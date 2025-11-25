Дрісколл планував зустріч із Будановим, - FT
Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл, який наразі перебуває у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів — Абу-Дабі, мав у планах провести зустріч із очільником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на Financial Times пише "УП".
Що відомо?
Як зазначає видання, вечері 24 листопада в Абу-Дабі Дрісколл зустрічався з російською делегацією. Обговорення мають продовжитися у вівторок.
Крім того, джерела видання розповіли, що Дрісколл мав зустрітися з Кирилом Будановим.
ГУР не відповіло на запит "УП" про коментар щодо поточної ситуації.
Британське видання нагадує, що в своєму указі, підписаному в суботу, президент Володимир Зеленський призначив Буданова одним з дев'яти членів офіційної делегації, яким надано повноваження "брати участь у переговорному процесі" з США та Росією для досягнення "справедливого і тривалого миру".
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Дрісколл приїхав в ОАЕ на зустріч з представниками Росії.
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