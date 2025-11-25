Дрісколл відвідає Київ цього тижня, - ОП

Міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл відвідає Києв вже цього тижня.

Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Як і визначено президентом Трампом, уже цього тижня очікуємо пана міністра Сухопутних військ у Києві та готові працювати максимально швидко, щоб фіналізувати кроки, необхідні для закінчення кровопролиття", — написав Єрмак.

Керівник ОП зазначив, що основою для переговорів є напрацювання, зроблені під час зустрічей у Женеві, а президент Володимир Зеленський та українська команда повністю налаштовані на подальшу роботу.

Нагадуємо, ранише президент США Дональд Трамп доручив провести переговори щодо мирного плану у Києві та Москві.

Також читайте: Трамп розраховує на зустріч із Зеленським та Путіним незабаром після узгодження мирної угоди

Що передувало?