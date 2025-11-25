Дрисколл посетит Киев на этой неделе, - ОП

Министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл посетит Киев уже на этой неделе.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Как и определено президентом Трампом, уже на этой неделе ожидаем господина министра Сухопутных войск в Киеве и готовы работать максимально быстро, чтобы финализировать шаги, необходимые для окончания кровопролития", - написал Ермак.

Руководитель ОП отметил, что основой для переговоров являются наработки, сделанные во время встреч в Женеве, а президент Владимир Зеленский и украинская команда полностью настроены на дальнейшую работу.

Напоминаем, ранее президент США Дональд Трамп поручил провести переговоры по мирному плану в Киеве и Москве.

Читайте также: Трамп рассчитывает на встречу с Зеленским и Путиным вскоре после согласования мирного соглашения

Что предшествовало?