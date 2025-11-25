РУС
Дрисколл посетит Киев на этой неделе, - ОП

встреча с Дрисколлом

Министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл посетит Киев уже на этой неделе.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

"Как и определено президентом Трампом, уже на этой неделе ожидаем господина министра Сухопутных войск в Киеве и готовы работать максимально быстро, чтобы финализировать шаги, необходимые для окончания кровопролития", - написал Ермак.

Руководитель ОП отметил, что основой для переговоров являются наработки, сделанные во время встреч в Женеве, а президент Владимир Зеленский и украинская команда полностью настроены на дальнейшую работу.

Напоминаем, ранее президент США Дональд Трамп поручил провести переговоры по мирному плану в Киеве и Москве.

Читайте также: Трамп рассчитывает на встречу с Зеленским и Путиным вскоре после согласования мирного соглашения

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Автор: 

Ермак Андрей (1365) Дрисколл Дэниел Патрик (5)
Топ комментарии
+1
Всі катаються катаються ..
Мабуть хочуть верховного міндіча евакуювати скоріше.... з чорною касою
25.11.2025 23:44 Ответить
+1
Скоро Дрісколл заспіває «Як тебе не любити, Києве мій!»
25.11.2025 23:47 Ответить
+1
хоч одну ніч буде ночувати у Київі, чи обдріставшись встигне зїбатись до вечора?
25.11.2025 23:48 Ответить
Всі катаються катаються ..
Мабуть хочуть верховного міндіча евакуювати скоріше.... з чорною касою
25.11.2025 23:44 Ответить
Bloomberg опубликовал расшифровку беседы советников Путина Кирилла Дмитриева и Юрия Ушакова о подготовке своей версии мирного плана

Издание утверждает, что разговор состоялся 29 октября. 20 ноября медиа стало известно о «плане США» из 28-и пунктов, он вызвал резкую критику со стороны лидеров стран ЕС.

Ушаков: Алё

Дмитриев: Юрий Викторович

Ушаков: Да, Кирилл Александрович, ну, я там все отправил. Завтра будем разговаривать там.

Дмитриев: Ну здорово, здорово. да, да, да. Я в Саудовскую Аравию улетел, но мне кажется очень важно, да, потому что это очень хороший путь вперед.

Ушаков: Ну, нам нужно по максимуму, думаешь, наверное, как считаешь? А так передавать-то чего?

Дмитриев: Не, смотрите. Мне кажется, вот эту бумагу, просто мы сделаем как бы в нашей позиции и я просто неформально прямо передам, что все это неформально. А они пусть делают как свою. Но я думаю, что они не совсем нашу версию возьмут, но по крайней мере, максимально близко к ней.

Ушаков: ну в том то и дело что они могут не взять, а скажут что это с нами согласовано. Вот что я боюсь.

Дмитриев: Нет, не, не. Это точно я ну прямо вместе с вами, ну как вы скажете слово в слова, я скажу.

Ушаков: Они могут потом переиначить и все. Ну есть такая опасность. Есть. Ну ладно, ничего. Посмотрим.

Дмитриев: Да, мне кажется просто так так.. И потом вы тоже можете со Стивом поговорить по этой бумаге. То есть мы сделаем аккуратненько.

Ушаков: неразборчиво

Дмитриев: Спасибо вам громадное, Юрий Викторович. Спасибо вам громадное. Спасибо. До свидания.
25.11.2025 23:45 Ответить
Скоро Дрісколл заспіває «Як тебе не любити, Києве мій!»
25.11.2025 23:47 Ответить
Израильтяне продали Украинские земли и все разворовали. Украинский народ этого может не принимать. Никто не может решать за народ. Израильтяне не легитимные власти Украины. Нахер их! Они ничего без референдума не могут делать. Рейтинг зеленского 5%. он вообще не признается никем, и сам он никто, как власть, а идентифицируется, как и вся его банда - жуликами!!!
25.11.2025 23:48 Ответить
хоч одну ніч буде ночувати у Київі, чи обдріставшись встигне зїбатись до вечора?
25.11.2025 23:48 Ответить
Все так ускорились, потому что понимают, что дни Зеленского считаны. Народ - это дамоклов меч, который весит на волоске над головой Зеленского!
показать весь комментарий
25.11.2025 23:49 Ответить


25.11.2025 23:50 Ответить
Как корежило Зелю на встрече с Дрисколлом !!!
Как он был не уверен в себе
Дрисколл - 1986 года рождения
МИНИСТР АРМИИ США
Воевал
Университеты закончил
Карьеру строил НЕ ЧЛЕНОМ НА РОЯЛЕ...
25.11.2025 23:57 Ответить
И деньги американцев не ****..
Как некоторые
26.11.2025 00:01 Ответить
Так. Але така кристально чиста людина приїхала примушувати українців до фактично капітуляції замість привезти сюди оберемок далекобійної зброї та неосяжну підтримку.
26.11.2025 00:07 Ответить
Кто вам такое сказал?
Телемарафон?
Или пропагандоны Зеленского?
Не надо гнать пургу на американцев
Когда сами со своим АЛЬ КАПОНЕ ЗЕЛЕНСКИМ ОБОСРАЛИСЬ ПО ПОЛНОЙ
Американцы перестанут давать разведданые
Оружие продавать
Как вы воевать собираетесь ?
РОЗОВЕНЬКИМИ ФЛАМИНГО?
Вперед!!!!Флаг в руки!!!!!!!!
26.11.2025 00:14 Ответить
Ну, як вам сказати, я просто новини читаю. І про те куди і навіщо зараз катається цей Дріскол. Як представник інтересів особисто рудого бібізяна Трампа. А Трамп нам зовсім не друг.
26.11.2025 00:17 Ответить
Американцы НЕ ОБЯЗАНЫ ДАВАТЬ НАМ ТОМАГАВКИ
Тем более- Зеля американские ТОМАГАВКИ ОБОСРАЛ !!!
Сказал- в подметки не годятся его РОЗОВЫМ ФЛАМИНГО
Я бы на месте американцев никогда бы после такого
Ничего не дала!!!!!!!!!!!!!!!!
26.11.2025 00:16 Ответить
Залиш свою істерику в тій казармі звідки ти завжди свої дурниці пишеш під диктовку чергового таварісча прапорсчіка.
26.11.2025 00:19 Ответить
Какую карьеру он построил.?На контракте пару лет в Ираке хернёй пострадал лейтенантом, после чего подался в юристы, да и там особых заслуг и достижений не сыскал. Дружбан Вэнс устроил на хлебную должность. У нас так депутаты своих охранников и водителей пристраивают. На его фоне даже Уиткофф гений. В политике полный ноль, но действительно построил и карьеру и многомиллиардный бизнес.
26.11.2025 00:20 Ответить
Вам сколько лет?
Я про вас ни разу не слышала, звезда
Ннапишите про свои ДОСТИЖЕНИЯ,будь ласка
И мы сравним вас с Министром армии США ДРИСКОЛЛОМ
26.11.2025 00:24 Ответить
Дріщфакенfool йде нехай ***** материть і примушує к капітуляції
26.11.2025 00:57 Ответить
 
 