Дрісколл планував зустріч із Будановим, - FT

Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл, який наразі перебуває у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів — Абу-Дабі, мав у планах провести зустріч із очільником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на Financial Times пише "УП".

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Що відомо?

Як зазначає видання, вечері 24 листопада в Абу-Дабі Дрісколл зустрічався з російською делегацією. Обговорення мають продовжитися у вівторок.

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Крім того, джерела видання розповіли, що Дрісколл мав зустрітися з Кирилом Будановим.

ГУР не відповіло на запит "УП" про коментар щодо поточної ситуації.

Британське видання нагадує, що в своєму указі, підписаному в суботу, президент Володимир Зеленський призначив Буданова одним з дев'яти членів офіційної делегації, яким надано повноваження "брати участь у переговорному процесі" з США та Росією для досягнення "справедливого і тривалого миру".

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Дрісколл приїхав в ОАЕ на зустріч з представниками Росії.

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