати Україні якісь американські території?
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25.11.2025 17:48 Відповісти
+4
оце потужно , доріжку червону 🤡 амеріканський під* філ🤠 розстеле? а зеленський візьме на себе відповідальність , за зраду України з радістью ....
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25.11.2025 17:45 Відповісти
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а прийняти це як закон в СЕНАТІ ? ну щоб не дьоргалися наступні будь-які президенти США як цей сьогоднішній вибір американців ...
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25.11.2025 17:41 Відповісти
Так США заявляють, що все узгоджено, і Україна з усім погодилась. Обоє потребують особистого селфі?
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25.11.2025 17:43 Відповісти
Умєров поселить Алібабу з Вовкою у своїх ( АХМЕТІВСЬКИХ???) віллах Флоріди - й буде Трампу премія миру ...
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25.11.2025 17:50 Відповісти
Все згідно Оманськими домовленностями !
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25.11.2025 17:44 Відповісти
оце потужно , доріжку червону 🤡 амеріканський під* філ🤠 розстеле? а зеленський візьме на себе відповідальність , за зраду України з радістью ....
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25.11.2025 17:45 Відповісти
Якось стрьомна в ювілейні дні Будапештського чути про гарантії від США - й знову так само буде? Чи може як з рідкоземельними?там теж гарантії обіцяли...
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25.11.2025 17:47 Відповісти
Перед Зеленским в Штатах вывалят еще больший компромат, чтобы ускорить согласие на капитуляцию и отдачу территорий. Постралдавшим останется украинский народ, а капитулянты с награбленным поедут в итоге к Миндичу, оставив украинцев без суверенитета и в рамках позорной капитуляции. Будущего у Украины тогда не будет. Будет либо Приднестровье, либо Грузия.
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25.11.2025 17:47 Відповісти
Такі питання Зеленський чи будь хто будучи президентом не вирішують.
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25.11.2025 17:52 Відповісти
Я не зрозумів, коли Україна вже втратила незалежність що наші території і наших людей стали обговорювати рабовласники з інших країн?
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25.11.2025 17:47 Відповісти
Сполучені Штати хочуть передати Україні якісь американські території?
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25.11.2025 17:48 Відповісти
вілли Ахмєтова, записані на Умєрівське сімейне кодло віддадуть Алібабі з Віслючком
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25.11.2025 17:52 Відповісти
Мохнорилий гном очень напрягає.
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25.11.2025 17:50 Відповісти
Шо Вові шо Додіку поз, це не іх краіна, це не іх земля.
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25.11.2025 17:57 Відповісти
Зеленський не має права обговорювати території
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25.11.2025 18:00 Відповісти
Так само, як не мав права віддавати копалини .
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25.11.2025 21:20 Відповісти
Їхні обговорення ***** не погодить. Розходимось.
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25.11.2025 18:02 Відповісти
Странно, шо Орбан не участвует. Много у него идей(кому и шо достанется). Шоу продолжается.
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25.11.2025 18:08 Відповісти
Стислий зміст перемовин ЗЕпідора по територіальному питанню. Кємска волость? Да забірайте, я то думал... https://www.youtube.com/watch?v=4C9HCiCJgdw
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25.11.2025 18:28 Відповісти
У Зеленського немає повноважень обговорювати ці питання.
Будь-яке звуження та обмеження територіальної цілісності України та її суверенітету, під якими він підпишеться, будуть офіційним зізнанням в посяганні на державний суверенітет та територіальну цілісність України, поваленні Конституційного ладу, узурпації влади та державної зради ним та його "Офісом".
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25.11.2025 18:43 Відповісти
Зе і Конституція-поняття несумісні.Йому рояль ближче.
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25.11.2025 19:21 Відповісти
Коли Трумп знову спиьає, якою мовою розмовляють на "територіях", то нехай "Зє" відповість, що англійською.
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25.11.2025 18:46 Відповісти
Вопрос территорий может обсуждать только НАРОД УКРАИНЫ и больше НИКТО!!!
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25.11.2025 18:48 Відповісти
А ці території комусь з цих двох уродів належать?
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25.11.2025 18:56 Відповісти
покажет тонну компромата и решит вопрос с этим вафлефуем
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25.11.2025 19:44 Відповісти
Кемска волост? Да пущай забирают...
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25.11.2025 21:32 Відповісти
 
 