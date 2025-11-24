В ближайшие дни стоит очень внимательно относиться к воздушным тревогам и угрозам ударов РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев в ближайшие дни, когда продолжаются обсуждения "мирного плана", внимательно реагировать на воздушные тревоги из-за повышенного риска российских ударов.

Об этом он сказал в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Россия готовит массированный удар

Глава государства подчеркнул, что Россия сделает все, чтобы продолжать давление на Украину.

"В эти дни, недели стоит очень внимательно относиться к воздушным тревогам, ко всем подобным угрозам ударов. Мы точно понимаем, с кем имеем дело, и все приказы в Воздушных силах и во всех других составляющих Сил обороны и безопасности Украины есть. Будем реагировать", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Пунктов мирного плана уже не 28, чувствительные вещи обсуждаю с Трампом

Зеленский также призвал США учитывать угрозы, которые видит американская разведка.

"Если есть переговоры, если есть конструктив, если действительно заканчиваем войну, то не должно быть ракет, не должно быть массированных ударов по Украине, по нашим людям. Это реально сделать тем, кто действительно силен в мире. Многое зависит от Америки. Россия эту войну начала – Россия должна эту войну закончить, и обеспечиваем необходимые условия диалогом с нашими партнерами", – резюмировал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча Зеленского и Трампа на этой неделе не запланирована, - СМИ

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

Читайте также: Зеленский провел беседы со Стуббом, Коштой и Науседой: Каждый шаг должен быть взвешенным