Зеленський і Трамп обговорять територіальні питання у межах оновленого мирного плану, - Bloomberg

Остання версія проєкту мирного плану не містить пункту про можливе спрямування близько $100 млрд російських коштів на програми США з відбудови України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

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"Пропозиція передбачала, що США отримають 50% прибутку, а невитрачені заморожені активи будуть спрямовані в американо-російський інвестиційний фонд", – зазначається в матеріалі.

Водночас територіальні питання, які є ключовими для потенційного врегулювання, ймовірно, будуть обговорюватися під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа. Про це в інтерв'ю Bloomberg Television заявив заступник очільника Офісу президента Ігор Брусило.

За його словами, переговори на робочому рівні триватимуть найближчими днями.

"Коли всі питання будуть вирішені, а деякі з них залишаться невирішеними, я маю на увазі, наприклад, територіальні питання, - пояснив Брусило.

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Що стосується питання вступу до НАТО, представник ОП зауважив, що "для України це питання не зняте з порядку денного повністю".

Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

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