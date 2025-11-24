РУС
Новости Встреча Зеленского с Трампом
Встреча Зеленского и Трампа на этой неделе не запланирована, - СМИ

Трамп, Зеленский

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне на этой неделе не запланирована.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

Что предшествовало?

  • Накануне сообщалось, что в настоящее время американские и украинские чиновники обсуждают возможность визита Владимира Зеленского в США на этой неделе в рамках усилий президента Трампа по достижению мира в Украине.
  • По словам чиновников, визит Зеленского зависит от результатов мирных переговоров, которые состоялись 23 ноября в Женеве.

Читайте также: Часть окружения Зеленского советует ему лететь к Трампу, другие - опасаются, - FT

