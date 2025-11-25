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Новини Мирний план США
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США та Україна поки не дійшли згоди щодо трьох ключових пунктів "мирного плану", - CNN

Мирний план - США та Україна обговорюють ключові розбіжності
Фото: Brendan Smialowski /Getty Images

Вашингтон та Київ під час переговорів досягли консенсусу з більшості питань нового "мирного плану", однак залишаються щонайменше три важливі пункти, з яких є розбіжності.

Про це пише CNN із посиланням на українське джерело, обізнане з розвитком переговорів, передає Цензор.НЕТ.

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У яких питаннях розбіжності

Перша сфера стосується пропозиції США віддати Росії частину українських територій, які та не захопила. Співрозмовник CNN каже, що рішення з цього питання ще не ухвалено.

"Було б дуже неправильно сказати, що ми маємо версію, яка прийнятна для України", - додав він.

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Також співрозмовник CNN сказав, що розбіжність стосується пропозиції обмежити чисельність Збройних Сил України до 600 тисяч: під час переговорів було запропоновано нове число, але Київ хоче подальших змін, перш ніж погодитися.

Крім того, джерело CNN назвало неприйнятною вимогу до України відмовитись від прагнення стати членом НАТО. Така поступка створила б "поганий прецедент", який фактично надав би Росії право вето на НАТО, "членом якого вона навіть не є", сказало це джерело.

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Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

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Автор: 

план (221) США (26704) членство в НАТО (1768) територіальна цілісність (324) війна в Україні (8485)
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Топ коментарі
+12
Це не мирний план.
Це план пуйла по капітуляції України.
Зеля іуда, але жити ще хоче.
Бо розуміє, що якщо підпише пункт про передачу неокупованої території Донецької області у склад рашки, тим самим він буде співучастником підриву терріторільної цілісності України.
А за таке вже передбачена кримінальна стаття за зраду.
І він чудово розуміє, що не проживе довго, після цього.
Може не встигнути втекти.
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25.11.2025 21:34 Відповісти
+11
Треба робити зброю масового ураження і тримати москву у страху.
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25.11.2025 21:31 Відповісти
+11
нащо на кухні, якщо у нас купа науковців для цього є.
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25.11.2025 21:37 Відповісти
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Коли в нас буде ядерна зброя це буде зовсім інша війна.
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25.11.2025 22:36 Відповісти
Іран масовано атакував ракетами та дорогами ядерний Ізраїль. І що?
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26.11.2025 13:41 Відповісти
Там уже алі-баби погоджуються на зменшення чисельності армії. А 'агресивний' американський на повірку виходить москвинським нагально-кагально -кабальним, враховуючи авторство цього опусу.
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25.11.2025 22:37 Відповісти
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Розділ IV
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Стаття 85. ДО ПОВНОВАЖЕНЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ НАЛЕЖИТЬ:

22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Служби безпеки України, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України;

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25.11.2025 23:56 Відповісти
Так вони затвердять. Про те й йдеться, якщо детально: зРада затверджує, а Ху?ло на деякий час призупиняє наступ. Все вірно Ви кажете.
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26.11.2025 08:35 Відповісти
Стійке враження, що для Рудого Донні весь світ = це бордель, у цьому борделі Донні замовляє музику але не хоче платити.та ще й гроші вимагає.
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25.11.2025 22:45 Відповісти
істина
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25.11.2025 22:48 Відповісти
Чого ви причепились до Донні?

Якщо ЗЄ нікому нічєво нє должен, то чому йому должен Донні?

Тим паче, що ЗЄ і К обікрали Україну...і доляри Донні у свої особисті
загашники запхали

Це ще той Донні терпеливий
Сором, жах...
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26.11.2025 13:04 Відповісти
А можна хоча б щось конкретне й українське ОФІЦІЙНЕ почути, а не від Axios чи WSJ, не від німецьких, британських, американських журналістів?

Не з офіційних заяв речниці Білого дому, а від тих, кого ми за свої податки утримуємо для того, щоб вони виконували свої функції!

Де речник Президента України з публічними брифінгами?

Де брифінги для українських та іноземних журналістів глави та членів делегації на переговорах?

Де прес-конференція Президентаи України з можливістю задати питання і почути нарешті хоч якісь конкретні відповіді?

