Новости Мирный план Трампа
Переговоры с РФ в Абу-Даби проходят хорошо, мы остаемся оптимистами, - спикер Дрисколла

США ведут переговоры с россиянами в Абу-Даби

Министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл в настоящее время проводит переговоры с россиянами в Абу-Даби.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Поздно в понедельник и в течение всего вторника министр Дрисколл и его команда вели переговоры с российской делегацией о достижении прочного мира в Украине. Переговоры проходят хорошо, и мы остаемся оптимистами", - отметил пресс-секретарь Дрисколла Джефф Толберт.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Дрисколл приехал в ОАЭ на встречу с представителями России.

По данным СМИ, Дрисколл планировал провести встречу с главой Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым.

Значить все хєрово. Впізнаю характерну лексику тампона...
25.11.2025 16:04 Ответить
воювали українці, вбивали українців - заробити татари, американці і ізраїльтяни.

В мирній угоді саме на наші інтереси і буде всім чхати.

ДУЖЕ ЦІКАВО. Домовляються США і РФ хоча США не бере участі в війні
25.11.2025 16:06 Ответить
Сша має бути примушене виконати будапештський меморандум. У нас є всі важілі для цього.
25.11.2025 16:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=twn1JKm5chg

Сенат США НАКИНУВСЯ на прокурорку ТРАМПА: «Чорт забирай!» - відео лютого ДОПИТУ | Подробиці
25.11.2025 16:10 Ответить
Тобто "ну і що, що ми обісрались? Лайно ж залишилось у штанах! А сморід - погано, це правда, але ж тут можна закривати ніс і кивати на інших.
25.11.2025 16:11 Ответить
Дріскол, -"НЕ ХВАЛИ ДЕНЬ - ЗРАНКУ, ЖІНКУ - ЗА ЖИТТЯ І НІКОЛИ НЕ КАЖИ "ДОБРЕ" НА ПЕРЕГОВОРИ З РАШИСТСЬКИМ КРОВОЖАДНИМ СКАЖЕНИМ ПСОМ""ДОБРЕ" З ЦИМ НЕЛЮДОМ БУЛО І В ХЕЛЬСІНКІ ,І В БУДАПЕШТІ І В МІНСЬКУ І Т.Д І Т.П.(для рашиста добре.коли в сусіда корова здохла, або "мацква сожжьонная рашистом .французу пєплом отдана"
25.11.2025 16:14 Ответить
Все добре! Вовк з'їв таки порося!!
25.11.2025 16:37 Ответить
Ключевое слово проходят
В этом весь план
За нос рыжего, чтобы не ввел санкции.
А остановиться они не могут - их свои съедят
25.11.2025 16:54 Ответить
Хтось оптиміст.... хтось пісюаніст.... какая разніца
25.11.2025 17:09 Ответить
 
 