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Новини Мирний план США
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Партнери працюють над умовами тривалого миру для України, але ключове - змусити Путіна сісти за стіл переговорів, - Вадефуль

вадефуль

Партнери України працюють згуртовано та наполегливо для досягнення тривалого й справедливого миру, однак головною перепоною лишається небажання Володимира Путіна сідати за стіл переговорів.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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За словами Вадефуля, партнери "працюють пліч-о-пліч на боці України" та ухвалюють рішення, які мають забезпечити тривалий, справедливий та безпечний мир. Він підкреслив, що не може бути рішень, які послаблять оборону України або створять умови для нової атаки Росії.

Міністр зазначив, що США поділяють цю позицію, що дозволило суттєво змінити запропонований "мирний план". Водночас ключове питання - здатність Путіна демонструвати готовність до переговорів. "Ми - Україна, Європа та США - готові. Путін повинен вирішити зараз", - сказав він.

Вадефуль підтвердив, що теми, пов’язані з НАТО, Європою та ЄС, були виключені з переговорів між США, Україною й Росією. За його словами, це правильне рішення, адже такі питання мають обговорюватися з європейськими партнерами.

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Він наголосив, що дипломатичні зусилля тривають. У неділю в Женеві відбувся "конструктивний обмін думками" за участю Німеччини, Франції, Великої Британії, України та США. Паралельно тривають консультації у "Вашингтонському форматі", а в середу міністри закордонних справ ЄС продовжать обговорення шляхів встановлення миру.

Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

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Автор: 

путін володимир (25464) війна в Україні (8480) Вадефуль Йоганн (123)
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Топ коментарі
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Поки кремлівська банда при владі, а нинішня недоімперія існує - нічого для встановлення тривалого та справедливого миру не буде. Довго ці політики будуть займатися самообманом в угоду рудого американського психопата?
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25.11.2025 18:00 Відповісти
+1
Одного не розумію - якщо вони бояться ядерки і тому завжди будуть стримувати допомогу й тиск, як вони взагалі планують когось кудись садити? Це ж все один великий фейк.
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25.11.2025 17:58 Відповісти
+1
Господи, які вони всі кончені гниди. Вони вірять що всі проблеми зникнуть якщо )(уйло сяде за стіл переговорів. Це все одно що хворого на хронічну діарею змусити сісти на гощик а потім вірити що воно не обсереться вночі в ліжку. Змусити )(уйла сісти за стіл переговорів це як змусити педофіла стати завідуючим дитячим садком.
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25.11.2025 18:02 Відповісти
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Одного не розумію - якщо вони бояться ядерки і тому завжди будуть стримувати допомогу й тиск, як вони взагалі планують когось кудись садити? Це ж все один великий фейк.
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25.11.2025 17:58 Відповісти
Поки кремлівська банда при владі, а нинішня недоімперія існує - нічого для встановлення тривалого та справедливого миру не буде. Довго ці політики будуть займатися самообманом в угоду рудого американського психопата?
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25.11.2025 18:00 Відповісти
Господи, які вони всі кончені гниди. Вони вірять що всі проблеми зникнуть якщо )(уйло сяде за стіл переговорів. Це все одно що хворого на хронічну діарею змусити сісти на гощик а потім вірити що воно не обсереться вночі в ліжку. Змусити )(уйла сісти за стіл переговорів це як змусити педофіла стати завідуючим дитячим садком.
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25.11.2025 18:02 Відповісти
Нарешті визнали, що досі займалися тупою утопічною ×уйнею під назвою "мирний план". Мир несуть лише необмежена кількість далекобійних носіїв і повне ембарго ×уйлостану.
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25.11.2025 18:05 Відповісти
Отожто й воно - Трамп не хоче володью зобидити
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25.11.2025 18:05 Відповісти
Я представляю як дітовбивця і людоїд )(уйло і його банда людоїдів ржуть, дивлячись як весь світ пританцьовує перед ними і носиться з цими переговорами вірячи в казку. І це при тому що і )(уйло і його ************* відкрито вже 100 разів заявляли що ніяка війна не закінчиться поки вони не доб'ються своїх цілей. А їхні цілі простягаються далеко за межі України
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25.11.2025 18:06 Відповісти
От і я кажу: ну, сяде путін за стіл перемовин. І скаже всім цим "вадевульфам": на колЄнІ, сучьє_вимйа!... Цікаво буде, що вони на це скажуть.
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25.11.2025 18:07 Відповісти
Так це у Кушнера та Вітькова треба питать. Що там каже міровой Сінедріон? Буде Путін підписувать капітуляцію України?
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25.11.2025 18:12 Відповісти
Скоріше.... хоч якогось з ху...лів сісти за стол переговорів. Бо оригінал з бункера не вилізе
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25.11.2025 18:56 Відповісти
Путин, он же *****, не сидеть за столом а висеть на фонаре должен ну а если хотите то ***** куда то посадить так посадите суку на кол!
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25.11.2025 19:02 Відповісти
Как в старом совковом кино---,, он же памятник, кто ж его посадит?...,,!
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25.11.2025 19:24 Відповісти
все вы вафлефуи говорить только умеете
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25.11.2025 19:43 Відповісти
 
 