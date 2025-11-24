Зустріч Зеленського і Трампа цього тижня не запланована, - ЗМІ
Зустріч президента України Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні цього тижня не запланована.
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.
Що передувало?
- Напередодні повідомлялося, що наразі американські та українські чиновники обговорюють можливість візиту Володимира Зеленського до США цього тижня в рамках зусиль президента Трампа щодо досягнення миру в Україні.
- За словами чиновників, візит Зеленського залежить від результатів мирних переговорів, які відбулися 23 листопада у Женеві.
Топ коментарі
+10 Begemot Pepa
показати весь коментар24.11.2025 17:35 Відповісти Посилання
+8 Charik
показати весь коментар24.11.2025 17:36 Відповісти Посилання
+4 Luk Viktor
показати весь коментар24.11.2025 17:38 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
всі хочуть поговорити з голобородько.
катайся, зе!гніда! катайся за наш рахунок.
тобі все одно, не відпетляти, бо ти жадібна сциклива істота!!!!
Стубб дружит с Трампом, а Мелони - автор раздела гарантий безопасности по примеру ст.5 Устава НАТО.
"У ЄРМАКА ВЖЕ ГОТОВІ ВКАЗІВКИ ВІДКРИВАТИ СПРАВУ НА КЕРІВНИКА САП"
Й куди поділося з НЕФРОНТОВИХ новин СБУ з героєм Малюком?
й чому затихарилося в своєму безпрєдєлі ДБР? ЧЕКАЮТЬ НА ЩО?
вона так сподівалась на "смєнщіка" і помилування.
тепер донні буде замість ЗЄлєнського жаріть її
.