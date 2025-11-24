Дрисколл может посетить Россию для обсуждения войны в Украине

Министр армии США Дэн Дрисколл может совершить поездку в Россию для продолжения переговоров по завершению войны в Украине, которые состоялись ранее в Женеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал CBS, такая возможность рассматривается после встречи в Женеве.

"Еще один возможный результат переговоров в Женеве — визит министра армии Дрисколла в Россию", — отметили в CBS со ссылкой на американского чиновника.

В то же время телеканал уточнил, что встреча с российскими чиновниками может состояться и на другой платформе, однако пока российская сторона сообщила, что никаких конкретных планов для таких переговоров пока нет.

Мерц: решающий шаг теперь должна сделать Россия

После переговоров в Женеве между делегациями Украины и США и согласования ими рамочного документа о мире за стол переговоров должна сесть Россия.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя промежуточные результаты переговоров делегаций Украины, США и Европы.

Мерц высоко оценил тот факт, что инициатива США придала новый импульс усилиям по прекращению войны России против Украины.

"Этот документ (мирный план США. - ред.) сейчас существенно изменен, он дорабатывается, и тогда он станет общей позицией американцев, европейцев и Украины", - подчеркнул канцлер ФРГ, однако обратил внимание, что складывается впечатление, что переговоры с Украиной ведут только США.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

