Зеленський і Мерц обговорили кроки для завершення війни та засідання "Коаліції охочих"

Президент Володимир Зеленський провів розмову з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Про що говорили?

"Німеччина дуже допомагає нам від самого початку цієї війни – військово, фінансово, політично. Дякую, що ми в Україні завжди можемо розраховувати на німецьке лідерство й підтримку", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що поділився з канцлером свіжими деталями роботи над кроками для закінчення війни: "Координуємося, щоб усі наші партнери були поінформовані".

"Вчора українська команда повернулася з Женеви, надала повну доповідь та оновлений рамковий документ. Комунікація з американською стороною продовжується, і я вдячний за всі зусилля Америки та особисто Президента Трампа", - зазначив президент.

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Крім того, сторони обговорили розвиток ситуації та скоординували наступні кроки.

Коаліція охочих

"Також торкнулися порядку денного сьогоднішнього засідання "Коаліції охочих", де Німеччина буде співголовувати. Дякую за підтримку, будемо й надалі на постійному зв’язку", - додав Зеленський.

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Нагадаємо, 25 листопада, "Коаліція охочих" збереться на онлайн-засідання, щоб обговорити результати перемовин у Женеві та скоординувати подальші дії.