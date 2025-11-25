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Дрісколл планував зустріч із Будановим, - FT

Зустріч Буданова та Дрісколла

Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл, який наразі перебуває у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів — Абу-Дабі, мав у планах провести зустріч із очільником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на Financial Times пише "УП".  

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Що відомо?

Як зазначає видання, вечері 24 листопада в Абу-Дабі Дрісколл зустрічався з російською делегацією. Обговорення мають продовжитися у вівторок.

Також читайте: Дрісколл може відвідати Росію для обговорення війни в Україні

Крім того, джерела видання розповіли, що Дрісколл мав зустрітися з Кирилом Будановим.

ГУР не відповіло на запит "УП" про коментар щодо поточної ситуації.

Британське видання нагадує, що в своєму указі, підписаному в суботу, президент Володимир Зеленський призначив Буданова одним з дев'яти членів офіційної делегації, яким надано повноваження "брати участь у переговорному процесі" з США та Росією для досягнення "справедливого і тривалого миру".

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Дрісколл приїхав в ОАЕ на зустріч з представниками Росії.

Читайте: Дрісколл став новим спецпредставником Трампа, - The Guardian

Автор: 

Буданов Кирило (631) перемовини (3807) Дрісколл Деніел Патрік (20)
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25.11.2025 09:03 Відповісти
часу у бАданова не було: фовочка терміново викликав переговорників для доповіді результатів перемовин назад додому
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25.11.2025 10:03 Відповісти
Коли ми будемо знати ,- Що знає розвідка , то це не розвідка а кореспондент бульварної газети, де принцип хто перший узнає той на коні і первинна інформація більше коштуєдля газети а не для країни.. Висновок менше знаєм краще спим.
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25.11.2025 10:36 Відповісти
 
 