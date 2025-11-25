Трамп розраховує на зустріч із Зеленським та Путіним незабаром після узгодження мирної угоди

Президент США Дональд Трамп заявив про "значний прогрес" в питанні завершення війни Росії проти України та сподівається на особисту зустріч із Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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Спецпосланці Трампа їдуть до Росії та України

За його словами, початковий американський "мирний план" із 28 пунктів "був доопрацьований з урахуванням додаткових пропозицій обох сторін, і зараз залишилося лише кілька пунктів, щодо яких існують розбіжності".

"Протягом останнього тижня моя команда досягла значного прогресу в питанні припинення війни між Росією та Україною (війни, яка НІКОЛИ б не почалася, якби я був президентом!). Минулого місяця загинуло 25 000 солдатів. З метою остаточного узгодження цього мирного плану я доручив своєму спеціальному посланнику Стіву Віткоффу зустрітися з президентом Путіним у Москві, а міністр армії Ден Дрісколл зустрінеться з українською стороною", - написав він.

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Зустріч із Зеленським та Путіним

Глава Білого дому сказав, що після цих переговорів Віткофф і Дрісколл проінформують високопосадовців Білого дому про результати переговорів.

"Я сподіваюся на зустріч з президентом Зеленським і президентом Путіним найближчим часом, але ТІЛЬКИ тоді, коли угода про закінчення цієї війни буде ОСТАТОЧНОЮ або перебуватиме на завершальній стадії. Дякую за увагу до цього дуже важливого питання, і давайте всі сподіватимемося, що МИР буде досягнуто ЯКОМОГА ШВИДШЕ!" - додав Трамп.

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