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Дрісколл відвідає Київ цього тижня, - ОП
Міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл відвідає Києв вже цього тижня.
Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
"Як і визначено президентом Трампом, уже цього тижня очікуємо пана міністра Сухопутних військ у Києві та готові працювати максимально швидко, щоб фіналізувати кроки, необхідні для закінчення кровопролиття", — написав Єрмак.
Керівник ОП зазначив, що основою для переговорів є напрацювання, зроблені під час зустрічей у Женеві, а президент Володимир Зеленський та українська команда повністю налаштовані на подальшу роботу.
Нагадуємо, ранише президент США Дональд Трамп доручив провести переговори щодо мирного плану у Києві та Москві.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
Топ коментарі
+5 Дужан Міхал
показати весь коментар26.11.2025 00:07 Відповісти Посилання
+5 Дужан Міхал
показати весь коментар26.11.2025 00:17 Відповісти Посилання
+3 Anjey #582453
показати весь коментар26.11.2025 00:20 Відповісти Посилання
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Мабуть хочуть верховного міндіча евакуювати скоріше.... з чорною касою
Издание утверждает, что разговор состоялся 29 октября. 20 ноября медиа стало известно о «плане США» из 28-и пунктов, он вызвал резкую критику со стороны лидеров стран ЕС.
Ушаков: Алё
Дмитриев: Юрий Викторович
Ушаков: Да, Кирилл Александрович, ну, я там все отправил. Завтра будем разговаривать там.
Дмитриев: Ну здорово, здорово. да, да, да. Я в Саудовскую Аравию улетел, но мне кажется очень важно, да, потому что это очень хороший путь вперед.
Ушаков: Ну, нам нужно по максимуму, думаешь, наверное, как считаешь? А так передавать-то чего?
Дмитриев: Не, смотрите. Мне кажется, вот эту бумагу, просто мы сделаем как бы в нашей позиции и я просто неформально прямо передам, что все это неформально. А они пусть делают как свою. Но я думаю, что они не совсем нашу версию возьмут, но по крайней мере, максимально близко к ней.
Ушаков: ну в том то и дело что они могут не взять, а скажут что это с нами согласовано. Вот что я боюсь.
Дмитриев: Нет, не, не. Это точно я ну прямо вместе с вами, ну как вы скажете слово в слова, я скажу.
Ушаков: Они могут потом переиначить и все. Ну есть такая опасность. Есть. Ну ладно, ничего. Посмотрим.
Дмитриев: Да, мне кажется просто так так.. И потом вы тоже можете со Стивом поговорить по этой бумаге. То есть мы сделаем аккуратненько.
Ушаков: неразборчиво
Дмитриев: Спасибо вам громадное, Юрий Викторович. Спасибо вам громадное. Спасибо. До свидания.
Как он был не уверен в себе
Дрисколл - 1986 года рождения
МИНИСТР АРМИИ США
Воевал
Университеты закончил
Карьеру строил НЕ ЧЛЕНОМ НА РОЯЛЕ...
Как некоторые
Телемарафон?
Или пропагандоны Зеленского?
Не надо гнать пургу на американцев
Когда сами со своим АЛЬ КАПОНЕ ЗЕЛЕНСКИМ ОБОСРАЛИСЬ ПО ПОЛНОЙ
Американцы перестанут давать разведданые
Оружие продавать
Как вы воевать собираетесь ?
РОЗОВЕНЬКИМИ ФЛАМИНГО?
Вперед!!!!Флаг в руки!!!!!!!!
Тем более- Зеля американские ТОМАГАВКИ ОБОСРАЛ !!!
Сказал- в подметки не годятся его РОЗОВЫМ ФЛАМИНГО
Я бы на месте американцев никогда бы после такого
Ничего не дала!!!!!!!!!!!!!!!!
Я про вас ни разу не слышала, звезда
Ннапишите про свои ДОСТИЖЕНИЯ,будь ласка
И мы сравним вас с Министром армии США ДРИСКОЛЛОМ
Мразь он
Не в кулаках
Сила человека -в отсутствии страха перед правдой
А правда в том,что мы проигрываем россии
Украинские войска ни на метр не приблизились к Москве
Украинские войска уже вышли из Курский области
А вот кацапы , неся огромные потери, все глубже заходят
На нашу территорию
И Дрисколл это знает
И я это знаю
И Дрисколл и я не боимся признать .что мы проигрываем
Ценой неимоверных усилий
И наши союзники хотят остановить кацапов на том месте
Где кацапы сейчас
А вы ,видимо, боитесь видеть и говорить правду
Мне вас жаль
Многие страны подписывают мирные соглашения
Не боясь сказать себе правду
Финляндия
Япония
Хорватия
Даже США вывели свои войска из Вьетнаме !!!!!!!!!!!!!!
Потому что не побоялись заглянуть правде в глаза
И потому что ХОТЕЛИ СБЕРЕЧЬ СВОИХ СОЛДАТ
Что - то я не вижу в Киеве очередей у военкоматов ,как в 2022
Но все кричат про победу
Все трусливые мужики с диванов КРИЧАТ ПРО ПОБЕДУ!!!!!
Ну зачем это, Юра?