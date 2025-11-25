Дрісколл приїхав в ОАЕ на зустріч з представниками Росії

Міністр армії США Ден Дрісколл прибув до Абу-Дабі на переговори з російською делегацією щодо мирного процесу. Зустрічі відбуваються після консультацій США, України та європейських союзників у Женеві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC із посиланням на CBS News.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Міністр армії США Дрісколл кілька годин зустрічався з членами російської делегації [в понеділок ввечері] в Абу-Дабі. Він планує зустрітися з ними знову протягом дня [у вівторок], щоб обговорити мирний процес і прискорити просування мирних переговорів", — повідомив представник США.

Поки невідомо, хто ще входить до складу американської делегації в Абу-Дабі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Трамп обговорять територіальні питання у межах оновленого мирного плану, - Bloomberg

Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дрісколл може відвідати Росію для обговорення війни в Україні