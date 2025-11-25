Дрисколл посетит Киев на этой неделе, - ОП
Министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл посетит Киев уже на этой неделе.
Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.
"Как и определено президентом Трампом, уже на этой неделе ожидаем господина министра Сухопутных войск в Киеве и готовы работать максимально быстро, чтобы финализировать шаги, необходимые для окончания кровопролития", - написал Ермак.
Руководитель ОП отметил, что основой для переговоров являются наработки, сделанные во время встреч в Женеве, а президент Владимир Зеленский и украинская команда полностью настроены на дальнейшую работу.
Напоминаем, ранее президент США Дональд Трамп поручил провести переговоры по мирному плану в Киеве и Москве.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
