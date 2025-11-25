Переговори з РФ в Абу-Дабі проходять добре, ми залишаємося оптимістами, - речник Дрісколла

Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл наразі проводить переговори із росіянами в Абу-Дабі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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"Пізно в понеділок і протягом усього вівторка міністр Дрісколл та його команда вели переговори з російською делегацією щодо досягнення міцного миру в Україні. Переговори проходять добре, і ми залишаємося оптимістами", - зазначив речник Дрісколла Джефф Толберт.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Дрісколл приїхав в ОАЕ на зустріч з представниками Росії.

За даними ЗМІ, Дрісколл мав у планах провести зустріч із очільником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим.

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