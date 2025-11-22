Дрисколл стал новым спецпредставителем Трампа, - The Guardian

Президент США Дональд Трамп назначил министра армии США Дэна Дрисколла своим новым "специальным представителем".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

25 февраля 2025 года Дэниэл Патрик Дрисколл стал 26-м секретарем Армии США. Он является давним другом вице-президента США Джей Ди Вэнса. Они вместе учились в Йельской школе права и строили карьеру, сохраняя дружеские отношения. Дрисколл пользуется доверием руководства Белого дома.

Официально Дрисколл отвечает за бюджет и кадры армии США, однако он все чаще вовлечен в ключевые решения Белого дома. Он отвечает за развертывание Нацгвардии и часто бывает в президентской администрации. По словам источников в Белом доме, он является одним из самых эффективных членов команды Трампа.

Официально Дрисколл отвечает за бюджет и кадры армии США, однако он все чаще привлекается к ключевым решениям Белого дома. Он отвечает за развертывание Нацгвардии и часто бывает в президентской администрации. По словам источников в Белом доме, он является одним из самых эффективных членов команды Трампа.

Накануне Politico обратило внимание, что популярность Дрисколла, который на этой неделе фактически выступил в роли важного международного переговорщика, контрастирует с положением министра обороны США Пита Хэгсета, которому "не очень доверяют в плане передачи сообщений главным лидерам". Тогда издание предположило, что расширенная роль Дрисколла во внешней политике в администрации может продолжиться. Он все чаще является публичным лицом амбициозных проектов и часто "пропагандирует" планы администрации журналистам.

Биография Дрисколла

Дрисколл родился в 1985 (или 1986) году в штате Северная Каролина. Получил степень бакалавра по бизнес-администрированию в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл.

После службы в армии Дрисколл воспользовался льготами для ветеранов и поступил в Йельскую школу права. Завершил обучение в 2014 году, получив диплом доктора права.

Военную карьеру Дрисколл начал в 2007 году, получив звание офицера бронетанковых войск в Школе кандидатов в офицеры. Служил командиром разведывательного взвода в 10-й горно-пехотной дивизии на базе Форт-Драм.

После девятимесячной командировки в Ирак в 2009 году получил Медаль Военной похвалы, нашивку рейнджера и Знак боевого пехотинца.

После увольнения из действительной службы в звании первого лейтенанта Дрисколл работал в инвестиционном банке, занимал руководящие должности в сфере прямых инвестиций и венчурного капитала. В 2020 году он баллотировался в Палату представителей от 11-го избирательного округа Северной Каролины как кандидат от Республиканской партии, однако не прошел. Был старшим советником вице-президента Джей Ди Вэнса.

