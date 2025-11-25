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Новини Мирний план США Заяви Трампа Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна
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Трамп розраховує на зустріч із Зеленським та Путіним незабаром після узгодження мирної угоди

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив про "значний прогрес" в питанні завершення війни Росії проти України та сподівається на особисту зустріч із Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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Спецпосланці Трампа їдуть до Росії та України

За його словами, початковий американський "мирний план" із 28 пунктів "був доопрацьований з урахуванням додаткових пропозицій обох сторін, і зараз залишилося лише кілька пунктів, щодо яких існують розбіжності".

"Протягом останнього тижня моя команда досягла значного прогресу в питанні припинення війни між Росією та Україною (війни, яка НІКОЛИ б не почалася, якби я був президентом!). Минулого місяця загинуло 25 000 солдатів. З метою остаточного узгодження цього мирного плану я доручив своєму спеціальному посланнику Стіву Віткоффу зустрітися з президентом Путіним у Москві, а міністр армії Ден Дрісколл зустрінеться з українською стороною", - написав він.

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Зустріч із Зеленським та Путіним

Глава Білого дому сказав, що після цих переговорів Віткофф і Дрісколл проінформують високопосадовців Білого дому про результати переговорів.

"Я сподіваюся на зустріч з президентом Зеленським і президентом Путіним найближчим часом, але ТІЛЬКИ тоді, коли угода про закінчення цієї війни буде ОСТАТОЧНОЮ або перебуватиме на завершальній стадії. Дякую за увагу до цього дуже важливого питання, і давайте всі сподіватимемося, що МИР буде досягнуто ЯКОМОГА ШВИДШЕ!" - додав Трамп.

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Трамп зробив заяву про мирну угоду між Україною та РФ

Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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перемовини (3809) план (221) Трамп Дональд (8912) війна в Україні (8485)
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Топ коментарі
+6
В рота йому спітнілі ноги.
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25.11.2025 21:58 Відповісти
+4
Десь і колись. Та й то неточно!
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25.11.2025 21:59 Відповісти
+4
Але спочатку - ракети на москву 🚀🚀🚀
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25.11.2025 22:09 Відповісти
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В рота йому спітнілі ноги.
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25.11.2025 21:58 Відповісти
Ноги *****?
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25.11.2025 22:05 Відповісти
Посмертно.
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25.11.2025 23:12 Відповісти
Ніц з цього гешефту не буде
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25.11.2025 21:59 Відповісти
Десь і колись. Та й то неточно!
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25.11.2025 21:59 Відповісти
Коли ти послав Віткоффа в москву то які вже плани? - все вертаються на круги своя - війна посилиться
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25.11.2025 22:00 Відповісти
Дочекається як на Петрівку мерзлого, пуйло буде кочеврижитися поки роги не обломають, але для рудого це не доходить.
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25.11.2025 22:01 Відповісти
Трамп - оптимист, однако!
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25.11.2025 22:02 Відповісти
В конце-концов Трамп во всем обвинит Украину, которая никак не ъхочет, чтобы ее сожрали. Но если ничего не поменяется на фронте, то З-команда может и слиться попозже, в следующем раунде
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25.11.2025 22:02 Відповісти
>> ...which was drafted by United States

