Зеленский и Мерц обсудили шаги для завершения войны и заседание "Коалиции желающих"

Президент Владимир Зеленский провел беседу с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

О чем говорили?

"Германия очень помогает нам с самого начала этой войны – военно, финансово, политически. Спасибо, что мы в Украине всегда можем рассчитывать на немецкое лидерство и поддержку", – говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что поделился с канцлером свежими деталями работы над шагами для окончания войны: "Координируемся, чтобы все наши партнеры были проинформированы".

"Вчера украинская команда вернулась из Женевы, предоставила полный доклад и обновленный рамочный документ. Коммуникация с американской стороной продолжается, и я благодарен за все усилия Америки и лично президента Трампа", - отметил президент.

Кроме того, стороны обсудили развитие ситуации и скоординировали следующие шаги.

Коалиция желающих

"Также коснулись повестки дня сегодняшнего заседания "Коалиции желающих", где Германия будет сопредседательствовать. Спасибо за поддержку, будем и в дальнейшем на постоянной связи", - добавил Зеленский.

Напомним, 25 ноября "Коалиция желающих" соберется на онлайн-заседание, чтобы обсудить результаты переговоров в Женеве и скоординировать дальнейшие действия.