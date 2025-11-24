Найближчими днями варто дуже уважно ставитися до повітряних тривог та загроз ударів РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав українців найближчими днями, коли тривають обговорення "мирного плану", уважно реагувати на повітряні тривоги через підвищений ризик російських ударів.

Про це він сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Росія готує масований удар

Глава держави наголосив, що Росія зробить усе, щоб продовжувати тиск на Україну.

"Цими днями, тижнями варто дуже уважно ставитися до повітряних тривог, до всіх подібних загроз ударів. Ми точно розуміємо, з ким маємо справу, і всі накази в Повітряних сил та в усіх інших складових Сил оборони й безпеки України є. Будемо реагувати", - заявив він.

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Зеленський також закликав США зважати на загрози, які бачить американська розвідка.

"Якщо є перемовини, якщо є конструктив, якщо дійсно закінчуємо війну, то не має бути ракет, не має бути масованих ударів по Україні, по наших людях. Це реально зробити тим, хто дійсно сильний у світі. Багато залежить від Америки. Росія війну цю почала – Росія повинна війну цю закінчити, і забезпечуємо необхідні обставини діалогом із нашими партнерами", - резюмував президент.

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

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