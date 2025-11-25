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Переговори з РФ в Абу-Дабі проходять добре, ми залишаємося оптимістами, - речник Дрісколла
Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл наразі проводить переговори із росіянами в Абу-Дабі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Пізно в понеділок і протягом усього вівторка міністр Дрісколл та його команда вели переговори з російською делегацією щодо досягнення міцного миру в Україні. Переговори проходять добре, і ми залишаємося оптимістами", - зазначив речник Дрісколла Джефф Толберт.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Дрісколл приїхав в ОАЕ на зустріч з представниками Росії.
За даними ЗМІ, Дрісколл мав у планах провести зустріч із очільником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим.
Топ коментарі
+7 Михайло Иляш
показати весь коментар25.11.2025 16:06 Відповісти Посилання
+4 Randall Flag #387882
показати весь коментар25.11.2025 16:04 Відповісти Посилання
+2 Beloded Viktor
показати весь коментар25.11.2025 16:54 Відповісти Посилання
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В этом весь план
За нос рыжего, чтобы не ввел санкции.
А остановиться они не могут - их свои съедят