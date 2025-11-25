Партнери працюють над умовами тривалого миру для України, але ключове - змусити Путіна сісти за стіл переговорів, - Вадефуль

Партнери України працюють згуртовано та наполегливо для досягнення тривалого й справедливого миру, однак головною перепоною лишається небажання Володимира Путіна сідати за стіл переговорів.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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За словами Вадефуля, партнери "працюють пліч-о-пліч на боці України" та ухвалюють рішення, які мають забезпечити тривалий, справедливий та безпечний мир. Він підкреслив, що не може бути рішень, які послаблять оборону України або створять умови для нової атаки Росії.

Міністр зазначив, що США поділяють цю позицію, що дозволило суттєво змінити запропонований "мирний план". Водночас ключове питання - здатність Путіна демонструвати готовність до переговорів. "Ми - Україна, Європа та США - готові. Путін повинен вирішити зараз", - сказав він.

Вадефуль підтвердив, що теми, пов’язані з НАТО, Європою та ЄС, були виключені з переговорів між США, Україною й Росією. За його словами, це правильне рішення, адже такі питання мають обговорюватися з європейськими партнерами.

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Він наголосив, що дипломатичні зусилля тривають. У неділю в Женеві відбувся "конструктивний обмін думками" за участю Німеччини, Франції, Великої Британії, України та США. Паралельно тривають консультації у "Вашингтонському форматі", а в середу міністри закордонних справ ЄС продовжать обговорення шляхів встановлення миру.

Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

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