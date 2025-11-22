Дрісколл став новим спецпредставником Трампа, - The Guardian
Президент США Дональд Трамп призначив міністра армії США Дена Дрісколла своїм новим "спеціальним представником".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.
25 лютого 2025 року Деніел Патрік Дрісколл став 26-м секретарем Армії США. Він є давнім другом віцепрезидента США Джей Ді Венса. Вони разом навчалися у Єльській школі права та будували кар'єри, зберігаючи дружні стосунки. Дрісколл має довіру керівництва Білого дому.
Офіційно Дрісколл відповідає за бюджет і кадри армії США, проте він дедалі частіше залучений до ключових рішень Білого дому. Він відповідає за розгортання Нацгвардії та часто буває у президентській адміністрації. За словами джерел в Білому домі, він є одним з найефективніших членів команди Трампа.
Напередодні Politico звернуло увагу, що популярність Дрісколла, який цього тижня фактично виступив у ролі важливого міжнародного переговорника, контрастує з положенням міністра оборони США Пітом Гегсетом, якому "не дуже довіряють у плані передання повідомлень головним лідерам". Тоді видання припустило, що розширена роль Дрісколла в зовнішній політиці в адміністрації може продовжитися. Він дедалі частіше є публічним обличчям амбітних проєктів і часто "пропагує" плани адміністрації журналістам.
Біографія Дрісколла
Дрісколл народився у 1985 (або 1986) році в штаті Північна Кароліна. Отримав ступінь бакалавра з бізнес-адміністрування в Університеті Північної Кароліни в Чапел-Гілл.
Після служби в армії Дрісколл скористався пільгами для ветеранів та вступив до Єльської школи права. Завершив навчання у 2014 році, отримавши диплом доктора права.
Військову кар'єру Дрісколл розпочав у 2007 році, отримавши звання офіцера бронетанкових військ у Школі кандидатів у офіцери. Служив командиром розвідувального взводу в 10-й гірсько-піхотній дивізії на базі Форт-Драм.
Після дев'ятимісячної командировки в Ірак у 2009 році отримав Медаль Військової похвали, нашивку рейнджера та Знак бойового піхотинця.
Після звільнення з дійсної служби у званні першого лейтенанта Дрісколл працював в інвестиційному банку, обіймав керівні посади у сфері прямих інвестицій та венчурного капіталу. У 2020 році він балотувався до Палати представників від 11-го виборчого округу Північної Кароліни як кандидат від Республіканської партії, проте не пройшов. Був старшим радником віцепрезидента Джей Ді Венса.
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Вони ж двушечки на московію, для чого відсилали з крадених грошей??
Деркач з мертвечуком, не задоволені мабуть, он і Дріскола прислав Трамп??
рудого доні пєсєнка спєта остаточно?
готується до друга епштейна.....
https://www.youtube.com/watch?v=JkjM3BRThhg
Тужився