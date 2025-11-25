1 509 9
Переговоры с РФ в Абу-Даби проходят хорошо, мы остаемся оптимистами, - спикер Дрисколла
Министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл в настоящее время проводит переговоры с россиянами в Абу-Даби.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Поздно в понедельник и в течение всего вторника министр Дрисколл и его команда вели переговоры с российской делегацией о достижении прочного мира в Украине. Переговоры проходят хорошо, и мы остаемся оптимистами", - отметил пресс-секретарь Дрисколла Джефф Толберт.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Дрисколл приехал в ОАЭ на встречу с представителями России.
По данным СМИ, Дрисколл планировал провести встречу с главой Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым.
В мирній угоді саме на наші інтереси і буде всім чхати.
ДУЖЕ ЦІКАВО. Домовляються США і РФ хоча США не бере участі в війні
Сенат США НАКИНУВСЯ на прокурорку ТРАМПА: «Чорт забирай!» - відео лютого ДОПИТУ | Подробиці
В этом весь план
За нос рыжего, чтобы не ввел санкции.
А остановиться они не могут - их свои съедят