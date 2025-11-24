Дрісколл може відвідати Росію для обговорення війни в Україні

Міністр армії США Ден Дрісколл може здійснити поїздку до Росії для продовження переговорів щодо завершення війни в Україні, які відбулися раніше в Женеві. Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал CBS, така можливість розглядається після зустрічі в Женеві.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Ще один можливий результат переговорів у Женеві — візит міністра армії Дрісколла до Росії", — зазначили у CBS з посиланням на американського чиновника.

Водночас телеканал уточнив, що зустріч із російськими посадовцями може відбутися й на іншій платформі, проте наразі російська сторона повідомила, що жодних конкретних планів для таких перемовин поки немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переговори України та США в Женеві ледь не зірвались через "зливи" мирного плану у ЗМІ, - Кислиця

Мерц: вирішальний крок тепер має зробити Росія

Після переговорів у Женеві між делегаціями України і США та узгодження ними рамкового документа щодо миру за стіл переговорів має сісти Росія.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц коментуючи проміжні результати перемовин делегацій України, США та Європи.

Мерц високо оцінив той факт, що ініціатива США надала нового імпульсу зусиллям щодо припинення війни Росії проти України.

"Цей документ (мирний план США. - ред.) зараз суттєво змінений, він доопрацьовується, і тоді він стане спільною позицією американців, європейців та України", - наголосив канцлер ФРН, однак звернув увагу, що складається враження, що переговори з Україною ведуть лише США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найближчими днями варто дуже уважно ставитися до повітряних тривог та загроз ударів РФ, - Зеленський

Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

Також читайте: Мирний план США розробляли Віткофф, Дмитрієв і зять Трампа, - Bloomberg