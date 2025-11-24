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Новини Зустріч Зеленського з Трампом
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Зустріч Зеленського і Трампа цього тижня не запланована, - ЗМІ

Трамп , Зеленський

Зустріч президента України Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні цього тижня не запланована.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

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Що передувало?

  • Напередодні повідомлялося, що наразі американські та українські чиновники обговорюють можливість візиту Володимира Зеленського до США цього тижня в рамках зусиль президента Трампа щодо досягнення миру в Україні.
  • За словами чиновників, візит Зеленського залежить від результатів мирних переговорів, які відбулися 23 листопада у Женеві.

Читайте також: Частина оточення Зеленського радить йому летіти до Трампа, інші - побоюються, - FT

Автор: 

Зеленський Володимир (27951) Трамп Дональд (8911)
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Топ коментарі
+10
голобородько знову "на расхват".
всі хочуть поговорити з голобородько.
катайся, зе!гніда! катайся за наш рахунок.
тобі все одно, не відпетляти, бо ти жадібна сциклива істота!!!!
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24.11.2025 17:35 Відповісти
+8
Для мене президента нема з 2019р,а України з 2022р.Вимушено проживаю серед дебілів в незрозумілій країні!!
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24.11.2025 17:36 Відповісти
+4
Фовка - усьо! Не виїзний!
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24.11.2025 17:38 Відповісти
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голобородько знову "на расхват".
всі хочуть поговорити з голобородько.
катайся, зе!гніда! катайся за наш рахунок.
тобі все одно, не відпетляти, бо ти жадібна сциклива істота!!!!
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24.11.2025 17:35 Відповісти
відпитляє і всі мочки будуть смоктати у членограя
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24.11.2025 17:37 Відповісти
Для мене президента нема з 2019р,а України з 2022р.Вимушено проживаю серед дебілів в незрозумілій країні!!
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24.11.2025 17:36 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/nedelya-nachalas-voobshhe-bez-raskachki/ Президент Финляндии Стубб и премьер Италии Мелони вылетели в Вашингтон для встречи с Трампом; эти двое - идеальный вариант!
Стубб дружит с Трампом, а Мелони - автор раздела гарантий безопасности по примеру ст.5 Устава НАТО.
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24.11.2025 17:38 Відповісти
Фовка - усьо! Не виїзний!
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24.11.2025 17:38 Відповісти
Уявіть що сидить на Банковій й користується безвихіддю для друзів- партнерів - нехай залежних від воїнів героїв українців , але готових підтримувати саме ЇХ-УКРАЇНУ, а не свору на Банковій ... Уявіть цю гидоту, яка не просто обкрадала кров"ю залиту свою ж батьківщину у війні, а ще й користується цим надалі й надалі заради своїх власних срак!
"У ЄРМАКА ВЖЕ ГОТОВІ ВКАЗІВКИ ВІДКРИВАТИ СПРАВУ НА КЕРІВНИКА САП"
Й куди поділося з НЕФРОНТОВИХ новин СБУ з героєм Малюком?
й чому затихарилося в своєму безпрєдєлі ДБР? ЧЕКАЮТЬ НА ЩО?
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24.11.2025 17:43 Відповісти
Кошториси мандрівок, єрмака і зеленського за міру-мір, Рахункова Палата має перевірити на основі документів з бухгалтерій Секретаріату КМУ та ДУС!!!! Це гроші від платників податків - Українців, як ще і ДОНАТИТИ шлють для підтримки ЗАХИСНИКів УКРАЇНИ!!
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24.11.2025 17:44 Відповісти
А як же ж дедлайн до Дня подяки? Знов нап..ів?
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24.11.2025 17:56 Відповісти
трамп не узгодив с пуциним другом, отак зустрінешся без дозволу кремлівського окупанта і все, дружба накрилася , кохання втрачене.
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24.11.2025 18:03 Відповісти
бідна індичка Білого Дому !
вона так сподівалась на "смєнщіка" і помилування.

тепер донні буде замість ЗЄлєнського жаріть її

.
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24.11.2025 18:03 Відповісти
Бо Донні ганяє на гольфкарі по Майямі. Провітрює міру речовину.
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24.11.2025 21:47 Відповісти
 
 