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Новини Мирний план США
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Переговори з РФ в Абу-Дабі проходять добре, ми залишаємося оптимістами, - речник Дрісколла

США ведуть переговори з росіянами в Абу-Дабі

Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл наразі проводить переговори із росіянами в Абу-Дабі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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"Пізно в понеділок і протягом усього вівторка міністр Дрісколл та його команда вели переговори з російською делегацією щодо досягнення міцного миру в Україні. Переговори проходять добре, і ми залишаємося оптимістами", - зазначив речник Дрісколла Джефф Толберт.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Дрісколл приїхав в ОАЕ на зустріч з представниками Росії.

За даними ЗМІ, Дрісколл мав у планах провести зустріч із очільником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим.

Також читайте: Зеленський і Мерц обговорили кроки для завершення війни та засідання "Коаліції охочих"

Автор: 

переговори з Росією (1612) Дрісколл Деніел Патрік (20)
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Топ коментарі
+7
воювали українці, вбивали українців - заробити татари, американці і ізраїльтяни.

В мирній угоді саме на наші інтереси і буде всім чхати.

ДУЖЕ ЦІКАВО. Домовляються США і РФ хоча США не бере участі в війні
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25.11.2025 16:06 Відповісти
+4
Значить все хєрово. Впізнаю характерну лексику тампона...
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25.11.2025 16:04 Відповісти
+2
Ключевое слово проходят
В этом весь план
За нос рыжего, чтобы не ввел санкции.
А остановиться они не могут - их свои съедят
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25.11.2025 16:54 Відповісти
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Значить все хєрово. Впізнаю характерну лексику тампона...
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25.11.2025 16:04 Відповісти
воювали українці, вбивали українців - заробити татари, американці і ізраїльтяни.

В мирній угоді саме на наші інтереси і буде всім чхати.

ДУЖЕ ЦІКАВО. Домовляються США і РФ хоча США не бере участі в війні
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25.11.2025 16:06 Відповісти
Сша має бути примушене виконати будапештський меморандум. У нас є всі важілі для цього.
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25.11.2025 16:07 Відповісти
...які важелі?
хазяїн слова: сам дав, сам забрав, то і усе
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06.12.2025 16:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=twn1JKm5chg

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25.11.2025 16:10 Відповісти
Тобто "ну і що, що ми обісрались? Лайно ж залишилось у штанах! А сморід - погано, це правда, але ж тут можна закривати ніс і кивати на інших.
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25.11.2025 16:11 Відповісти
Дріскол, -"НЕ ХВАЛИ ДЕНЬ - ЗРАНКУ, ЖІНКУ - ЗА ЖИТТЯ І НІКОЛИ НЕ КАЖИ "ДОБРЕ" НА ПЕРЕГОВОРИ З РАШИСТСЬКИМ КРОВОЖАДНИМ СКАЖЕНИМ ПСОМ""ДОБРЕ" З ЦИМ НЕЛЮДОМ БУЛО І В ХЕЛЬСІНКІ ,І В БУДАПЕШТІ І В МІНСЬКУ І Т.Д І Т.П.(для рашиста добре.коли в сусіда корова здохла, або "мацква сожжьонная рашистом .французу пєплом отдана"
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25.11.2025 16:14 Відповісти
Все добре! Вовк з'їв таки порося!!
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25.11.2025 16:37 Відповісти
Ключевое слово проходят
В этом весь план
За нос рыжего, чтобы не ввел санкции.
А остановиться они не могут - их свои съедят
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25.11.2025 16:54 Відповісти
Хтось оптиміст.... хтось пісюаніст.... какая разніца
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25.11.2025 17:09 Відповісти
зелене лайно невиліковне))
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25.11.2025 18:56 Відповісти
 
 