3 445 86

Зеленский готов встретиться с Трампом 27 ноября, чтобы завершить мирное соглашение, - ОП

Встреча Зеленского и Трампа
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент Украины Владимир Зеленский готов "как можно скорее" встретиться с лидером США Дональдом Трампом для того, чтобы окончательно согласовать мирный план по завершению российско-украинской войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Офиса президента Андрей Ермак сказал в комментарии для Axios.

Встреча на День благодарения

"Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом Трампом "как можно скорее" - возможно, во время Дня благодарения, чтобы завершить совместное американо-украинское соглашение об условиях прекращения войны", - сказал Ермак.

День благодарения в США в 2025 году отмечают 27 ноября.

Вопрос территорий будет обсуждаться отдельно

Американские и украинские чиновники уже согласовали большинство аспектов плана, который претерпел значительные изменения по сравнению с первоначальным 28-пунктным предложением США. Однако, по словам Ермака, Зеленский хочет обсудить вопрос территорий непосредственно с Трампом.

"Я надеюсь, что визит президента Зеленского состоится как можно скорее, потому что это поможет президенту Трампу продолжить свою историческую миссию по прекращению этой войны", - сказал Ермак.

"Красные линии" и гарантии безопасности

В то же время он заверил, что нынешний проект мирного плана соответствует интересам Украины и уважает ее "красные линии".

Кроме того, глава Офиса президента заявил, что Украина не откажется от стремления стать членом НАТО, закрепленного в Конституции, но признал, что "мы сейчас живем в реальности, мы - не в НАТО".

Что касается гарантий безопасности, он сказал, что они будут "юридически обязательными" и что со стороны США была "положительная реакция" на идею закрепления этих гарантий в официальном договоре.

Ермак добавил, что встреча двух президентов может придать вес мирному плану США и покажет представителям России поддержку мирного плана именно со стороны Америки.

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

Автор: 

