Буданов прибыл на переговоры США и РФ в Абу-Даби, - Axios

Украинская делегация также находится в ОАЭ, где проходит встреча делегаций США и России.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

По данным собеседника, делегация Украины во главе с руководителем ГУР МО Кириллом Будановым также находится в Абу-Даби и проводит переговоры с американской и российской командами.

Что предшествовало?

