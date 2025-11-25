Буданов прибыл на переговоры США и РФ в Абу-Даби, - Axios
Украинская делегация также находится в ОАЭ, где проходит встреча делегаций США и России.
Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
По данным собеседника, делегация Украины во главе с руководителем ГУР МО Кириллом Будановым также находится в Абу-Даби и проводит переговоры с американской и российской командами.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Дрисколл приехал в ОАЭ на встречу с представителями России.
По данным СМИ, Дрисколл планировал провести встречу с главой Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым.
Bogdan #603107
25.11.2025 17:02
Ostap Hor
25.11.2025 17:02
Владимир Сухов #378743
25.11.2025 17:27
Немає карт???
Сподіваюсь, що цей пустопорожній балабол у кінчевому підсумку не стане «всєм»
( вибачайте- це з цапського сайту)
Керівники розвідки США та України мчать до Абу-Дабі для таємних мирних переговорів
25.11.2025 14:16
Україна направила Кирила Буданова, керівника Головного розвідувального управління (ГУР) Міністерства оборони, до Об'єднаних Арабських Еміратів. Повідомляється, що він може очолити українську делегацію в переговорах з американською групою на чолі з Деніелом Дрісколлом, секретарем армії США.
А інфу від ворога треба теж знати - це англомовний сайт рашки - не карьожьтесь прошу
це вже деталь поки що не обсмоктана плітолухами...
Адже в Білому Домі розкол впливу на Трмапа чи дій делегованих від Трампа ...
Дрісколл захотів Буданова в голові делгації? А Рубіо у Женеві працював з Алібабою...
Дрісколл це людина ВЕНС- ЗЯТЬОК ТРАМПА - тобто ультраправі ПРОрашисти . Й там Буданов...
Венс пропонував вже ЗАЛУЖНОМУ ЗАМІНИТИ зЄвладу - той сказав жорстко- пока війна демократичні вибори неможливі (а недемократичні пертіусовки влади неможливі тим більш - так треба розуміти реакцію Залужного?)
американський політичний експерт про гризню політичних кланів у Білому Домі - Рубіо ворог клану Венса- (бо вони суперники на насутні вбори президента )
Вы- враги Украины и украинцев, вы не пускаете на свой сайт никого, кто хотел бы писать и говорить правду о происходящем, невозможно зарегистрироваться на цензор и нельзя зайти ни с какого другого ресурса!
Вы годами тут держите кучу проплаченных дебилов и уродов, которые подгавкивают вам и поливают власть и страну грязью.
Мне уже десяток раз блокировали всё новый и новый аккаунт, достаточно только написать один два толковых комментария, которые объясняют людям происходящее в стране, как тут же, без всяких объяснений причин, меня блокируют, не банят, а просто тупо блокируют навсегда!
Когда то, с помощью своих шавок, типа бигуса, бутусов помог свалить Порошенко, сегодня, он идёт таким же путём, только теперь пытается свалить Зеленского.
Когда решается судьба страны и народа, он решил вывалить скандал о коррупции, как будто мы не знаем, кто нами управляет, он один такой умный, да?
Это же ты всё время помогаешь ворам приходить к власти, а потом, когда тебе платят другие воры, ты начинаешь борьбу с коррупцией.
Украинцы, не поддавайтесь на бутусовские провокации, не пишите тут комментарии и не верьте тому, что пишут эти проходимцы, они наши ярые враги!
Да, я украинец, русскоговорящий, так вышло, но я патриот своей страны и Украину не предавал и не предаю!
Кто успеет прочитать до удаления передайте по всем ресурсам-бутусов враг!
Так,що нема сенсу блокувати тих,хто відверто пише про зешоблу.