РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8775 посетителей онлайн
Новости Увольнение Келлог
3 705 8

Дрисколл стал новым спецпредставителем Трампа, - The Guardian

Министр армии США Дрисколл становится специальным представителем Трампа

Президент США Дональд Трамп назначил министра армии США Дэна Дрисколла своим новым "специальным представителем".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

25 февраля 2025 года Дэниэл Патрик Дрисколл стал 26-м секретарем Армии США. Он является давним другом вице-президента США Джей Ди Вэнса. Они вместе учились в Йельской школе права и строили карьеру, сохраняя дружеские отношения. Дрисколл пользуется доверием руководства Белого дома.

Официально Дрисколл отвечает за бюджет и кадры армии США, однако он все чаще вовлечен в ключевые решения Белого дома. Он отвечает за развертывание Нацгвардии и часто бывает в президентской администрации. По словам источников в Белом доме, он является одним из самых эффективных членов команды Трампа. Является давним другом вице-президента США Джей Ди Вэнса. Они вместе учились в Йельской школе права и строили карьеру, сохраняя дружеские отношения. Дрисколл пользуется доверием руководства Белого дома.

Официально Дрисколл отвечает за бюджет и кадры армии США, однако он все чаще привлекается к ключевым решениям Белого дома. Он отвечает за развертывание Нацгвардии и часто бывает в президентской администрации. По словам источников в Белом доме, он является одним из самых эффективных членов команды Трампа.

Накануне Politico обратило внимание, что популярность Дрисколла, который на этой неделе фактически выступил в роли важного международного переговорщика, контрастирует с положением министра обороны США Пита Хэгсета, которому "не очень доверяют в плане передачи сообщений главным лидерам". Тогда издание предположило, что расширенная роль Дрисколла во внешней политике в администрации может продолжиться. Он все чаще является публичным лицом амбициозных проектов и часто "пропагандирует" планы администрации журналистам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Келлог покинет пост спецпредставителя Трампа по вопросам Украины в январе, - Reuters

Биография Дрисколла

Дрисколл родился в 1985 (или 1986) году в штате Северная Каролина. Получил степень бакалавра по бизнес-администрированию в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл.

После службы в армии Дрисколл воспользовался льготами для ветеранов и поступил в Йельскую школу права. Завершил обучение в 2014 году, получив диплом доктора права.

Военную карьеру Дрисколл начал в 2007 году, получив звание офицера бронетанковых войск в Школе кандидатов в офицеры. Служил командиром разведывательного взвода в 10-й горно-пехотной дивизии на базе Форт-Драм.

После девятимесячной командировки в Ирак в 2009 году получил Медаль Военной похвалы, нашивку рейнджера и Знак боевого пехотинца.

После увольнения из действительной службы в звании первого лейтенанта Дрисколл работал в инвестиционном банке, занимал руководящие должности в сфере прямых инвестиций и венчурного капитала. В 2020 году он баллотировался в Палату представителей от 11-го избирательного округа Северной Каролины как кандидат от Республиканской партии, однако не прошел. Был старшим советником вице-президента Джей Ди Вэнса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конгрессмен-демократ Виндман о "мирном плане" Трампа: "Уступка Кремлю"

Автор: 

США (28337) Трамп Дональд (7109) Дрисколл Дэниел Патрик (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще один дебіл рожевощокий з зубами як у кролика.
показать весь комментарий
22.11.2025 09:57 Ответить
КабМіндічі в стопорі, витріщивши очі!!
Вони ж двушечки на московію, для чого відсилали з крадених грошей??
Деркач з мертвечуком, не задоволені мабуть, он і Дріскола прислав Трамп??
показать весь комментарий
22.11.2025 10:03 Ответить
мальований діванс підсиджує трампа?
рудого доні пєсєнка спєта остаточно?
готується до друга епштейна.....
показать весь комментарий
22.11.2025 10:08 Ответить
Скандал века! Это не "план мира", а некомпетентная афера /№1048/ Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=JkjM3BRThhg
показать весь комментарий
22.11.2025 10:13 Ответить
Юрій Щвець каже, що цей Дрищкол такий же "МУДрець", як забудовник-шахрай Вітьков.
показать весь комментарий
22.11.2025 10:57 Ответить
Все як і в зеплісняві, на всі пости та крісла - друзі, родичі, коханки, тупи фанати, відверти сраколизи та прихвостні. Чому дивуватися..
показать весь комментарий
22.11.2025 11:01 Ответить
А кажуть кумовщина в Україні. В США цього немає. Просто дружили, просто разом навчалися, просто кузени, просто спали з одною дівчиною, просто бізнес був спільний. А так нє, не куми.
показать весь комментарий
22.11.2025 11:11 Ответить
Де один мудак, який вважає, шо можна пожертвувати Техасом і Каліфорнією, бо йому це «заважає працювати»
показать весь комментарий
22.11.2025 11:28 Ответить
 
 