Украина согласилась на мирное соглашение, осталось урегулировать детали, - CBS News
Украина соглашается на мирное предложение, согласованное по результатам консультаций в Женеве при посредничестве администрации Трампа. Осталось согласовать только "незначительные детали".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом неназванный американский чиновник сообщил CBS News.
"Украинцы согласились на мирное соглашение", - сказал американский чиновник CBS News.
"Есть некоторые незначительные детали, которые нужно урегулировать, но они согласились на мирное соглашение", - заверил он.
Также издание цитирует Рустема Умерова, что общее соглашение по предложению достигнуто, а детали еще требуют уточнения.
Напомним, по словам Умерова, делегации Украины и США достигли общего понимания по ключевым условиям соглашения, обсужденным в Женеве.
"Мы ожидаем организации визита президента Украины в США в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с президентом Трампом", - добавил глава СНБО.
Впрочем, пока неизвестно, поддержит ли соглашение страна-агрессор РФ, которая постоянно срывает любые мирные договоренности.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
Чи це для зєрмаків не важливо?
Територія, армія, зовнішня підтримка - це критично.
всі вже забули як рада одноголосно просрала копалини україни?
то, готуємось, до саме такої одноголосної капітуляції!
"опозиція" в тому числі, бо не можна дратувати дядю сема!