Оці ваші ОДНОСТОРОННІ короткі «відосики» та репліки в соцмережах про пргогрес і залякування незворотністю катастрофи, якщо на щось там російське ультимативне не погодимося, залиште іншим.

Українці мають знати, куди їх заводять «до» того, як все буде незворотнім, а не «після»!

Валерій Чалий
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25.11.2025 22:52 Відповісти
дивно, але вроді в 19 році ніхто особливо не хотів знати куди їх заводять.
Навпаки, всі так тішились в очікуванні чогось невідомого.
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25.11.2025 23:05 Відповісти
Дурникам бездумним дуже хотілося просто поржать
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25.11.2025 23:44 Відповісти
Коли б усі одурені прозріли,
Коли б усі убиті ожили,
То небо, від прокльонів посіріле,
Напевне б, репнуло від сорому й ****.
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26.11.2025 13:06 Відповісти
Чалому чудово відомо, що і цій країні ще з часів Сраліна, з 1937 року, відроджено Монархію, зразка "як було до 1917": Сцарем, дворянами, та холопами-кріпаками. Чи має Сцар звітувати холопам?! Чалий просто накидує, вирішив нагадати про себе.
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26.11.2025 08:39 Відповісти
Вине плутайте проросійського Чалого з Чалим патріотом.
Це різні особи
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26.11.2025 13:08 Відповісти
Я коментував конкретний допис. Дехто Чалий, хто б він не був, дивується - чому Барин не прийшов звітувати холопам. Вважаю його подив дещо удаваним. Я, на відміну від Вас, не зважаю: патріот чи ніт. Шаровари та вишиванка не равно індульгенція від критики.
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26.11.2025 13:18 Відповісти
Миротворец - это тот, кто кормит крокодила в надежде, что тот съест его последним.

- Уинстон Черчилль
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25.11.2025 23:43 Відповісти
Пішла ботва писати.
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26.11.2025 00:20 Відповісти
Взагалі не розумію навищо шось пидписувати. Кому це треба? Трампу? Та пішов він - воюємо далі.
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26.11.2025 00:02 Відповісти
Ти в Берліні? Ходімо вип'ємо кави.
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26.11.2025 00:22 Відповісти
Ти де воюєш, Вєня, у Баден-Бадені? Сциш шо німці після закінчення війни вишлють назад, в Україну? А воно ж так сподобалося на халяву сидіти у німців на шиї, поки люди в Україні гинуть.
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26.11.2025 07:59 Відповісти
Потрібно безуглу наступного разу відправити
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26.11.2025 01:32 Відповісти
Украина получит "плохой мир" из-за Зеленского?

https://www.youtube.com/watch?v=anH5LbuJKZA

пораженческих пунктов, которые Зеленский

будет вынужден подписать, прикрывая свою

жопу и получая гарантии безопасности для себя

Он торгуется сейчас не за Украину,

а гарантии безопасности себе, своим

семье и своим близким.
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26.11.2025 12:43 Відповісти
КОМПРОМАТ НА ЗЕЛЕНСКОГО слили Трампу и Путину!

https://www.youtube.com/watch?v=vAdCeHAKr7c

Оффшоры на Кипре, дворцы в Лондоне, миллионы через ПриватБанк - этотолько верхушка айсберга.

"Грин Фемели" - это реальная мафиозная структура с официальной регистрацией, собственной иерархией и международными каналами отмывания денег. Зеленский, Баканов, Шефиры, Миндич - все фигурируют в схеме. Аудиозаписи уже переданы в ЦРУ, часть данных - у Трампа
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26.11.2025 12:44 Відповісти
Вибрав "мудрий" нарід лихо для України.
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26.11.2025 12:46 Відповісти
"Зеленський провалив політику держави у сфері енергетичної безпеки. Танцювати та корчити гримаси на сцені під час виступів Кварталу 95 - значно легше, ніж керувати державою.

Вимагати від ЗЕ-влади чогось видатного було б смішно.

Але від її провалів тепер страждають усі.
Хоча за «слуг народу» голосувала лише частина суспільства.

Якби ж то провалив, усе продав своїм міндічам на прокорм
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26.11.2025 12:49 Відповісти
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26.11.2025 12:51 Відповісти
Це щось на кшталт єврейського трюку - "купи козу-продай козу".
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26.11.2025 13:33 Відповісти
"не дійшли згоди"?
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26.11.2025 14:08 Відповісти
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