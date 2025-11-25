РУС
Буданов прибыл на переговоры США и РФ в Абу-Даби, - Axios

Переговоры США и РФ в ОАЭ: Буданов также прибыл

Украинская делегация также находится в ОАЭ, где проходит встреча делегаций США и России.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

По данным собеседника, делегация Украины во главе с руководителем ГУР МО Кириллом Будановым также находится в Абу-Даби и проводит переговоры с американской и российской командами.

Читайте также: Без вмешательства Трампа шансов на прекращение боевых действий почти нет, - Буданов

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Дрисколл приехал в ОАЭ на встречу с представителями России.

По данным СМИ, Дрисколл планировал провести встречу с главой Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым.

Читайте: Переговоры с РФ в Абу-Даби проходят хорошо, мы остаемся оптимистами, - пресс-секретарь Дрисколла

Автор: 

Буданов Кирилл (499) ОАЭ (201) Дрисколл Дэниел Патрик (5)
+10
Будванга крім видачі ідіотських прогнозів вміє перемовини вести?
25.11.2025 17:02 Ответить
+5
каву буде носити
25.11.2025 17:02 Ответить
+5
Повинен був їхати Бурба, але у нас на переговори їздять тільки зрадники !
25.11.2025 17:27 Ответить
Ну що в ньому бачать заміну оцим?
25.11.2025 17:01 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/uTW5XxUg_90
25.11.2025 17:03 Ответить
Будванга крім видачі ідіотських прогнозів вміє перемовини вести?
25.11.2025 17:02 Ответить
АЛЕ!!! У Женеві делегаціюочолював АЛІБАБА !!! Це щось та означає...
25.11.2025 17:04 Ответить
І що це міняє?
показать весь комментарий
25.11.2025 17:19 Ответить
????
25.11.2025 17:21 Ответить
Всетаки буданга краще, ніж алібаба.
25.11.2025 18:18 Ответить
каву буде носити
25.11.2025 17:02 Ответить
Та нє, запросить на каву до Криму
показать весь комментарий
Чому зайшли не з козирів?
Немає карт???
25.11.2025 17:04 Ответить
Це не про буданова написав Ежен Потьє «Кто бил нічем, тот станєт всєм!»?
Сподіваюсь, що цей пустопорожній балабол у кінчевому підсумку не стане «всєм»
25.11.2025 17:11 Ответить
https://english.pravda.ru/news/world/164950-uae-us-russia-secret-peace-talks/ https://english.pravda.ru/news/world/164950-uae-us-russia-secret-peace-talksЗустрічі ОАЕ з високими ставками сигналізують про новий етап переговорів США-Росія-Україна

( вибачайте- це з цапського сайту)

Керівники розвідки США та України мчать до Абу-Дабі для таємних мирних переговорів

25.11.2025 14:16

Україна направила Кирила Буданова, керівника Головного розвідувального управління (ГУР) Міністерства оборони, до Об'єднаних Арабських Еміратів. Повідомляється, що він може очолити українську делегацію в переговорах з американською групою на чолі з Деніелом Дрісколлом, секретарем армії США.
25.11.2025 17:15 Ответить
І знову таки-нахрена нам кацапські сайти?
25.11.2025 17:20 Ответить
Україна УСЯ сидить на кацапській ТЄЛЄЗІ - нєчаво?
А інфу від ворога треба теж знати - це англомовний сайт рашки - не карьожьтесь прошу
25.11.2025 17:23 Ответить
Ага,а потім дивуємося про влив рашки.
25.11.2025 17:27 Ответить
Штірліц ідьот по коридору. По какому коридору? По нашему коридору. А куда он ідьот?
25.11.2025 17:23 Ответить
Це сигнал якийсь й чому не відомо, тут в рашистському сказано - керівники розвідки США та України мчать до Абу-Дабі ...
це вже деталь поки що не обсмоктана плітолухами...
25.11.2025 17:26 Ответить
Повинен був їхати Бурба, але у нас на переговори їздять тільки зрадники !
25.11.2025 17:27 Ответить
Цікваво інше - ця делегація США з Дрісколлом, альтернатива тій котру очолював у Женеві Рубіо?
Адже в Білому Домі розкол впливу на Трмапа чи дій делегованих від Трампа ...
Дрісколл захотів Буданова в голові делгації? А Рубіо у Женеві працював з Алібабою...

Дрісколл це людина ВЕНС- ЗЯТЬОК ТРАМПА - тобто ультраправі ПРОрашисти . Й там Буданов...
Венс пропонував вже ЗАЛУЖНОМУ ЗАМІНИТИ зЄвладу - той сказав жорстко- пока війна демократичні вибори неможливі (а недемократичні пертіусовки влади неможливі тим більш - так треба розуміти реакцію Залужного?)
25.11.2025 17:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uSm8ktgY7V4

американський політичний експерт про гризню політичних кланів у Білому Домі - Рубіо ворог клану Венса- (бо вони суперники на насутні вбори президента )
25.11.2025 17:44 Ответить
Ему еще президентом/председателем быть, охраняйте надежно, емае...
25.11.2025 17:40 Ответить
По дорозі в Емірати,зупинився в Ялті,щоб попити кави.
25.11.2025 17:41 Ответить
КЕРІВНИК РОЗВІДКИ УКРАЇНИ !!! з рашистами на перемовинах як керівник дипломатичної місії - це що таке? Поясніть бдлск! Це норм?
25.11.2025 17:58 Ответить
Обращаюсь к бутусову и всей его шайке модераторов!

Вы- враги Украины и украинцев, вы не пускаете на свой сайт никого, кто хотел бы писать и говорить правду о происходящем, невозможно зарегистрироваться на цензор и нельзя зайти ни с какого другого ресурса!

Вы годами тут держите кучу проплаченных дебилов и уродов, которые подгавкивают вам и поливают власть и страну грязью.

Мне уже десяток раз блокировали всё новый и новый аккаунт, достаточно только написать один два толковых комментария, которые объясняют людям происходящее в стране, как тут же, без всяких объяснений причин, меня блокируют, не банят, а просто тупо блокируют навсегда!

Когда то, с помощью своих шавок, типа бигуса, бутусов помог свалить Порошенко, сегодня, он идёт таким же путём, только теперь пытается свалить Зеленского.

Когда решается судьба страны и народа, он решил вывалить скандал о коррупции, как будто мы не знаем, кто нами управляет, он один такой умный, да?

Это же ты всё время помогаешь ворам приходить к власти, а потом, когда тебе платят другие воры, ты начинаешь борьбу с коррупцией.

Украинцы, не поддавайтесь на бутусовские провокации, не пишите тут комментарии и не верьте тому, что пишут эти проходимцы, они наши ярые враги!

Да, я украинец, русскоговорящий, так вышло, но я патриот своей страны и Украину не предавал и не предаю!

Кто успеет прочитать до удаления передайте по всем ресурсам-бутусов враг!
25.11.2025 18:01 Ответить
Ось і заклик від оп блокувати цензор.
Так,що нема сенсу блокувати тих,хто відверто пише про зешоблу.
25.11.2025 18:05 Ответить
Цей зеботяра вчора народився разом з новою методичкою, вже придумали порівняти дії Бутусова, який виступав проти Порошенка по фсбешним наклепам, а зараз виступає проти Зебабуїна по цілком заслуженим обвинуваченням. Але зелена шобла поставила знак рівняння. Думай - те!!!
25.11.2025 18:33 Ответить
 
 