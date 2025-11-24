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Новини Масований ракетний обстріл
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Найближчими днями варто дуже уважно ставитися до повітряних тривог та загроз ударів РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав українців найближчими днями, коли тривають обговорення "мирного плану", уважно реагувати на повітряні тривоги через підвищений ризик російських ударів.

Про це він сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Росія готує масований удар

Глава держави наголосив, що Росія зробить усе, щоб продовжувати тиск на Україну.

"Цими днями, тижнями варто дуже уважно ставитися до повітряних тривог, до всіх подібних загроз ударів. Ми точно розуміємо, з ким маємо справу, і всі накази в Повітряних сил та в усіх інших складових Сил оборони й безпеки України є. Будемо реагувати", - заявив він.

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Зеленський також закликав США зважати на загрози, які бачить американська розвідка.

"Якщо є перемовини, якщо є конструктив, якщо дійсно закінчуємо війну, то не має бути ракет, не має бути масованих ударів по Україні, по наших людях. Це реально зробити тим, хто дійсно сильний у світі. Багато залежить від Америки. Росія війну цю почала – Росія повинна війну цю закінчити, і забезпечуємо необхідні обставини діалогом із нашими партнерами", - резюмував президент.

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Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27951) повітряна тривога (978) війна в Україні (8480)
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Топ коментарі
+17
Як цей небритий під***мот сдрисне в чергове турне то це буде видно неозброєним оком що будуть гатити
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24.11.2025 23:01 Відповісти
+16
Заспокоїв і "захистив", мля.
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24.11.2025 23:01 Відповісти
+16
Що значить уважно ставитися? Йти до неіснуючих укриттів, які ставленики цього мародера так і не побудували за 4 роки повномасштабки?
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24.11.2025 23:12 Відповісти
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24.11.2025 22:53 Відповісти
Це ж, як треба зелупню ненавидіти Україну і Українців з 2019 року, щоб так їх, ********** палицею і КабМіндічами мародерити на крові, а потім, ще їх і попереджати, перед убивством….
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24.11.2025 23:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-aiVH2gBN9U 9 ХВИЛИН ТОМУ! ПЛІВКИ з Єрмаком вже У ТРАМПА на столі! КУЛЬПА: почався шантаж Зеленського

УВАГА !ТРИВОГА!!! ТУТ ВІДМИВАЮТЬ БУРАТІНУ - поляком
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24.11.2025 22:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-aiVH2gBN9U

Він славить - МІНДІЧА ТА ФЛАМІНГИ - АЛЕ ЯУ МАНІПУЛЮЄ ПАДЛА! ЯК МАНІПУЛЮЄ!!!
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24.11.2025 22:56 Відповісти
😲, святий міндічь!!!
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24.11.2025 22:57 Відповісти
Як цей небритий під***мот сдрисне в чергове турне то це буде видно неозброєним оком що будуть гатити
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24.11.2025 23:01 Відповісти
Заспокоїв і "захистив", мля.
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24.11.2025 23:01 Відповісти
Ми точно розуміємо, з ким маємо справу, і всі накази в Повітряних сил та в усіх інших складових Сил оборони й безпеки України є.

А до цього, не було "наказів" чи що? Лише протягом цих "днів/тижднів" лише накази діють?
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24.11.2025 23:05 Відповісти
Наказую атакувати москву! 🚀🚀🚀
За невиконання наказу - трибунал.
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24.11.2025 23:09 Відповісти
Що значить уважно ставитися? Йти до неіснуючих укриттів, які ставленики цього мародера так і не побудували за 4 роки повномасштабки?
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24.11.2025 23:12 Відповісти
ЗедЄрмакам є де сховатися під час масованої атаки на Україну,
а на українців вони чхати хотять , так як головне нас обібрати до нитки
і втекти до Ізраілю!!
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24.11.2025 23:23 Відповісти
Трамп запросто може попросить Путіна повторить Тернопіль. Бо за мир рудий вилупок готовий вбивать українців.
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24.11.2025 23:34 Відповісти
Зе влада це злочинна влада антиукраїнська яка створена фсб росії, вона робить все щоб розвалити всередині країну, невже не видно ? Навіть упоротим зедебілам? Війська потрібно підтягувати в урядовий квартал.
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24.11.2025 23:36 Відповісти
Ти, головне, нікуди не їдь.
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25.11.2025 00:10 Відповісти
Вже ї@шать.
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25.11.2025 01:13 Відповісти
Сидящий в бункере призвал тех, у кого нет даже элементарных укрытий, внимательно относиться к тревогам. И ни одного, кто бы поинтересовался, как он себе это представляет... Для манипуляторов и лжецов есть только один метод противодействия: постановка перед фактами и призыв к ответственности.
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25.11.2025 02:47 Відповісти
 
 