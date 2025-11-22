Дрісколл став новим спецпредставником Трампа, - The Guardian

Президент США Дональд Трамп призначив міністра армії США Дена Дрісколла своїм новим "спеціальним представником".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

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25 лютого 2025 року Деніел Патрік Дрісколл став 26-м секретарем Армії США. Він є давнім другом віцепрезидента США Джей Ді Венса. Вони разом навчалися у Єльській школі права та будували кар'єри, зберігаючи дружні стосунки. Дрісколл має довіру керівництва Білого дому.

Офіційно Дрісколл відповідає за бюджет і кадри армії США, проте він дедалі частіше залучений до ключових рішень Білого дому. Він відповідає за розгортання Нацгвардії та часто буває у президентській адміністрації. За словами джерел в Білому домі, він є одним з найефективніших членів команди Трампа.

Напередодні Politico звернуло увагу, що популярність Дрісколла, який цього тижня фактично виступив у ролі важливого міжнародного переговорника, контрастує з положенням міністра оборони США Пітом Гегсетом, якому "не дуже довіряють у плані передання повідомлень головним лідерам". Тоді видання припустило, що розширена роль Дрісколла в зовнішній політиці в адміністрації може продовжитися. Він дедалі частіше є публічним обличчям амбітних проєктів і часто "пропагує" плани адміністрації журналістам.

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Біографія Дрісколла

Дрісколл народився у 1985 (або 1986) році в штаті Північна Кароліна. Отримав ступінь бакалавра з бізнес-адміністрування в Університеті Північної Кароліни в Чапел-Гілл.

Після служби в армії Дрісколл скористався пільгами для ветеранів та вступив до Єльської школи права. Завершив навчання у 2014 році, отримавши диплом доктора права.

Військову кар'єру Дрісколл розпочав у 2007 році, отримавши звання офіцера бронетанкових військ у Школі кандидатів у офіцери. Служив командиром розвідувального взводу в 10-й гірсько-піхотній дивізії на базі Форт-Драм.

Після дев'ятимісячної командировки в Ірак у 2009 році отримав Медаль Військової похвали, нашивку рейнджера та Знак бойового піхотинця.

Після звільнення з дійсної служби у званні першого лейтенанта Дрісколл працював в інвестиційному банку, обіймав керівні посади у сфері прямих інвестицій та венчурного капіталу. У 2020 році він балотувався до Палати представників від 11-го виборчого округу Північної Кароліни як кандидат від Республіканської партії, проте не пройшов. Був старшим радником віцепрезидента Джей Ді Венса.

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