Топ комментарии
+27
Два ідіоти просувають перемір'я між Україною і США. Спонсор шоу - ×уйло.
показать весь комментарий
25.11.2025 19:06 Ответить
+24
А що, ми воюємо з США, що пiдписуєм якусь угоду?
показать весь комментарий
25.11.2025 19:07 Ответить
+16
Не вірю алібабі
показать весь комментарий
25.11.2025 19:06 Ответить
Два ідіоти просувають перемір'я між Україною і США. Спонсор шоу - ×уйло.
показать весь комментарий
25.11.2025 19:06 Ответить
як не дивно, але ідіот з них двох лише один.
І це не зеленський
показать весь комментарий
25.11.2025 19:37 Ответить
Віслюка не допустили до кваліфікаційного відбору ідіотів через невиліковний кретинізм.
показать весь комментарий
25.11.2025 19:55 Ответить
Молодець, гарно лижеш🤣. Панзе буде задоволений.
показать весь комментарий
25.11.2025 20:04 Ответить
Обидва шоумени низької якості, обоє рябоє
показать весь комментарий
25.11.2025 21:10 Ответить
Не вірю алібабі
показать весь комментарий
25.11.2025 19:06 Ответить
а його віслюку?
показать весь комментарий
25.11.2025 19:12 Ответить
до речі, пазл зійшовся! по сюжету Алібаба на віслючку ****** багатства з печери
показать весь комментарий
25.11.2025 19:27 Ответить
показать весь комментарий
25.11.2025 19:36 Ответить
а позаду хто ? Умэров ? на вілли Флориди прямують - Подоляка папужку захватили - чи Лещенка?
показать весь комментарий
25.11.2025 19:38 Ответить
Залишилось злого джина знайти)
показать весь комментарий
25.11.2025 19:37 Ответить
Ну вот и все.... "Босс" сказал подписать максимум до 27...Под козырек...Суспильство узнает потом....Но чувствую ничего хорошего там не будет
показать весь комментарий
25.11.2025 19:06 Ответить
«Суспільство» заслужило
показать весь комментарий
25.11.2025 19:16 Ответить
Без паніки дитинко в трусіках
В тебе є справжній план,надійни чи так папіз...
показать весь комментарий
25.11.2025 19:33 Ответить
Падлы падлы падлы
Буратіни
показать весь комментарий
25.11.2025 19:07 Ответить
Погано, коли люди у владі не вчать історію. Капітуляцію Францвї перед Гітлером справжня французька влада підписувати не хотіла. Всі відморозились і здриснули. Підписав маршал Петен, у тому ж вагоні, де піід час Першої світової по суті капітуляцію (офіційно - перемир'я) підписували німці перед французами. Франція була кастрована мало не на половину, колабораційрий уряд Петена переїхав у Віші, бо Париж німці залишили собі, країна стала спочатку залежною від Райху, а згодом - і окупована ним. Але! Гітлєр війну в підсумку програв, застрелився, а у Париж увійшли союзники і інтернована після капітуляції перед німцями французька армія. Про Петена не забули - його заарештували, судили і присудили до страти, незважаючи на те, що під час Першої світової війни він був мало не національним героєм. Його не стратили лише тому, що дідусь вже міцно подружився з Альцгеймером і просто сам факт страти просто б не усвідомив і не відчув. Зєлєнскій не має заслуг Петена, тому можливо йому це все так легко з рук не зійде.
показать весь комментарий
25.11.2025 20:44 Ответить
французи перепрошую, ніхрена не хотіли воювати.
Щоб врятувати Париж, довелось оголосити його вільним містом.
показать весь комментарий
25.11.2025 20:57 Ответить
А що, ми воюємо з США, що пiдписуєм якусь угоду?
показать весь комментарий
25.11.2025 19:07 Ответить
Пока нет...но думаю они скоро присоединятся в коалицию к *****...или начнут ему оружие поставлять,с консервами и галетами(как в 40-х) Во всяком случае помарадерить в Украине-они все время наровят примазаться..
показать весь комментарий
25.11.2025 19:53 Ответить
******. І негайно - вибори, з арештом усієї зеленої шобли і розслідуванням внутрішнього геноциду цієї шелупоні.
показать весь комментарий
25.11.2025 19:07 Ответить
Україна стане колонією рашки, типу Білорусь.
Зрадник зеля, готовий на все заради пуйла і заради гарантій фізичного виживання.
Але Бог добрий.
Хай здохне зеля до того, як він встигне підписати капітуляцію та знищення України.
показать весь комментарий
25.11.2025 19:11 Ответить
хай сдхне, але його підпис нічого не вартий юридично!
показать весь комментарий
25.11.2025 19:28 Ответить
- А що то за крики?

- Та то мирну угоду ніяк не укладуть. Вже 10-й варіант пишуть.

- Ну це зрозуміло. Ворогуючі сторони не можуть одразу домовитись і це природно.

