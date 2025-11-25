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Новини Мирний план США Зустріч коаліції охочих
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Зеленський і Мерц обговорили кроки для завершення війни та засідання "Коаліції охочих"

Зеленський поговорив з Мерцом

Президент Володимир Зеленський провів розмову з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Про що говорили?

"Німеччина дуже допомагає нам від самого початку цієї війни – військово, фінансово, політично. Дякую, що ми в Україні завжди можемо розраховувати на німецьке лідерство й підтримку", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що поділився з канцлером свіжими деталями роботи над кроками для закінчення війни: "Координуємося, щоб усі наші партнери були поінформовані".

"Вчора українська команда повернулася з Женеви, надала повну доповідь та оновлений рамковий документ. Комунікація з американською стороною продовжується, і я вдячний за всі зусилля Америки та особисто Президента Трампа", - зазначив президент.

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Крім того, сторони обговорили розвиток ситуації та скоординували наступні кроки.

Коаліція охочих

"Також торкнулися порядку денного сьогоднішнього засідання "Коаліції охочих", де Німеччина буде співголовувати. Дякую за підтримку, будемо й надалі на постійному зв’язку", - додав Зеленський.

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Нагадаємо, 25 листопада, "Коаліція охочих" збереться на онлайн-засідання, щоб обговорити результати перемовин у Женеві та скоординувати подальші дії.

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Тауруси дає для кошмарення москви?
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25.11.2025 15:24 Відповісти
Спочатку поверне зеленський, оті сотні млн доларів, з упаковкою ФРС США в Україну, а тоді й за Таурси буде гундосити!! Чернишов з галущенком і свириденко з шмигалем та головою Нацбанку, у курсі оборудки КабМіндічів!! Керівники ФІНМОНІТОРИНГУ і ДБР, не дарма гроші в Українців отримують??
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25.11.2025 15:34 Відповісти
>> ...щоб усі наші партнери були поінформовані

А народ України? Він знає, що ви там зібралися підписувати? Чи йому можна впарювати натомість будь-яку абстрактну ***ню у "вечірніх відосіках", і все OK?
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25.11.2025 15:27 Відповісти
Да засідайте та крокуйте хоч до усрачки.
Поки РФ не хоче миру, все інше - профанація.

Потужний план миру ЗЄ у Швейцарії вже теж просував.
Кримська платформа вже була.

До дупи потужна але фіктивна дипломатія ЗЄ. Тільки відволікає від Міндічгейту та створює білий шум.
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25.11.2025 16:03 Відповісти
 
 