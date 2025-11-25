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Новини Мирний план США
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Зеленський і Трамп обговорять територіальні питання у межах оновленого мирного плану, - Bloomberg

Територіальні питання можуть стати головною темою зустрічі Зеленського й Трампа

Остання версія проєкту мирного плану не містить пункту про можливе спрямування близько $100 млрд російських коштів на програми США з відбудови України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

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"Пропозиція передбачала, що США отримають 50% прибутку, а невитрачені заморожені активи будуть спрямовані в американо-російський інвестиційний фонд", – зазначається в матеріалі.

Водночас територіальні питання, які є ключовими для потенційного врегулювання, ймовірно, будуть обговорюватися під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа. Про це в інтерв'ю Bloomberg Television заявив заступник очільника Офісу президента Ігор Брусило.

За його словами, переговори на робочому рівні триватимуть найближчими днями.

"Коли всі питання будуть вирішені, а деякі з них залишаться невирішеними, я маю на увазі, наприклад, територіальні питання, - пояснив Брусило.

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Що стосується питання вступу до НАТО, представник ОП зауважив, що "для України це питання не зняте з порядку денного повністю".

Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

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США (26704) переговори з Росією (1612) заморожені активи (877)
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Топ коментарі
+13
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25.11.2025 08:24 Відповісти
+11
Два лівих поца вигадиватимуть, як витерти ноги об Конституцію України на догоду ботоксному опаришу.
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25.11.2025 07:38 Відповісти
+11
Два нарциса, один з деменцією, другий просто дурак, обсудять мирний план капітуляції України...
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25.11.2025 08:31 Відповісти
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Могу себе представить результат, когда гундос и Трамп обсудят судьбу Украины. (
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25.11.2025 07:29 Відповісти
І що буде? Чи тобі краще, щоб долю України обговорили пуйло з трампом?
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25.11.2025 07:34 Відповісти
Президент(тупий нарік,довбойоб) представник більшості,вся надія на нього .
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25.11.2025 07:50 Відповісти
Тим більше, що досвід "рішучості" та виліту по сходах з Білого дому вже є.
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25.11.2025 07:53 Відповісти
Маю підозру що вже обговорили, результати видно по Тернополю і сьогодні по Києву і області.
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25.11.2025 08:51 Відповісти
Два лівих поца вигадиватимуть, як витерти ноги об Конституцію України на догоду ботоксному опаришу.
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25.11.2025 07:38 Відповісти
Може той, на вила Бубонця посадить, поки не втік кудись ближче до своїх друганів з золотим парашютом?
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25.11.2025 07:45 Відповісти
А краще, у межах міжнародного права...
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25.11.2025 07:49 Відповісти
Роблять вид ніби вони щось домовляются коли ворог нищить Україну ,насправді горе президент хоче відволікти увагу від корупційного скандалу інший від плівок епштейна .
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25.11.2025 07:49 Відповісти
оманський діє згідно плану!
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25.11.2025 07:51 Відповісти
Дякуємо президенту Америки за те що віддає українські території загарбникам..
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25.11.2025 07:51 Відповісти
Вийди на вулицю і всим подякуй,а їх там 80%.40 за клоуна і 40 забили хєр!!!Велика вірогідність,що ти з тих 80
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25.11.2025 07:54 Відповісти
Більшість людей, може, й ідіоти. Але сама процедура голосування, де немає жодних елементарних вимог до виборця та його компетентності - це дозволяє. У нас, нажаль, можуть легко голосувати навіть ті, хто не знає української мови та не мають жодного уявлення про Конституцію України навіть на базовому рівні. То ж, чинна процедура цілком дозволяє те, що люди можуть у своєму виборі помилятися.

Але, у своїх діях, обраний політик, посадовець "права на помилку" вже немає. Тим більше її немає Гарант Конституції.

Якщо високопосадовець порушує норми чинного законодавства, зловживає цими нормами, або їх ігнорує, не захищає їх там, де має захищати - він має відповідати згідно норм Закону. Якщо ж він спотворює роботу державних органів, інституцій, які мають цей Закон виконувати - в народа є право притягнути його до відповідальності в рамках прямої, безпосередньої демократії.
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25.11.2025 09:05 Відповісти
... участь в виборах, обирати або бути обраним мають право всі громадяни держави, існує лише віковий ценз і ценз оседлості, тобто в сша бути громадянином від народження, в ін.країнах, щоб балотуватися потрібно останні 5 і більше років постійно проживати в країні і т.д.

