Трамп розраховує на зустріч із Зеленським та Путіним незабаром після узгодження мирної угоди
Президент США Дональд Трамп заявив про "значний прогрес" в питанні завершення війни Росії проти України та сподівається на особисту зустріч із Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.
Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
Спецпосланці Трампа їдуть до Росії та України
За його словами, початковий американський "мирний план" із 28 пунктів "був доопрацьований з урахуванням додаткових пропозицій обох сторін, і зараз залишилося лише кілька пунктів, щодо яких існують розбіжності".
"Протягом останнього тижня моя команда досягла значного прогресу в питанні припинення війни між Росією та Україною (війни, яка НІКОЛИ б не почалася, якби я був президентом!). Минулого місяця загинуло 25 000 солдатів. З метою остаточного узгодження цього мирного плану я доручив своєму спеціальному посланнику Стіву Віткоффу зустрітися з президентом Путіним у Москві, а міністр армії Ден Дрісколл зустрінеться з українською стороною", - написав він.
Зустріч із Зеленським та Путіним
Глава Білого дому сказав, що після цих переговорів Віткофф і Дрісколл проінформують високопосадовців Білого дому про результати переговорів.
"Я сподіваюся на зустріч з президентом Зеленським і президентом Путіним найближчим часом, але ТІЛЬКИ тоді, коли угода про закінчення цієї війни буде ОСТАТОЧНОЮ або перебуватиме на завершальній стадії. Дякую за увагу до цього дуже важливого питання, і давайте всі сподіватимемося, що МИР буде досягнуто ЯКОМОГА ШВИДШЕ!" - додав Трамп.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
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Найсмішніше (чи найсумніше), що цей дебіл дійсно вірить, що драфтед бай юнайтед стейтс. Те, що план написав дмітрієфф і у плані звідусіль стирчать кацапські вуха -- це донні не просто не хвилює, він просто нездатний зрозуміти це. Бо дебіл.
Дуже дуже знервовано підгоняють копняками своїх абрахамій і мідасов
Но вера во мне еще живет, и я верю, что не вся "элита нации" такая - не сомневаюсь, что Кулеба из Гарварда, подогнал самые продвинутые лопаты сыновьям Гордона...
ЩО МИ ОТРИМАЄМО НОВУ ВІЙНУ,
АЛЕ ТРОХИ ЗГОДОМ
Може теж будуть ржати і ручкатись з цапами як слуги арахаміі у Стамбулі-2022 ??
Може ще тролінгу
цинізмувистачить з келихів випити перед камерами
и есть первый долг каждого народа
Джордж Оруэлл
Тобто точно що незабаром, але невідомо де