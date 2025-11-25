Трамп рассчитывает на встречу с Зеленским и Путиным вскоре после согласования мирного соглашения
Президент США Дональд Трамп заявил о "значительном прогрессе" в вопросе завершения войны России против Украины и надеется на личную встречу с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
Об этом он сообщил в Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
Спецпосланцы Трампа едут в Россию и Украину
По его словам, первоначальный американский "мирный план" из 28 пунктов "был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и сейчас осталось лишь несколько пунктов, по которым существуют разногласия".
"В течение последней недели моя команда достигла значительного прогресса в вопросе прекращения войны между Россией и Украиной (войны, которая НИКОГДА бы не началась, если бы я был президентом!). В прошлом месяце погибло 25 000 солдат. С целью окончательного согласования этого мирного плана я поручил своему специальному посланнику Стиву Виткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве, а министр армии Дэн Дрисколл встретится с украинской стороной", - написал он.
Встреча с Зеленским и Путиным
Глава Белого дома сказал, что после этих переговоров Уиткофф и Дрисколл проинформируют высокопоставленных чиновников Белого дома о результатах переговоров.
"Я надеюсь на встречу с президентом Зеленским и президентом Путиным в ближайшее время, но ТОЛЬКО тогда, когда соглашение о прекращении этой войны будет ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ или будет находиться на завершающей стадии. Спасибо за внимание к этому очень важному вопросу, и давайте все будем надеяться, что МИР будет достигнут КАК МОЖНО СКОРЕЕ!" - добавил Трамп.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Найсмішніше (чи найсумніше), що цей дебіл дійсно вірить, що драфтед бай юнайтед стейтс. Те, що план написав дмітрієфф і у плані звідусіль стирчать кацапські вуха -- це донні не просто не хвилює, він просто нездатний зрозуміти це. Бо дебіл.
Дуже дуже знервовано підгоняють копняками своїх абрахамій і мідасов
ЩО МИ ОТРИМАЄМО НОВУ ВІЙНУ,
АЛЕ ТРОХИ ЗГОДОМ