- Ні, то з партнерами поки укладають. Вороги ще навіть не з'являлись. (c)
показать весь комментарий
25.11.2025 19:11 Ответить
Ах ти ж наша індичка солоденька... на День подяки індичку фарширують різноманітними начинками, які можуть включати рис, бекон, морепродукти та сосиски. Нафарширує тебе сосисками Трамп по самиє небалуйся. А потім віджарить.
показать весь комментарий
25.11.2025 19:12 Ответить
готовый встретиться и принять в любой позе в неограниченном количестве
показать весь комментарий
25.11.2025 19:12 Ответить
the🤡 він же міндіч він же буратіна він же мідас він же простой парєнь ізнарода
показать весь комментарий
25.11.2025 19:17 Ответить
А індичка?
показать весь комментарий
25.11.2025 19:12 Ответить
Пішла дофарбовувать у блонд волосся, і пудрити хірургічно скоригованого носа.
показать весь комментарий
25.11.2025 19:27 Ответить
Так ,це все звісно гарно та потужно,але постає питання про пуйла,чи воно готове припинити війну?Я вибачаюсь звісно ,але це виглядає як імітація дій ,щоб загасити полум'я міндич гейту.
показать весь комментарий
25.11.2025 19:12 Ответить
Не по темі, але важливо - "я вибачаюсь" це що таке? Сам себе вибачаєш? Якесь збочення. Прошу вибачення - ось як правильно. Без образ.
показать весь комментарий
25.11.2025 20:07 Ответить
Чєбурєк перед опублікуванням плану мотався в сша , щоб викреслити пункт про аудіт всієї наданої допомоги. ( Це вже явка чи щє нє ?))))
А все інше вони готові були Потужно підмахнути, аби дали дограбувати Країну Мрій
показать весь комментарий
25.11.2025 19:16 Ответить
может заодно попросить и политического убежища
показать весь комментарий
25.11.2025 19:18 Ответить
Ніякої "мирної" угоди не буде - буде капітуляція України а значить її кінець на жаль!
показать весь комментарий
25.11.2025 19:18 Ответить
сходи попий водички, мрійник
показать весь комментарий
25.11.2025 19:30 Ответить
А хто цьому проросійському клоуну дасть підписатии ,чи януковича не памятаєш чим закінчилося ,тому думай що пишеш.
показать весь комментарий
25.11.2025 19:35 Ответить
"історична місія" - ото загнув Єрмак.
показать весь комментарий
25.11.2025 19:19 Ответить
Старе і молоде Брехло, у яких у всьому винуваті їх попередники (Байден і Трамп) будуть вирішувати складні питання ********* Апокаліпсису, про який вони мають дуже смутне уявлення.
В принципі, українських патріотів ця тема теж не дуже цікавить, тому в них є великі шанси опинитися в позі раком перед Вовою Путіним.
показать весь комментарий
25.11.2025 19:19 Ответить
Назвав Порошенко Трампом, і мабуть не випадково. Залишилось тільки ЗЕ на переговорах с Трампом заспівати його улюблену пісню: "Президент не може бути олігархом".🤓
показать весь комментарий
25.11.2025 19:22 Ответить
Патужно поддержу рашисткий план
показать весь комментарий
25.11.2025 19:22 Ответить
Коли вже цей цирк закінчтся ,який "мирний план" ? сьогодні Україна і особливо Київ побачили той мирний план ,а ось горе президент продовжує дурника грати ,в нього понад усе зберегти власну дупу і ні за що не відповідати.
показать весь комментарий
25.11.2025 19:22 Ответить
Не кажи ОП поки не перескочив!
показать весь комментарий
25.11.2025 19:25 Ответить
Разом розтрощать індичку?
показать весь комментарий
25.11.2025 19:26 Ответить
Лівітт зараз реально напряглася. 😂
показать весь комментарий
25.11.2025 19:30 Ответить
Чоловік індички тільки ж "за" її швидкому кар'єрному просуванню за допомогою історичної місії, таке раз у століття буває
показать весь комментарий
25.11.2025 20:05 Ответить
Зачем ты ******* на Яценюка?
показать весь комментарий
25.11.2025 19:32 Ответить
Щоб завершити мирну угоду, треба зустрітись з путіним. Без нього вона недійсна. Скажіть це хтось шмарклі.
показать весь комментарий
25.11.2025 19:27 Ответить
Зеля підпише капітуляцію, а пуйло скаже що зеля нелегитимний хоч поржу
показать весь комментарий
25.11.2025 21:40 Ответить
Вова *********, ти підпишеш собі смертний вирок. Або міняй зразу прізвище і роби собі пластичну операцію.
показать весь комментарий
25.11.2025 19:27 Ответить
його гниле нутро буде видно крізь будь яку зовнішність
показать весь комментарий
25.11.2025 19:33 Ответить
Ніс по-любе буде видавать
показать весь комментарий
25.11.2025 20:15 Ответить
Ох мяко стелить курва
показать весь комментарий
25.11.2025 19:28 Ответить
Якщо хоч щось ,зегниди підпишуть , можна одразу іх арештовувати за державну зраду , бо не мають права змінювати конституцію під час війни. військового стану ...
показать весь комментарий
25.11.2025 19:28 Ответить
двойное гражданство, законы о (не)мобилизации (во время войны!), приватизации и распродаже остатков, всякие полукацапские друзья-предатели на высших должностях в самом начале и т.д. и т.п. - и всем норм. а тут вдруг - зрада ... с чего бы?
показать весь комментарий
25.11.2025 20:32 Ответить
Що ? Будь ласка , напишіть людською мовою .
показать весь комментарий
25.11.2025 20:42 Ответить
ніхто нічого не збирається змінювати
показать весь комментарий
25.11.2025 20:47 Ответить
бл...вибрали самі вбивцю 🤡,він зруйнував житт'я сотні тисячам українців , ві насміхався з вас всіх ,він розграбував Україну ,він здав 20 % теріторії України , шо ви люди наробили ?!!!
показать весь комментарий
25.11.2025 19:32 Ответить
коні не винні
показать весь комментарий
25.11.2025 19:39 Ответить
Вони коні в пальтах, але без яєць
показать весь комментарий
25.11.2025 20:18 Ответить
Зеленский, надеюсь ты не предашь Украину? Будешь отстаивать её интересы до последняго вздоха?? Мы украинцы верим в тебя Володя! Не подведи нас!
показать весь комментарий
25.11.2025 19:36 Ответить
Вы все еще верите в этот воровское шобло? Вам миндигейта еще мало?
показать весь комментарий
25.11.2025 21:39 Ответить
Сподіваюсь путін не впишеться за цю ***** .
показать весь комментарий
25.11.2025 19:37 Ответить
Не думаю, що Зєлєнскій настільки легітимний, щоб без розгляду Верховної Оади такі угоди підписувати.
показать весь комментарий
25.11.2025 19:41 Ответить
видно тут дуже багато фанів зеленського.
Просто якийсь фан-клуб.
Стільки ненависті та презирства.

