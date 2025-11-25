США та Україна поки не дійшли згоди щодо трьох ключових пунктів "мирного плану", - CNN

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Вашингтон та Київ під час переговорів досягли консенсусу з більшості питань нового "мирного плану", однак залишаються щонайменше три важливі пункти, з яких є розбіжності.

Про це пише CNN із посиланням на українське джерело, обізнане з розвитком переговорів, передає Цензор.НЕТ.

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У яких питаннях розбіжності

Перша сфера стосується пропозиції США віддати Росії частину українських територій, які та не захопила. Співрозмовник CNN каже, що рішення з цього питання ще не ухвалено.

"Було б дуже неправильно сказати, що ми маємо версію, яка прийнятна для України", - додав він.

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Також співрозмовник CNN сказав, що розбіжність стосується пропозиції обмежити чисельність Збройних Сил України до 600 тисяч: під час переговорів було запропоновано нове число, але Київ хоче подальших змін, перш ніж погодитися.

Крім того, джерело CNN назвало неприйнятною вимогу до України відмовитись від прагнення стати членом НАТО. Така поступка створила б "поганий прецедент", який фактично надав би Росії право вето на НАТО, "членом якого вона навіть не є", сказало це джерело.

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

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