Переговоры с РФ в Абу-Даби проходят хорошо, мы остаемся оптимистами, - спикер Дрисколла

Министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл в настоящее время проводит переговоры с россиянами в Абу-Даби.

"Поздно в понедельник и в течение всего вторника министр Дрисколл и его команда вели переговоры с российской делегацией о достижении прочного мира в Украине. Переговоры проходят хорошо, и мы остаемся оптимистами", - отметил пресс-секретарь Дрисколла Джефф Толберт.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Дрисколл приехал в ОАЭ на встречу с представителями России.

По данным СМИ, Дрисколл планировал провести встречу с главой Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым.

