1 400 22

Трамп рассчитывает на встречу с Зеленским и Путиным вскоре после согласования мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о "значительном прогрессе" в вопросе завершения войны России против Украины и надеется на личную встречу с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Об этом он сообщил в Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Спецпосланцы Трампа едут в Россию и Украину

По его словам, первоначальный американский "мирный план" из 28 пунктов "был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и сейчас осталось лишь несколько пунктов, по которым существуют разногласия".

"В течение последней недели моя команда достигла значительного прогресса в вопросе прекращения войны между Россией и Украиной (войны, которая НИКОГДА бы не началась, если бы я был президентом!). В прошлом месяце погибло 25 000 солдат. С целью окончательного согласования этого мирного плана я поручил своему специальному посланнику Стиву Виткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве, а министр армии Дэн Дрисколл встретится с украинской стороной", - написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп: Мы "очень близки" к достижению мирного соглашения по Украине

Встреча с Зеленским и Путиным

Глава Белого дома сказал, что после этих переговоров Уиткофф и Дрисколл проинформируют высокопоставленных чиновников Белого дома о результатах переговоров.

"Я надеюсь на встречу с президентом Зеленским и президентом Путиным в ближайшее время, но ТОЛЬКО тогда, когда соглашение о прекращении этой войны будет ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ или будет находиться на завершающей стадии. Спасибо за внимание к этому очень важному вопросу, и давайте все будем надеяться, что МИР будет достигнут КАК МОЖНО СКОРЕЕ!" - добавил Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Украина пока не пришли к соглашению по трем ключевым пунктам "мирного плана", - CNN

Трамп сделал заявление о мирном соглашении между Украиной и РФ

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Автор: 

переговоры (5229) план (196) Трамп Дональд (7139) война в Украине (6974)
Топ комментарии
+3
В рота йому спітнілі ноги.
25.11.2025 21:58 Ответить
Ноги *****?
25.11.2025 22:05 Ответить
Посмертно.
25.11.2025 23:12 Ответить
Ніц з цього гешефту не буде
25.11.2025 21:59 Ответить
Десь і колись. Та й то неточно!
25.11.2025 21:59 Ответить
Коли ти послав Віткоффа в москву то які вже плани? - все вертаються на круги своя - війна посилиться
25.11.2025 22:00 Ответить
Дочекається як на Петрівку мерзлого, пуйло буде кочеврижитися поки роги не обломають, але для рудого це не доходить.
25.11.2025 22:01 Ответить
Трамп - оптимист, однако!
25.11.2025 22:02 Ответить
В конце-концов Трамп во всем обвинит Украину, которая никак не ъхочет, чтобы ее сожрали. Но если ничего не поменяется на фронте, то З-команда может и слиться попозже, в следующем раунде
25.11.2025 22:02 Ответить
>> ...which was drafted by United States

Найсмішніше (чи найсумніше), що цей дебіл дійсно вірить, що драфтед бай юнайтед стейтс. Те, що план написав дмітрієфф і у плані звідусіль стирчать кацапські вуха -- це донні не просто не хвилює, він просто нездатний зрозуміти це. Бо дебіл.
25.11.2025 22:06 Ответить
Поспішає лішенєц.... Знач кремлю щось добряче припекло, якщо всі так нервують і гарячкують - єрмак, венс, вітька_офф, мідас-міндіч, орбан, сіярто, піськов ...
25.11.2025 22:06 Ответить
Можливо ********* погані новини в підрахунках принесла..... Можливо не все так хорошо у них з логістикою або фінансами і рахунками за бугром..
Дуже дуже знервовано підгоняють копняками своїх абрахамій і мідасов
25.11.2025 22:08 Ответить
Але спочатку - ракети на москву 🚀🚀🚀
25.11.2025 22:09 Ответить
кожного тижня новий план мирних угод
25.11.2025 22:10 Ответить
Жалко що цю рижу гниду не пристрелили до виборів. Зараз би в світі зовсім інша ситуація була
25.11.2025 22:11 Ответить
Показують, у різних містах світу нечисленні протести проти мирного плану. Двояке відчуття - таке враження, що патріотизм тут явно не на першому плані, стоять десь в Європі молоді здорові мужики, обмотались прапорами і кричать, що вони проти мирної угоди, коли самі втекли закордон і часто наплювали на присягу. Мета - мабуть, не позбутись соціалки, мед. страховки, права на роботу і т.д. І за це вони готові на війну - не для них, звичайно, це ми тут маємо захлинатись у крові, щоб їм все це не скасували, мабуть, така в них логіка.
25.11.2025 22:19 Ответить
Ця клоунада вигідна обом, рудому клоуну і педофілу, шоб відволікати увагу від плівок Епштейна, зеленому клоуну і мародеру, щоб відволікати увагу від міндічгейту.
25.11.2025 22:19 Ответить
Не буде ніякої зустрічі,тупа ти патлата сволота. Пи₴дуй у Флориду ключкою махати.
25.11.2025 22:20 Ответить
БУДЬ-ЯКИЙ КОМПРОМІС З РФ ОЗНАЧИТИМЕ,

ЩО МИ ОТРИМАЄМО НОВУ ВІЙНУ,

АЛЕ ТРОХИ ЗГОДОМ
25.11.2025 22:25 Ответить
може до зустрічі ,тобі анДоній встигнуть імпічмент втюхати ...бо такого позорного презитента в США ще не було,доречі як і в Україні теж🤡 позорисько всесвітьне...
25.11.2025 22:31 Ответить
Навіть не дебіл.....дегенерат.
25.11.2025 23:02 Ответить
 
 