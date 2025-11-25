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Новини Мирний план США
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Справедливий мир є пріоритетом, проте конституційні інтереси незмінні, - СЗР

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Україна налаштована на досягнення справедливого та тривалого миру - такого висновку дійшла українська сторона за підсумками переговорів у Женеві.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

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У СЗР зазначили, що робота триває над тим, щоб усі елементи "мирного плану" були реально ефективними та спрямованими на припинення кровопролиття. "Український народ заслужив на справедливий мир та прагне його більше, ніж будь-хто", - наголошується у заяві.

Служба підкреслює, що національні інтереси, закріплені в Конституції України, залишаються непорушними. "Збройні Сили повинні залишатися спроможними забезпечити оборону України, захист її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності. І лише український народ повинен обирати власний стратегічний шлях, включно з європейською інтеграцією та членством у Європейському Союзі", - зазначили в СЗР.

У відомстві додали, що продовжуватимуть роботу, спрямовану на захист національних інтересів та забезпечення миру для держави.

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Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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СЗР Служба зовнішньої розвідки (228) війна в Україні (8480)
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Напевно,сзр закордоном і не в курсі, що на К. зелені поклали, вже в перший свій день.
А для населення сказали,що вона,К.,на паузі.
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25.11.2025 17:29 Відповісти
Дивно.Політики мали б перемовинами займатися а не розвідка.Звісно що розвідка має інфу постачати перемовникам і на тому їхня участь мала б завершитися
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25.11.2025 17:29 Відповісти
алібаба політик? Якраз він схожий на кацапську розвідку.
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25.11.2025 17:35 Відповісти
А де я єрмака згадував?Завгосп мав би президенту взуття чистити
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25.11.2025 18:01 Відповісти
Ви згадали "політиків" vs "розвідки". От я Вам навів приклад розвідки, що вдає з себе політика.
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25.11.2025 18:03 Відповісти
Т.е. Зеленский и Ермак подпишут капитуляцию с ограничением численности ВСУ, а потом будут давить нардепов на внесение соответствующего законопроекта в Раду. Обалдеть, суверенная у нас тогда страна. А далее по списку российских хотелок, только еще в худшем, чем в Минских договорняках, условиях. Вот и довоевался З и Али-баба, докрались. А теперь украинцев тупо ставят в стойло капитуляции. Если одной лишь стороне навязываются ограничения, то какой это мирный план? Это капитуляция, подписываемая проигравшей стороной. Ребята, очнитесь!
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25.11.2025 17:33 Відповісти
Добре, я теж не дуже радію мирному плану Трампа, але Ви можете запропонувати щось інше.
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25.11.2025 17:42 Відповісти
Зеленський готов підписати капітуляцію.
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25.11.2025 17:47 Відповісти
 
 