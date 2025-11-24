РУС
Массированный ракетный обстрел
1 411 13

В ближайшие дни стоит очень внимательно относиться к воздушным тревогам и угрозам ударов РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев в ближайшие дни, когда продолжаются обсуждения "мирного плана", внимательно реагировать на воздушные тревоги из-за повышенного риска российских ударов.

Об этом он сказал в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.

Россия готовит массированный удар

Глава государства подчеркнул, что Россия сделает все, чтобы продолжать давление на Украину.

"В эти дни, недели стоит очень внимательно относиться к воздушным тревогам, ко всем подобным угрозам ударов. Мы точно понимаем, с кем имеем дело, и все приказы в Воздушных силах и во всех других составляющих Сил обороны и безопасности Украины есть. Будем реагировать", - заявил он.

Зеленский также призвал США учитывать угрозы, которые видит американская разведка.

"Если есть переговоры, если есть конструктив, если действительно заканчиваем войну, то не должно быть ракет, не должно быть массированных ударов по Украине, по нашим людям. Это реально сделать тем, кто действительно силен в мире. Многое зависит от Америки. Россия эту войну начала – Россия должна эту войну закончить, и обеспечиваем необходимые условия диалогом с нашими партнерами", – резюмировал президент.

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

**** *****
показать весь комментарий
24.11.2025 22:53 Ответить
Це ж, як треба зелупню ненавидіти Україну і Українців з 2019 року, щоб так їх, ********** палицею і КабМіндічами мародерити на крові, а потім, ще їх і попереджати, перед убивством….
показать весь комментарий
24.11.2025 23:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-aiVH2gBN9U 9 ХВИЛИН ТОМУ! ПЛІВКИ з Єрмаком вже У ТРАМПА на столі! КУЛЬПА: почався шантаж Зеленського

УВАГА !ТРИВОГА!!! ТУТ ВІДМИВАЮТЬ БУРАТІНУ - поляком
показать весь комментарий
24.11.2025 22:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-aiVH2gBN9U

Він славить - МІНДІЧА ТА ФЛАМІНГИ - АЛЕ ЯУ МАНІПУЛЮЄ ПАДЛА! ЯК МАНІПУЛЮЄ!!!
показать весь комментарий
24.11.2025 22:56 Ответить
😲, святий міндічь!!!
показать весь комментарий
24.11.2025 22:57 Ответить
Як цей небритий під***мот сдрисне в чергове турне то це буде видно неозброєним оком що будуть гатити
показать весь комментарий
24.11.2025 23:01 Ответить
Заспокоїв і "захистив", мля.
показать весь комментарий
24.11.2025 23:01 Ответить
Ми точно розуміємо, з ким маємо справу, і всі накази в Повітряних сил та в усіх інших складових Сил оборони й безпеки України є.

А до цього, не було "наказів" чи що? Лише протягом цих "днів/тижднів" лише накази діють?
показать весь комментарий
24.11.2025 23:05 Ответить
Наказую атакувати москву! 🚀🚀🚀
За невиконання наказу - трибунал.
показать весь комментарий
24.11.2025 23:09 Ответить
Що значить уважно ставитися? Йти до неіснуючих укриттів, які ставленики цього мародера так і не побудували за 4 роки повномасштабки?
показать весь комментарий
24.11.2025 23:12 Ответить
ЗедЄрмакам є де сховатися під час масованої атаки на Україну,
а на українців вони чхати хотять , так як головне нас обібрати до нитки
і втекти до Ізраілю!!
показать весь комментарий
24.11.2025 23:23 Ответить
Трамп запросто може попросить Путіна повторить Тернопіль. Бо за мир рудий вилупок готовий вбивать українців.
показать весь комментарий
24.11.2025 23:34 Ответить
Зе влада це злочинна влада антиукраїнська яка створена фсб росії, вона робить все щоб розвалити всередині країну, невже не видно ? Навіть упоротим зедебілам? Війська потрібно підтягувати в урядовий квартал.
показать весь комментарий
24.11.2025 23:36 Ответить
 
 