Дрисколл может посетить Россию для обсуждения войны в Украине
Министр армии США Дэн Дрисколл может совершить поездку в Россию для продолжения переговоров по завершению войны в Украине, которые состоялись ранее в Женеве.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал CBS, такая возможность рассматривается после встречи в Женеве.
"Еще один возможный результат переговоров в Женеве — визит министра армии Дрисколла в Россию", — отметили в CBS со ссылкой на американского чиновника.
В то же время телеканал уточнил, что встреча с российскими чиновниками может состояться и на другой платформе, однако пока российская сторона сообщила, что никаких конкретных планов для таких переговоров пока нет.
Мерц: решающий шаг теперь должна сделать Россия
После переговоров в Женеве между делегациями Украины и США и согласования ими рамочного документа о мире за стол переговоров должна сесть Россия.
Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя промежуточные результаты переговоров делегаций Украины, США и Европы.
Мерц высоко оценил тот факт, что инициатива США придала новый импульс усилиям по прекращению войны России против Украины.
"Этот документ (мирный план США. - ред.) сейчас существенно изменен, он дорабатывается, и тогда он станет общей позицией американцев, европейцев и Украины", - подчеркнул канцлер ФРГ, однако обратил внимание, что складывается впечатление, что переговоры с Украиной ведут только США.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