Зразу видно, що розлюбили, розлюбили до ненависті, до зубовного скрежету.
**** любов.
Але, як відомо любов зла - полюбиш і козла.

Раніше були осліплені від любові, а тепер від ненависті.
Отак 30 років і кидаємось з одного краю в інший.
Але ключове слово - осліплені.
показать весь комментарий
25.11.2025 19:55 Ответить
А хтось бачив текст цієї угоди? Чи українцям в котре продаюсь коті в мішку?
показать весь комментарий
25.11.2025 20:06 Ответить
там написано великими літерами:

що все буде добре у кожного з нас
показать весь комментарий
25.11.2025 20:14 Ответить
Зеленському не вірю, зустрінеться він чи ні. Все, що він робив до сьогодні чомусь йшло на вред Україні.
показать весь комментарий
25.11.2025 20:15 Ответить
Сволота. Увійде в історію як приклад аморальності і мюнхенізму. Вискочила буква З замість Х. Мюнзенізму.
показать весь комментарий
25.11.2025 20:21 Ответить
ні, це справді мюнхенізм.
Штати намагаються наз збагрити, як чехію у 39.
Типу, фу-фу, йди звідси. Йди прямо в крематорій.
Видно якби не європа, ми б уже там були
показать весь комментарий
25.11.2025 20:26 Ответить
Ішак готовий до капітуляції у будь - який час дня і ночі аби тільки хтось запропонував мудаку хоч якісь персональні гарантії.
показать весь комментарий
25.11.2025 20:25 Ответить
Нічого не розумію…
показать весь комментарий
25.11.2025 20:30 Ответить
нарешті, хоч хтось чесно признався
показать весь комментарий
25.11.2025 20:32 Ответить
Те що зеленський підпише, або не підпише - немає жодного значення.

