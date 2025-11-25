Украина согласилась на мирное соглашение, осталось урегулировать детали, - CBS News

Украина соглашается на мирное предложение, согласованное по результатам консультаций в Женеве при посредничестве администрации Трампа. Осталось согласовать только "незначительные детали".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом неназванный американский чиновник сообщил CBS News.

"Украинцы согласились на мирное соглашение", - сказал американский чиновник CBS News.

"Есть некоторые незначительные детали, которые нужно урегулировать, но они согласились на мирное соглашение", - заверил он.

Также издание цитирует Рустема Умерова, что общее соглашение по предложению достигнуто, а детали еще требуют уточнения.

Напомним, по словам Умерова, делегации Украины и США достигли общего понимания по ключевым условиям соглашения, обсужденным в Женеве.

"Мы ожидаем организации визита президента Украины в США в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с президентом Трампом", - добавил глава СНБО.

Впрочем, пока неизвестно, поддержит ли соглашение страна-агрессор РФ, которая постоянно срывает любые мирные договоренности.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

