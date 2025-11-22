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Новини Звільнення Келлога
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Дрісколл став новим спецпредставником Трампа, - The Guardian

Міністр армії США Дрісколл стає спеціальним представником Трампа

Президент США Дональд Трамп призначив міністра армії США Дена Дрісколла своїм новим "спеціальним представником".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

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25 лютого 2025 року Деніел Патрік Дрісколл став 26-м секретарем Армії США. Він є давнім другом віцепрезидента США Джей Ді Венса. Вони разом навчалися у Єльській школі права та будували кар'єри, зберігаючи дружні стосунки. Дрісколл має довіру керівництва Білого дому.

Офіційно Дрісколл відповідає за бюджет і кадри армії США, проте він дедалі частіше залучений до ключових рішень Білого дому. Він відповідає за розгортання Нацгвардії та часто буває у президентській адміністрації. За словами джерел в Білому домі, він є одним з найефективніших членів команди Трампа. 

Напередодні Politico звернуло увагу, що популярність Дрісколла, який цього тижня фактично виступив у ролі важливого міжнародного переговорника, контрастує з положенням міністра оборони США Пітом Гегсетом, якому "не дуже довіряють у плані передання повідомлень головним лідерам". Тоді видання припустило, що розширена роль Дрісколла в зовнішній політиці в адміністрації може продовжитися. Він дедалі частіше є публічним обличчям амбітних проєктів і часто "пропагує" плани адміністрації журналістам.

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Біографія Дрісколла

Дрісколл народився у 1985 (або 1986) році в штаті Північна Кароліна. Отримав ступінь бакалавра з бізнес-адміністрування в Університеті Північної Кароліни в Чапел-Гілл.

Після служби в армії Дрісколл скористався пільгами для ветеранів та вступив до Єльської школи права. Завершив навчання у 2014 році, отримавши диплом доктора права.

Військову кар'єру Дрісколл розпочав у 2007 році, отримавши звання офіцера бронетанкових військ у Школі кандидатів у офіцери. Служив командиром розвідувального взводу в 10-й гірсько-піхотній дивізії на базі Форт-Драм.

Після дев'ятимісячної командировки в Ірак у 2009 році отримав Медаль Військової похвали, нашивку рейнджера та Знак бойового піхотинця.

Після звільнення з дійсної служби у званні першого лейтенанта Дрісколл працював в інвестиційному банку, обіймав керівні посади у сфері прямих інвестицій та венчурного капіталу. У 2020 році він балотувався до Палати представників від 11-го виборчого округу Північної Кароліни як кандидат від Республіканської партії, проте не пройшов. Був старшим радником віцепрезидента Джей Ді Венса.

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Автор: 

США (26685) Трамп Дональд (8906) Дрісколл Деніел Патрік (20)
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Топ коментарі
+12
Ще один дебіл рожевощокий з зубами як у кролика.
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22.11.2025 09:57 Відповісти
+3
Скандал века! Это не "план мира", а некомпетентная афера /№1048/ Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=JkjM3BRThhg
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22.11.2025 10:13 Відповісти
+3
народився 1985(або 1986)
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22.11.2025 12:04 Відповісти
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Ще один дебіл рожевощокий з зубами як у кролика.
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22.11.2025 09:57 Відповісти
КабМіндічі в стопорі, витріщивши очі!!
Вони ж двушечки на московію, для чого відсилали з крадених грошей??
Деркач з мертвечуком, не задоволені мабуть, он і Дріскола прислав Трамп??
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22.11.2025 10:03 Відповісти
мальований діванс підсиджує трампа?
рудого доні пєсєнка спєта остаточно?
готується до друга епштейна.....
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22.11.2025 10:08 Відповісти
Скандал века! Это не "план мира", а некомпетентная афера /№1048/ Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=JkjM3BRThhg
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22.11.2025 10:13 Відповісти
Юрій Щвець каже, що цей Дрищкол такий же "МУДрець", як забудовник-шахрай Вітьков.
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22.11.2025 10:57 Відповісти
Все як і в зеплісняві, на всі пости та крісла - друзі, родичі, коханки, тупи фанати, відверти сраколизи та прихвостні. Чому дивуватися..
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22.11.2025 11:01 Відповісти
А кажуть кумовщина в Україні. В США цього немає. Просто дружили, просто разом навчалися, просто кузени, просто спали з одною дівчиною, просто бізнес був спільний. А так нє, не куми.
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22.11.2025 11:11 Відповісти
один в полі не воїн - "командна" гра...., у тебе е кому ти довіряеш, із ким пройшов щось- так і всюди..., ну і плюс лідерські ще ніхто не відміняв...
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25.11.2025 23:03 Відповісти
Де один мудак, який вважає, шо можна пожертвувати Техасом і Каліфорнією, бо йому це «заважає працювати»
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22.11.2025 11:28 Відповісти
народився 1985(або 1986)
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22.11.2025 12:04 Відповісти
зозуля підкінула?)))
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22.11.2025 12:07 Відповісти
Може, двічі пробував народитися?
Тужився
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22.11.2025 13:29 Відповісти
Дристол
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22.11.2025 15:49 Відповісти
 
 