Трамп хоче що-небудь підписати має таку ********** ну то підпишуть і потім ще підпишуть.
показать весь комментарий
25.11.2025 20:31 Ответить
Недоразвитые кричат про капитуляцию! Так путькин, даже не обсуждает этот вопрос! А вы, вместо проблем, рассказывайте, кто умнее 73 или 27 ! Но лично воевать, и в окопах сидеть, не хотят на 73 не 27
показать весь комментарий
25.11.2025 20:40 Ответить
Доповідь співробітника MI6 (відділ контррозвідки) Christopher David Steele по зв'язкам Трампа з спецслужбами СРСР (Company Inteligence report 2016\080 ) https://t.co/5gzBcf222z https://s3.documentcloud.org/documents/3259984/Trump-Intelligence-Allegations.pdf… Але Крістофер не знає, або не говорить про головний момент в історіївзаємовідносин Трампа і СРСР(РФ) - питання чим тримають Трампа ? 4 липня 1987 року Трамп відвідав Москву, супроводжуваний дружиною Іваною та італо-американською асистенткою Лізою Каландрою (агент КДБ, оперативне псевдо "Білка"). Знаючи потяг Івани до дорогоцінностей,

https://x.com/FranzMaser/status/1993125959487414474
Каландра вивела її з готелю на показ ювелірних виробів влаштований для неї в Госхрані СРСР, а в номері готелю 107 з'явилась Марія Костова ( спецагент КДБ, оперативне псевдо "Лялька"), спеціаліст по специфічним видам сексуальних відносин.

https://x.com/FranzMaser/status/1993125962691817981
Саме вона втягнула Трампа в сеанс асфіксіофілії (аутоеротичне удушення). Навряд чи щось там планувалось надзвичайне, просто потрібні були кадри жорсткого порно з участю Трампа під відеозапис. Що там пішло не так незрозуміло, але Костова померла від перелому шийних хребців.

https://x.com/FranzMaser/status/1993125965988524323
Все це само собою залишилось на плівці. Тому то привид Марії Костової, радянської спецповії, вбитої під час візиту в СРСР маячить над Трампом всю решту його життя ...
показать весь комментарий
25.11.2025 20:46 Ответить
І все таки.
Аценітє красату ігри зеленського.

Це шось
показать весь комментарий
25.11.2025 20:49 Ответить
Ця "Красота" може стати державною зрадою

На всяк випадок найвеличнішому юристу ЗЄ

Об'єкти ДЕРЖАВНОЇ ЗРАДИ

злочини проти основ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 національної безпеки україни.

безпосередній об'єкт злочину

зовнішня безпека україни, її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенітет, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C територіальна цілісність і недоторканність, обороноздатність, державна, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0 економічна чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0 інформаційна безпека.

Об'єкт злочину - зовнішня та внутрішня безпеки України.
показать весь комментарий
25.11.2025 21:43 Ответить
Здається все рухається.
У правильному напрямку.
У напрямку до повного абсурду, отже все буде добре
показать весь комментарий
25.11.2025 21:07 Ответить
Зеленський тепер заради подальшого не оприлюднення плівок Міндіча - Амністії за награбоване - і збереження за сім'єю усього награбованого - готовий на все - абсолютно все.

Зеленський готує КАПІТУЛЯЦІЮ України.
показать весь комментарий
25.11.2025 21:09 Ответить
Думаєте мойсею було просто?
Думаєте й нього не було свох міндичів і єрмаків ?
Ще залишилось 34 роки, потерпіть
показать весь комментарий
25.11.2025 21:25 Ответить
А ***** в курсі дєла що трамп із зелею миряться?
показать весь комментарий
25.11.2025 21:33 Ответить
Новиною вище, білий дім заявив, що ні слухом ні рилом про зустріч !?
Шапіто 🤡
показать весь комментарий
25.11.2025 21:40 Ответить
Бо обидва об..рані
показать весь комментарий
25.11.2025 21:46 Ответить
 
 