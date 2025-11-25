1 881 7
Дрисколл приехал в ОАЭ на встречу с представителями России
Министр армии США Дэн Дрисколл прибыл в Абу-Даби на переговоры с российской делегацией по мирному процессу. Встречи проходят после консультаций США, Украины и европейских союзников в Женеве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC со ссылкой на CBS News.
"Министр армии США Дрисколл несколько часов встречался с членами российской делегации [в понедельник вечером] в Абу-Даби. Он планирует встретиться с ними снова в течение дня [во вторник], чтобы обсудить мирный процесс и ускорить продвижение мирных переговоров", — сообщил представитель США.
Пока неизвестно, кто еще входит в состав американской делегации в Абу-Даби.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий25.11.2025 07:47 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Сергей Леонидович #601043
показать весь комментарий25.11.2025 08:29 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Oleg K #589544
показать весь комментарий25.11.2025 07:50 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий25.11.2025 07:54 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Михайло Иляш
показать весь комментарий25.11.2025 08:00 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
частный сектор
показать весь комментарий25.11.2025 08:34 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Сергей #613593
показать весь комментарий25.11.2025 09:02 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль