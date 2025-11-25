Зеленский готов встретиться с Трампом 27 ноября, чтобы завершить мирное соглашение, - ОП

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент Украины Владимир Зеленский готов "как можно скорее" встретиться с лидером США Дональдом Трампом для того, чтобы окончательно согласовать мирный план по завершению российско-украинской войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Офиса президента Андрей Ермак сказал в комментарии для Axios.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Встреча на День благодарения

"Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом Трампом "как можно скорее" - возможно, во время Дня благодарения, чтобы завершить совместное американо-украинское соглашение об условиях прекращения войны", - сказал Ермак.

День благодарения в США в 2025 году отмечают 27 ноября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры о мире в Украине "двигаются в положительном направлении", - Стармер

Вопрос территорий будет обсуждаться отдельно

Американские и украинские чиновники уже согласовали большинство аспектов плана, который претерпел значительные изменения по сравнению с первоначальным 28-пунктным предложением США. Однако, по словам Ермака, Зеленский хочет обсудить вопрос территорий непосредственно с Трампом.

"Я надеюсь, что визит президента Зеленского состоится как можно скорее, потому что это поможет президенту Трампу продолжить свою историческую миссию по прекращению этой войны", - сказал Ермак.

"Красные линии" и гарантии безопасности

В то же время он заверил, что нынешний проект мирного плана соответствует интересам Украины и уважает ее "красные линии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для мирного соглашения между Украиной и РФ нужно решить "несколько чувствительных деталей", - Белый дом

Кроме того, глава Офиса президента заявил, что Украина не откажется от стремления стать членом НАТО, закрепленного в Конституции, но признал, что "мы сейчас живем в реальности, мы - не в НАТО".

Что касается гарантий безопасности, он сказал, что они будут "юридически обязательными" и что со стороны США была "положительная реакция" на идею закрепления этих гарантий в официальном договоре.

Ермак добавил, что встреча двух президентов может придать вес мирному плану США и покажет представителям России поддержку мирного плана именно со стороны Америки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп во время встречи с Зеленским снова жаловался, что не получил Нобелевскую премию мира, - WP

Что предшествовало?