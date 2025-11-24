Встреча Зеленского и Трампа на этой неделе не запланирована, - СМИ
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне на этой неделе не запланирована.
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.
Что предшествовало?
- Накануне сообщалось, что в настоящее время американские и украинские чиновники обсуждают возможность визита Владимира Зеленского в США на этой неделе в рамках усилий президента Трампа по достижению мира в Украине.
- По словам чиновников, визит Зеленского зависит от результатов мирных переговоров, которые состоялись 23 ноября в Женеве.
всі хочуть поговорити з голобородько.
катайся, зе!гніда! катайся за наш рахунок.
тобі все одно, не відпетляти, бо ти жадібна сциклива істота!!!!
Стубб дружит с Трампом, а Мелони - автор раздела гарантий безопасности по примеру ст.5 Устава НАТО.
"У ЄРМАКА ВЖЕ ГОТОВІ ВКАЗІВКИ ВІДКРИВАТИ СПРАВУ НА КЕРІВНИКА САП"
Й куди поділося з НЕФРОНТОВИХ новин СБУ з героєм Малюком?
й чому затихарилося в своєму безпрєдєлі ДБР? ЧЕКАЮТЬ НА ЩО?
вона так сподівалась на "смєнщіка" і помилування.
тепер донні буде замість ЗЄлєнського жаріть її
.