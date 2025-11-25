Зеленский и Мерц обсудили шаги для завершения войны и заседание "Коалиции желающих"
Президент Владимир Зеленский провел беседу с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
О чем говорили?
"Германия очень помогает нам с самого начала этой войны – военно, финансово, политически. Спасибо, что мы в Украине всегда можем рассчитывать на немецкое лидерство и поддержку", – говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что поделился с канцлером свежими деталями работы над шагами для окончания войны: "Координируемся, чтобы все наши партнеры были проинформированы".
"Вчера украинская команда вернулась из Женевы, предоставила полный доклад и обновленный рамочный документ. Коммуникация с американской стороной продолжается, и я благодарен за все усилия Америки и лично президента Трампа", - отметил президент.
Кроме того, стороны обсудили развитие ситуации и скоординировали следующие шаги.
Коалиция желающих
"Также коснулись повестки дня сегодняшнего заседания "Коалиции желающих", где Германия будет сопредседательствовать. Спасибо за поддержку, будем и в дальнейшем на постоянной связи", - добавил Зеленский.
Напомним, 25 ноября "Коалиция желающих" соберется на онлайн-заседание, чтобы обсудить результаты переговоров в Женеве и скоординировать дальнейшие действия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А народ України? Він знає, що ви там зібралися підписувати? Чи йому можна впарювати натомість будь-яку абстрактну ***ню у "вечірніх відосіках", і все OK?