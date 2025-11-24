РУС
Дрисколл может посетить Россию для обсуждения войны в Украине

Дрисколл может поехать в РФ для обсуждения мирного плана по Украине

Министр армии США Дэн Дрисколл может совершить поездку в Россию для продолжения переговоров по завершению войны в Украине, которые состоялись ранее в Женеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал CBS, такая возможность рассматривается после встречи в Женеве.

"Еще один возможный результат переговоров в Женеве — визит министра армии Дрисколла в Россию", — отметили в CBS со ссылкой на американского чиновника.

В то же время телеканал уточнил, что встреча с российскими чиновниками может состояться и на другой платформе, однако пока российская сторона сообщила, что никаких конкретных планов для таких переговоров пока нет.

Мерц: решающий шаг теперь должна сделать Россия

После переговоров в Женеве между делегациями Украины и США и согласования ими рамочного документа о мире за стол переговоров должна сесть Россия.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя промежуточные результаты переговоров делегаций Украины, США и Европы.

Мерц высоко оценил тот факт, что инициатива США придала новый импульс усилиям по прекращению войны России против Украины.

"Этот документ (мирный план США. - ред.) сейчас существенно изменен, он дорабатывается, и тогда он станет общей позицией американцев, европейцев и Украины", - подчеркнул канцлер ФРГ, однако обратил внимание, что складывается впечатление, что переговоры с Украиной ведут только США.

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

россия (98110) переговоры с Россией (1370) война в Украине (6951) Дрисколл Дэниел Патрик (3)
Сортировать:
как же низко пала администрация Трампа, ездить к преступникам и вести переговоры

Он доест чебурек за виткофом ?
24.11.2025 23:10 Ответить
Отримати цінні настанови від х-ла? За "печеньками"?
24.11.2025 23:18 Ответить
Белокурая бестия готовится навестить российского **************.
24.11.2025 23:33 Ответить
Дрісколл даремно з`їздить!
24.11.2025 23:50 Ответить
Дрісколл послам у Києві - ...треба закінчувати вже з цим гівном ( з війною)
24.11.2025 23:56 Ответить
А що це за нова "зірка"?
25.11.2025 00:13 Ответить
 
 