Зеленський і Мерц обговорили кроки для завершення війни та засідання "Коаліції охочих"
Президент Володимир Зеленський провів розмову з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Про що говорили?
"Німеччина дуже допомагає нам від самого початку цієї війни – військово, фінансово, політично. Дякую, що ми в Україні завжди можемо розраховувати на німецьке лідерство й підтримку", - йдеться в повідомленні.
Зеленський зазначив, що поділився з канцлером свіжими деталями роботи над кроками для закінчення війни: "Координуємося, щоб усі наші партнери були поінформовані".
"Вчора українська команда повернулася з Женеви, надала повну доповідь та оновлений рамковий документ. Комунікація з американською стороною продовжується, і я вдячний за всі зусилля Америки та особисто Президента Трампа", - зазначив президент.
Крім того, сторони обговорили розвиток ситуації та скоординували наступні кроки.
Коаліція охочих
"Також торкнулися порядку денного сьогоднішнього засідання "Коаліції охочих", де Німеччина буде співголовувати. Дякую за підтримку, будемо й надалі на постійному зв’язку", - додав Зеленський.
Нагадаємо, 25 листопада, "Коаліція охочих" збереться на онлайн-засідання, щоб обговорити результати перемовин у Женеві та скоординувати подальші дії.
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А народ України? Він знає, що ви там зібралися підписувати? Чи йому можна впарювати натомість будь-яку абстрактну ***ню у "вечірніх відосіках", і все OK?
Поки РФ не хоче миру, все інше - профанація.
Потужний план миру ЗЄ у Швейцарії вже теж просував.
Кримська платформа вже була.
До дупи потужна але фіктивна дипломатія ЗЄ. Тільки відволікає від Міндічгейту та створює білий шум.