Зеленский и Трамп обсудят территориальные вопросы в рамках обновленного мирного плана, - Bloomberg

Последняя версия проекта мирного плана не содержит пункта о возможном направлении около $100 млрд российских средств на программы США по восстановлению Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

"Предложение предусматривало, что США получат 50% прибыли, а неизрасходованные замороженные активы будут направлены в американо-российский инвестиционный фонд", – отмечается в материале.

В то же время территориальные вопросы, которые являются ключевыми для потенциального урегулирования, вероятно, будут обсуждаться во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа. Об этом в интервью Bloomberg Television заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Брусило.

По его словам, переговоры на рабочем уровне продлятся в ближайшие дни.

"Когда все вопросы будут решены, а некоторые из них останутся нерешенными, я имею в виду, например, территориальные вопросы, - пояснил Брусило.

Что касается вопроса вступления в НАТО, представитель ОП отметил, что "для Украины этот вопрос не снят с повестки дня полностью".

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

