Зустріч Зеленського і Трампа цього тижня не запланована, - ЗМІ

Зустріч президента України Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні цього тижня не запланована.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що передувало?

Напередодні повідомлялося, що наразі американські та українські чиновники обговорюють можливість візиту Володимира Зеленського до США цього тижня в рамках зусиль президента Трампа щодо досягнення миру в Україні.

За словами чиновників, візит Зеленського залежить від результатів мирних переговорів, які відбулися 23 листопада у Женеві.

Читайте також: Частина оточення Зеленського радить йому летіти до Трампа, інші - побоюються, - FT