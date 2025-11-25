РУС
Зеленский и Мерц обсудили шаги для завершения войны и заседание "Коалиции желающих"

Зеленский поговорил с Мерцем

Президент Владимир Зеленский провел беседу с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

О чем говорили?

"Германия очень помогает нам с самого начала этой войны – военно, финансово, политически. Спасибо, что мы в Украине всегда можем рассчитывать на немецкое лидерство и поддержку", – говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что поделился с канцлером свежими деталями работы над шагами для окончания войны: "Координируемся, чтобы все наши партнеры были проинформированы".

"Вчера украинская команда вернулась из Женевы, предоставила полный доклад и обновленный рамочный документ. Коммуникация с американской стороной продолжается, и я благодарен за все усилия Америки и лично президента Трампа", - отметил президент.

Кроме того, стороны обсудили развитие ситуации и скоординировали следующие шаги.

Коалиция желающих

"Также коснулись повестки дня сегодняшнего заседания "Коалиции желающих", где Германия будет сопредседательствовать. Спасибо за поддержку, будем и в дальнейшем на постоянной связи", - добавил Зеленский.

Напомним, 25 ноября "Коалиция желающих" соберется на онлайн-заседание, чтобы обсудить результаты переговоров в Женеве и скоординировать дальнейшие действия.

Тауруси дає для кошмарення москви?
показать весь комментарий
25.11.2025 15:24 Ответить
Спочатку поверне зеленський, оті сотні млн доларів, з упаковкою ФРС США в Україну, а тоді й за Таурси буде гундосити!! Чернишов з галущенком і свириденко з шмигалем та головою Нацбанку, у курсі оборудки КабМіндічів!! Керівники ФІНМОНІТОРИНГУ і ДБР, не дарма гроші в Українців отримують??
показать весь комментарий
25.11.2025 15:34 Ответить
>> ...щоб усі наші партнери були поінформовані

А народ України? Він знає, що ви там зібралися підписувати? Чи йому можна впарювати натомість будь-яку абстрактну ***ню у "вечірніх відосіках", і все OK?
показать весь комментарий
25.11.2025 15:27 Ответить
 
 