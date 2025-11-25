США та Україна поки не дійшли згоди щодо трьох ключових пунктів "мирного плану", - CNN
Вашингтон та Київ під час переговорів досягли консенсусу з більшості питань нового "мирного плану", однак залишаються щонайменше три важливі пункти, з яких є розбіжності.
Про це пише CNN із посиланням на українське джерело, обізнане з розвитком переговорів, передає Цензор.НЕТ.
У яких питаннях розбіжності
Перша сфера стосується пропозиції США віддати Росії частину українських територій, які та не захопила. Співрозмовник CNN каже, що рішення з цього питання ще не ухвалено.
"Було б дуже неправильно сказати, що ми маємо версію, яка прийнятна для України", - додав він.
Також співрозмовник CNN сказав, що розбіжність стосується пропозиції обмежити чисельність Збройних Сил України до 600 тисяч: під час переговорів було запропоновано нове число, але Київ хоче подальших змін, перш ніж погодитися.
Крім того, джерело CNN назвало неприйнятною вимогу до України відмовитись від прагнення стати членом НАТО. Така поступка створила б "поганий прецедент", який фактично надав би Росії право вето на НАТО, "членом якого вона навіть не є", сказало це джерело.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
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Розділ IV
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Стаття 85. ДО ПОВНОВАЖЕНЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ НАЛЕЖИТЬ:
22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Служби безпеки України, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України;
Якщо ЗЄ нікому нічєво нє должен, то чому йому должен Донні?
Тим паче, що ЗЄ і К обікрали Україну...і доляри Донні у свої особисті
загашники запхали
Це ще той Донні терпеливий
Сором, жах...
Не з офіційних заяв речниці Білого дому, а від тих, кого ми за свої податки утримуємо для того, щоб вони виконували свої функції!
Де речник Президента України з публічними брифінгами?
Де брифінги для українських та іноземних журналістів глави та членів делегації на переговорах?
Де прес-конференція Президентаи України з можливістю задати питання і почути нарешті хоч якісь конкретні відповіді?
Оці ваші ОДНОСТОРОННІ короткі «відосики» та репліки в соцмережах про пргогрес і залякування незворотністю катастрофи, якщо на щось там російське ультимативне не погодимося, залиште іншим.
Українці мають знати, куди їх заводять «до» того, як все буде незворотнім, а не «після»!
Валерій Чалий
Навпаки, всі так тішились в очікуванні чогось невідомого.
Коли б усі убиті ожили,
То небо, від прокльонів посіріле,
Напевне б, репнуло від сорому й ****.
Це різні особи
- Уинстон Черчилль
https://www.youtube.com/watch?v=anH5LbuJKZA
пораженческих пунктов, которые Зеленский
будет вынужден подписать, прикрывая свою
жопу и получая гарантии безопасности для себя
Он торгуется сейчас не за Украину,
а гарантии безопасности себе, своим
семье и своим близким.
https://www.youtube.com/watch?v=vAdCeHAKr7c
Оффшоры на Кипре, дворцы в Лондоне, миллионы через ПриватБанк - этотолько верхушка айсберга.
"Грин Фемели" - это реальная мафиозная структура с официальной регистрацией, собственной иерархией и международными каналами отмывания денег. Зеленский, Баканов, Шефиры, Миндич - все фигурируют в схеме. Аудиозаписи уже переданы в ЦРУ, часть данных - у Трампа
Вимагати від ЗЕ-влади чогось видатного було б смішно.
Але від її провалів тепер страждають усі.
Хоча за «слуг народу» голосувала лише частина суспільства.
Якби ж то провалив, усе продав своїм міндічам на прокорм