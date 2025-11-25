Зеленский готов встретиться с Трампом 27 ноября, чтобы завершить мирное соглашение, - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский готов "как можно скорее" встретиться с лидером США Дональдом Трампом для того, чтобы окончательно согласовать мирный план по завершению российско-украинской войны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Офиса президента Андрей Ермак сказал в комментарии для Axios.
Встреча на День благодарения
"Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом Трампом "как можно скорее" - возможно, во время Дня благодарения, чтобы завершить совместное американо-украинское соглашение об условиях прекращения войны", - сказал Ермак.
День благодарения в США в 2025 году отмечают 27 ноября.
Вопрос территорий будет обсуждаться отдельно
Американские и украинские чиновники уже согласовали большинство аспектов плана, который претерпел значительные изменения по сравнению с первоначальным 28-пунктным предложением США. Однако, по словам Ермака, Зеленский хочет обсудить вопрос территорий непосредственно с Трампом.
"Я надеюсь, что визит президента Зеленского состоится как можно скорее, потому что это поможет президенту Трампу продолжить свою историческую миссию по прекращению этой войны", - сказал Ермак.
"Красные линии" и гарантии безопасности
В то же время он заверил, что нынешний проект мирного плана соответствует интересам Украины и уважает ее "красные линии".
Кроме того, глава Офиса президента заявил, что Украина не откажется от стремления стать членом НАТО, закрепленного в Конституции, но признал, что "мы сейчас живем в реальности, мы - не в НАТО".
Что касается гарантий безопасности, он сказал, что они будут "юридически обязательными" и что со стороны США была "положительная реакция" на идею закрепления этих гарантий в официальном договоре.
Ермак добавил, что встреча двух президентов может придать вес мирному плану США и покажет представителям России поддержку мирного плана именно со стороны Америки.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І це не зеленський
В тебе є справжній план,надійни чи так папіз...
Буратіни
Щоб врятувати Париж, довелось оголосити його вільним містом.
Зрадник зеля, готовий на все заради пуйла і заради гарантій фізичного виживання.
Але Бог добрий.
Хай здохне зеля до того, як він встигне підписати капітуляцію та знищення України.
- Та то мирну угоду ніяк не укладуть. Вже 10-й варіант пишуть.
- Ну це зрозуміло. Ворогуючі сторони не можуть одразу домовитись і це природно.
- Ні, то з партнерами поки укладають. Вороги ще навіть не з'являлись. (c)
А все інше вони готові були Потужно підмахнути, аби дали дограбувати Країну Мрій
В принципі, українських патріотів ця тема теж не дуже цікавить, тому в них є великі шанси опинитися в позі раком перед Вовою Путіним.
Просто якийсь фан-клуб.
Стільки ненависті та презирства.
Зразу видно, що розлюбили, розлюбили до ненависті, до зубовного скрежету.
**** любов.
Але, як відомо любов зла - полюбиш і козла.
Раніше були осліплені від любові, а тепер від ненависті.
Отак 30 років і кидаємось з одного краю в інший.
Але ключове слово - осліплені.
що все буде добре у кожного з нас
Штати намагаються наз збагрити, як чехію у 39.
Типу, фу-фу, йди звідси. Йди прямо в крематорій.
Видно якби не європа, ми б уже там були
Трамп хоче що-небудь підписати має таку ********** ну то підпишуть і потім ще підпишуть.
https://x.com/FranzMaser/status/1993125959487414474
Каландра вивела її з готелю на показ ювелірних виробів влаштований для неї в Госхрані СРСР, а в номері готелю 107 з'явилась Марія Костова ( спецагент КДБ, оперативне псевдо "Лялька"), спеціаліст по специфічним видам сексуальних відносин.
https://x.com/FranzMaser/status/1993125962691817981
Саме вона втягнула Трампа в сеанс асфіксіофілії (аутоеротичне удушення). Навряд чи щось там планувалось надзвичайне, просто потрібні були кадри жорсткого порно з участю Трампа під відеозапис. Що там пішло не так незрозуміло, але Костова померла від перелому шийних хребців.
https://x.com/FranzMaser/status/1993125965988524323
Все це само собою залишилось на плівці. Тому то привид Марії Костової, радянської спецповії, вбитої під час візиту в СРСР маячить над Трампом всю решту його життя ...
Аценітє красату ігри зеленського.
Це шось
На всяк випадок найвеличнішому юристу ЗЄ
Об'єкти ДЕРЖАВНОЇ ЗРАДИ
злочини проти основ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 національної безпеки україни.
безпосередній об'єкт злочину
зовнішня безпека україни, її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенітет, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C територіальна цілісність і недоторканність, обороноздатність, державна, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0 економічна чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0 інформаційна безпека.
Об'єкт злочину - зовнішня та внутрішня безпеки України.
У правильному напрямку.
У напрямку до повного абсурду, отже все буде добре
Зеленський готує КАПІТУЛЯЦІЮ України.
Думаєте й нього не було свох міндичів і єрмаків ?
Ще залишилось 34 роки, потерпіть
Шапіто 🤡