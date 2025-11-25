РУС
Зеленский и Трамп обсудят территориальные вопросы в рамках обновленного мирного плана, - Bloomberg

Территориальные вопросы могут стать главной темой встречи Зеленского и Трампа

Последняя версия проекта мирного плана не содержит пункта о возможном направлении около $100 млрд российских средств на программы США по восстановлению Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

"Предложение предусматривало, что США получат 50% прибыли, а неизрасходованные замороженные активы будут направлены в американо-российский инвестиционный фонд", – отмечается в материале.

В то же время территориальные вопросы, которые являются ключевыми для потенциального урегулирования, вероятно, будут обсуждаться во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа. Об этом в интервью Bloomberg Television заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Брусило.

По его словам, переговоры на рабочем уровне продлятся в ближайшие дни.

"Когда все вопросы будут решены, а некоторые из них останутся нерешенными, я имею в виду, например, территориальные вопросы, - пояснил Брусило.

Что касается вопроса вступления в НАТО, представитель ОП отметил, что "для Украины этот вопрос не снят с повестки дня полностью".

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

Топ комментарии
+6
Могу себе представить результат, когда гундос и Трамп обсудят судьбу Украины. (
25.11.2025 07:29 Ответить
+5
Два лівих поца вигадиватимуть, як витерти ноги об Конституцію України на догоду ботоксному опаришу.
25.11.2025 07:38 Ответить
+4
25.11.2025 08:24 Ответить
Могу себе представить результат, когда гундос и Трамп обсудят судьбу Украины. (
25.11.2025 07:29 Ответить
І що буде? Чи тобі краще, щоб долю України обговорили пуйло з трампом?
25.11.2025 07:34 Ответить
Президент(тупий нарік,довбойоб) представник більшості,вся надія на нього .
25.11.2025 07:50 Ответить
Тим більше, що досвід "рішучості" та виліту по сходах з Білого дому вже є.
25.11.2025 07:53 Ответить
Маю підозру що вже обговорили, результати видно по Тернополю і сьогодні по Києву і області.
25.11.2025 08:51 Ответить
Два лівих поца вигадиватимуть, як витерти ноги об Конституцію України на догоду ботоксному опаришу.
25.11.2025 07:38 Ответить
Може той, на вила Бубонця посадить, поки не втік кудись ближче до своїх друганів з золотим парашютом?
25.11.2025 07:45 Ответить
А краще, у межах міжнародного права...
25.11.2025 07:49 Ответить
Роблять вид ніби вони щось домовляются коли ворог нищить Україну ,насправді горе президент хоче відволікти увагу від корупційного скандалу інший від плівок епштейна .
25.11.2025 07:49 Ответить
оманський діє згідно плану!
25.11.2025 07:51 Ответить
Дякуємо президенту Америки за те що віддає українські території загарбникам..
25.11.2025 07:51 Ответить
Вийди на вулицю і всим подякуй,а їх там 80%.40 за клоуна і 40 забили хєр!!!Велика вірогідність,що ти з тих 80
25.11.2025 07:54 Ответить
Більшість людей, може, й ідіоти. Але сама процедура голосування, де немає жодних елементарних вимог до виборця та його компетентності - це дозволяє. У нас, нажаль, можуть легко голосувати навіть ті, хто не знає української мови та не мають жодного уявлення про Конституцію України навіть на базовому рівні. То ж, чинна процедура цілком дозволяє те, що люди можуть у своєму виборі помилятися.

Але, у своїх діях, обраний політик, посадовець "права на помилку" вже немає. Тим більше її немає Гарант Конституції.

Якщо високопосадовець порушує норми чинного законодавства, зловживає цими нормами, або їх ігнорує, не захищає їх там, де має захищати - він має відповідати згідно норм Закону. Якщо ж він спотворює роботу державних органів, інституцій, які мають цей Закон виконувати - в народа є право притягнути його до відповідальності в рамках прямої, безпосередньої демократії.
25.11.2025 09:05 Ответить
Епштейнгейт буде домовлятися з Міндічгейтом.

Операція "буря у стакані" триває.
25.11.2025 07:54 Ответить
Пропоную включити в план-Аляску,Каліхворнію,Владивосток і Сахалін.Можна Пінськ і Брест
25.11.2025 08:09 Ответить
25.11.2025 08:24 Ответить
Два нарциса, один з деменцією, другий просто дурак, обсудять мирний план капітуляції України...
25.11.2025 08:31 Ответить
Лідор нємножко отодвінєт граніцу, за це Трамп закриє очі на скандал з міндічєм, який організували русскіє, нємножко амеріканци, Порошенка і паганиє ЗМІ
25.11.2025 08:41 Ответить
За здачу територій України, лідоря просто повісимо в Україні!!
Навіть поряд з єрмаком, якщо він безнього не може!!
25.11.2025 08:55 Ответить
Ані Зеленський, ані будь-хто інший немає повноважень обговорювати жодні "територіальні питання". Це кримінал.
25.11.2025 09:10 Ответить
Головне а м н і с т і я
Сявкам хто все це роскрутив
25.11.2025 09:09 Ответить
 
 