Західні демократії вже відчули результат массового надання громадянства понаєхавшим...

Те, що виборче законодавство в Україні мусить бути вдосконалено - це беззаперечний факт.
І починати це треба з відкритих списків по кожному виборчому округу, при цьому до списку входять лише ті кандидати, які постійно живуть в цьому окрузі.

Зрозуміло, що парашютистам це ще як не сподобається, як і інші зміни:
- за пропуск > 35% голосувань депутат позбавляється автоматично мандату (якщо він був хворий, або дуже зайнятий ін.справами, то нехай ними й займається, лікується, а не займає місце)
- на вищі держ посади можуть бути призначені лише ті, кого обрали депутатом ВР (його мандат перейде до наступного по списку по цьому округу)
і ін. зміни...
А як вважаєте ви?
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25.11.2025 12:33 Відповісти
В будь якому суспільстві більшість становлять тупі і нерозумні люди.Серед тупих і нерозумних більшість становлять ідіоти...Серед ідіотів - дебіли.Тоді питається - а який вихід,коли все одно оберуть або тупого,або ідіота,або дебіла?А між тим вихід є,він існує в теперішніх Штатах і існував у колишньому СРСР.Збираються розумні і кажуть - ми запропонуєм тупим ось того,ось цього...ну ще і ось цього...Нехай тупи обирають серед тих,яких ми запропонуємо...І тупі радісно обирали,не підозрюючи що його вже раніше обрали інші...І ця система працювала,в Союзі бо там авторитаризм,а в Штатах бо зберігався стійкий баланс між тупими і розумними.Але Союз розпався,а в Штатах змінився баланс,тобто різко зросла кількість тупих.І вискочив ніким не узгоджений Трамп,тобто система дала збій.І це - початок кінця людства,бо якщо бог хоче когось покарати він забирає в нього розум.І більше нічого забирати не треба,все інше забере у самого себе той "хтось"...
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25.11.2025 12:55 Відповісти
Епштейнгейт буде домовлятися з Міндічгейтом.

Операція "буря у стакані" триває.
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25.11.2025 07:54 Відповісти
Пропоную включити в план-Аляску,Каліхворнію,Владивосток і Сахалін.Можна Пінськ і Брест
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25.11.2025 08:09 Відповісти
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25.11.2025 08:24 Відповісти
Два нарциса, один з деменцією, другий просто дурак, обсудять мирний план капітуляції України...
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25.11.2025 08:31 Відповісти
Лідор нємножко отодвінєт граніцу, за це Трамп закриє очі на скандал з міндічєм, який організували русскіє, нємножко амеріканци, Порошенка і паганиє ЗМІ
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25.11.2025 08:41 Відповісти
За здачу територій України, лідоря просто повісимо в Україні!!
Навіть поряд з єрмаком, якщо він безнього не може!!
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25.11.2025 08:55 Відповісти
Ані Зеленський, ані будь-хто інший немає повноважень обговорювати жодні "територіальні питання". Це кримінал.
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25.11.2025 09:10 Відповісти
Головне а м н і с т і я
Сявкам хто все це роскрутив
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25.11.2025 09:09 Відповісти
Нагадування зеленим гопникам ---"....змінювати Конституцію України під час воєнного стану заборонено статтею 157 Конституції. Ця заборона поширюється на будь-які зміни, що можуть скасувати або обмежити права і свободи людини і громадянина, або спрямовані на ліквідацію незалежності чи порушення територіальної цілісності України.

Заборона на зміни: Конституція України чітко забороняє її зміну в умовах воєнного або надзвичайного стану.
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25.11.2025 09:35 Відповісти
Таке пишете, наче Зеленський не порушував конституцію..... шо йому та конституція яку він навіть не читав! Він же Вам не "лох" який, він "янєлох", так що Конституція "на паузі" а карати мородерів на крові людей "неначасі", "неразводьте срач".....
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25.11.2025 11:40 Відповісти
"Янєлох Бонєвтік" вже готовий торгувати Українською землю що є прямим порушенням конституції.
Й вже "забув" свої слова: якщо я порушу Закон "я піду".....
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25.11.2025 11:37 Відповісти
...ну, канешна же, все эти тёрки на основі міжн.права, статута оон, кипи міжн.і міждержавних з рашею договорів...+ буд.меморандуму...
За доби тр бал править право сили і реалії на землі... і щедра, за рахунок жертвиви, винагорода - приз людожеру і вору. І за це Нобеля?
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25.11.2025 12:14 Відповісти
 
 