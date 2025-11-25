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Дрісколл приїхав в ОАЕ на зустріч з представниками Росії
Міністр армії США Ден Дрісколл прибув до Абу-Дабі на переговори з російською делегацією щодо мирного процесу. Зустрічі відбуваються після консультацій США, України та європейських союзників у Женеві.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC із посиланням на CBS News.
"Міністр армії США Дрісколл кілька годин зустрічався з членами російської делегації [в понеділок ввечері] в Абу-Дабі. Він планує зустрітися з ними знову протягом дня [у вівторок], щоб обговорити мирний процес і прискорити просування мирних переговорів", — повідомив представник США.
Поки невідомо, хто ще входить до складу американської делегації в Абу-Дабі.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
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