Найсмішніше (чи найсумніше), що цей дебіл дійсно вірить, що драфтед бай юнайтед стейтс. Те, що план написав дмітрієфф і у плані звідусіль стирчать кацапські вуха -- це донні не просто не хвилює, він просто нездатний зрозуміти це. Бо дебіл.
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25.11.2025 22:06 Відповісти
Поспішає лішенєц.... Знач кремлю щось добряче припекло, якщо всі так нервують і гарячкують - єрмак, венс, вітька_офф, мідас-міндіч, орбан, сіярто, піськов ...
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25.11.2025 22:06 Відповісти
Можливо ********* погані новини в підрахунках принесла..... Можливо не все так хорошо у них з логістикою або фінансами і рахунками за бугром..
Дуже дуже знервовано підгоняють копняками своїх абрахамій і мідасов
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25.11.2025 22:08 Відповісти
Але спочатку - ракети на москву 🚀🚀🚀
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25.11.2025 22:09 Відповісти
кожного тижня новий план мирних угод
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25.11.2025 22:10 Відповісти
Жалко що цю рижу гниду не пристрелили до виборів. Зараз би в світі зовсім інша ситуація була
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25.11.2025 22:11 Відповісти
Показують, у різних містах світу нечисленні протести проти мирного плану. Двояке відчуття - таке враження, що патріотизм тут явно не на першому плані, стоять десь в Європі молоді здорові мужики, обмотались прапорами і кричать, що вони проти мирної угоди, коли самі втекли закордон і часто наплювали на присягу. Мета - мабуть, не позбутись соціалки, мед. страховки, права на роботу і т.д. І за це вони готові на війну - не для них, звичайно, це ми тут маємо захлинатись у крові, щоб їм все це не скасували, мабуть, така в них логіка.
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25.11.2025 22:19 Відповісти
Могу продолжить список тех, кто готов обмотать флагом, не только себя, а всю свою семью, у нас, в Украине - судьи и прокуроры, оформляющие развод с опекунством отца над несовершенолетним ребенком(от $5k до $8к); порганичники и таможенники, за $10k переправляющие желающих за границу; ректоры и деканы, разного пошиба, берущие в студенты, за энную сумму, даже людей с начальной стадией Альцьгеймера; уверен, что, до сих пор, и врачи, могут "чиркануть" за "шоколадку" нужный диагноз. Любой "ухилянт" с сумой от несколих тысяч $, может порешать прямо на месте, с многоуважаемыми служителеми закона или сотрудниками тцк. И даже, если, всё таки попали на полигон, у Вас будет второй шанс, опять же, цена вопроса около $10 k. Вся надежда была на, разного рода, депутатов и чиновников, но, даже им, в свете, последних событий, веры нет(шучу, если что - все мы знаем, кому достаётся самый лакомый кусок пирога)
Но вера во мне еще живет, и я верю, что не вся "элита нации" такая - не сомневаюсь, что Кулеба из Гарварда, подогнал самые продвинутые лопаты сыновьям Гордона...
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26.11.2025 01:46 Відповісти
Ця клоунада вигідна обом, рудому клоуну і педофілу, шоб відволікати увагу від плівок Епштейна, зеленому клоуну і мародеру, щоб відволікати увагу від міндічгейту.
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25.11.2025 22:19 Відповісти
Не буде ніякої зустрічі,тупа ти патлата сволота. Пи₴дуй у Флориду ключкою махати.
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25.11.2025 22:20 Відповісти
Дурень думкою багатіє...
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26.11.2025 00:02 Відповісти
БУДЬ-ЯКИЙ КОМПРОМІС З РФ ОЗНАЧИТИМЕ,

ЩО МИ ОТРИМАЄМО НОВУ ВІЙНУ,

АЛЕ ТРОХИ ЗГОДОМ
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25.11.2025 22:25 Відповісти
може до зустрічі ,тобі анДоній встигнуть імпічмент втюхати ...бо такого позорного презитента в США ще не було,доречі як і в Україні теж🤡 позорисько всесвітьне...
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25.11.2025 22:31 Відповісти
Навіть не дебіл.....дегенерат.
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25.11.2025 23:02 Відповісти
Жмурукі обнімаю?
Може теж будуть ржати і ручкатись з цапами як слуги арахаміі у Стамбулі-2022 ??
Може ще тролінгу цинізму вистачить з келихів випити перед камерами
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26.11.2025 00:09 Відповісти
Всякое восстание против чужеземных захватчиков - дело законное

и есть первый долг каждого народа
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26.11.2025 00:14 Відповісти
Самый быстрый способ окончить войну - проиграть ее.
Джордж Оруэлл
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26.11.2025 00:29 Відповісти
В що пан Сі підганяє? Згадайте хто спішить той людей смішить, і сім разів відміряй а один відріж.
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26.11.2025 00:41 Відповісти
тут ключове слово незабаром.
Тобто точно що незабаром, але невідомо де
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26.11.2025 01:02 Відповісти
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26.11.2025 09:21 Відповісти
 
 