Зеленський і Трамп обговорять територіальні питання у межах оновленого мирного плану, - Bloomberg
Остання версія проєкту мирного плану не містить пункту про можливе спрямування близько $100 млрд російських коштів на програми США з відбудови України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
"Пропозиція передбачала, що США отримають 50% прибутку, а невитрачені заморожені активи будуть спрямовані в американо-російський інвестиційний фонд", – зазначається в матеріалі.
Водночас територіальні питання, які є ключовими для потенційного врегулювання, ймовірно, будуть обговорюватися під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа. Про це в інтерв'ю Bloomberg Television заявив заступник очільника Офісу президента Ігор Брусило.
За його словами, переговори на робочому рівні триватимуть найближчими днями.
"Коли всі питання будуть вирішені, а деякі з них залишаться невирішеними, я маю на увазі, наприклад, територіальні питання, - пояснив Брусило.
Що стосується питання вступу до НАТО, представник ОП зауважив, що "для України це питання не зняте з порядку денного повністю".
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
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Але, у своїх діях, обраний політик, посадовець "права на помилку" вже немає. Тим більше її немає Гарант Конституції.
Якщо високопосадовець порушує норми чинного законодавства, зловживає цими нормами, або їх ігнорує, не захищає їх там, де має захищати - він має відповідати згідно норм Закону. Якщо ж він спотворює роботу державних органів, інституцій, які мають цей Закон виконувати - в народа є право притягнути його до відповідальності в рамках прямої, безпосередньої демократії.
Західні демократії вже відчули результат массового надання громадянства понаєхавшим...
Те, що виборче законодавство в Україні мусить бути вдосконалено - це беззаперечний факт.
І починати це треба з відкритих списків по кожному виборчому округу, при цьому до списку входять лише ті кандидати, які постійно живуть в цьому окрузі.
Зрозуміло, що парашютистам це ще як не сподобається, як і інші зміни:
- за пропуск > 35% голосувань депутат позбавляється автоматично мандату (якщо він був хворий, або дуже зайнятий ін.справами, то нехай ними й займається, лікується, а не займає місце)
- на вищі держ посади можуть бути призначені лише ті, кого обрали депутатом ВР (його мандат перейде до наступного по списку по цьому округу)
і ін. зміни...
А як вважаєте ви?
Операція "буря у стакані" триває.
Навіть поряд з єрмаком, якщо він безнього не може!!
Сявкам хто все це роскрутив
Заборона на зміни: Конституція України чітко забороняє її зміну в умовах воєнного або надзвичайного стану.
Й вже "забув" свої слова: якщо я порушу Закон "я піду".....
За доби тр бал править право сили і реалії на землі... і щедра, за рахунок жертвиви, винагорода - приз людожеру і вору. І за це Нобеля?