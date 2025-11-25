РУС
Дрисколл приехал в ОАЭ на встречу с представителями России

Дрисколл встречается с представителями России в ОАЭ

Министр армии США Дэн Дрисколл прибыл в Абу-Даби на переговоры с российской делегацией по мирному процессу. Встречи проходят после консультаций США, Украины и европейских союзников в Женеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC со ссылкой на CBS News.

"Министр армии США Дрисколл несколько часов встречался с членами российской делегации [в понедельник вечером] в Абу-Даби. Он планирует встретиться с ними снова в течение дня [во вторник], чтобы обсудить мирный процесс и ускорить продвижение мирных переговоров", — сообщил представитель США.

Пока неизвестно, кто еще входит в состав американской делегации в Абу-Даби.

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

США (28392) переговоры с Россией (1374) Дрисколл Дэниел Патрик (5)
Ось тут і все рішиться - чи хочуть кацапи миру
25.11.2025 07:47 Ответить
Такого, який придумали у Женеві - ні. Відсотків на 100.
25.11.2025 08:29 Ответить
Огидний ********, такий самий як його бос.
25.11.2025 07:50 Ответить
Венс притягнув за собою цього вискочку - але як без надії
25.11.2025 07:54 Ответить
Назвати їх гомосексуалістами це образити хороших людей. Вони шлюхи. ******* чмокати член РФ
25.11.2025 08:00 Ответить
25.11.2025 08:34 Ответить
Министр несколько часов встречался с членами российской делегации , наверно члены оч понравились
25.11.2025 09:02 Ответить
 
 