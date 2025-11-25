Дрисколл приехал в ОАЭ на встречу с представителями России

Министр армии США Дэн Дрисколл прибыл в Абу-Даби на переговоры с российской делегацией по мирному процессу. Встречи проходят после консультаций США, Украины и европейских союзников в Женеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC со ссылкой на CBS News.

"Министр армии США Дрисколл несколько часов встречался с членами российской делегации [в понедельник вечером] в Абу-Даби. Он планирует встретиться с ними снова в течение дня [во вторник], чтобы обсудить мирный процесс и ускорить продвижение мирных переговоров", — сообщил представитель США.

Пока неизвестно, кто еще входит в состав американской делегации в Абу-Даби.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

