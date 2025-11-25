Трамп рассчитывает на встречу с Зеленским и Путиным вскоре после согласования мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил о "значительном прогрессе" в вопросе завершения войны России против Украины и надеется на личную встречу с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Об этом он сообщил в Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Спецпосланцы Трампа едут в Россию и Украину

По его словам, первоначальный американский "мирный план" из 28 пунктов "был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и сейчас осталось лишь несколько пунктов, по которым существуют разногласия".

"В течение последней недели моя команда достигла значительного прогресса в вопросе прекращения войны между Россией и Украиной (войны, которая НИКОГДА бы не началась, если бы я был президентом!). В прошлом месяце погибло 25 000 солдат. С целью окончательного согласования этого мирного плана я поручил своему специальному посланнику Стиву Виткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве, а министр армии Дэн Дрисколл встретится с украинской стороной", - написал он.

Встреча с Зеленским и Путиным

Глава Белого дома сказал, что после этих переговоров Уиткофф и Дрисколл проинформируют высокопоставленных чиновников Белого дома о результатах переговоров.

"Я надеюсь на встречу с президентом Зеленским и президентом Путиным в ближайшее время, но ТОЛЬКО тогда, когда соглашение о прекращении этой войны будет ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ или будет находиться на завершающей стадии. Спасибо за внимание к этому очень важному вопросу, и давайте все будем надеяться, что МИР будет достигнут КАК МОЖНО СКОРЕЕ!" - добавил Трамп.

Что предшествовало?