РУС
Новости
4 325 34

Украина согласилась на мирное соглашение, осталось урегулировать детали, - CBS News

Прогресс в мирных переговорах: США и Украина согласовали ключевые положения

Украина соглашается на мирное предложение, согласованное по результатам консультаций в Женеве при посредничестве администрации Трампа. Осталось согласовать только "незначительные детали".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом неназванный американский чиновник сообщил CBS News.

"Украинцы согласились на мирное соглашение", - сказал американский чиновник CBS News.

"Есть некоторые незначительные детали, которые нужно урегулировать, но они согласились на мирное соглашение", - заверил он.

Также издание цитирует Рустема Умерова, что общее соглашение по предложению достигнуто, а детали еще требуют уточнения.

Напомним, по словам Умерова, делегации Украины и США достигли общего понимания по ключевым условиям соглашения, обсужденным в Женеве.

"Мы ожидаем организации визита президента Украины в США в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с президентом Трампом", - добавил глава СНБО.

Впрочем, пока неизвестно, поддержит ли соглашение страна-агрессор РФ, которая постоянно срывает любые мирные договоренности.

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

переговоры (5221) Умеров Рустем (681)
Топ комментарии
+8
А проінформувати суспільство і народ України?

Чи це для зєрмаків не важливо?
показать весь комментарий
25.11.2025 15:09 Ответить
+5
Текст угоди - де?
показать весь комментарий
25.11.2025 15:10 Ответить
+3
Європейці нормальну версію викотили. Де розмежування за ЛБЗ, без обмежень ЗСУ і НАТО, ізьіг з культом йдуть за кораблем.
показать весь комментарий
25.11.2025 15:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Про які не значні перешкоди йде мова...
показать весь комментарий
25.11.2025 15:08 Ответить
А проінформувати суспільство і народ України?

Чи це для зєрмаків не важливо?
показать весь комментарий
25.11.2025 15:09 Ответить
нема такого етносу більше. Ліквідований в 2019 всенародним голосуванням.
показать весь комментарий
25.11.2025 15:30 Ответить
Текст угоди - де?
показать весь комментарий
25.11.2025 15:10 Ответить
а ***** про це знає?
показать весь комментарий
25.11.2025 15:12 Ответить
Європейці нормальну версію викотили. Де розмежування за ЛБЗ, без обмежень ЗСУ і НАТО, ізьіг з культом йдуть за кораблем.
показать весь комментарий
25.11.2025 15:13 Ответить
Мирного плану від Європи не буде: союзники України працюватимуть з існуючим планом США, а не складатимуть окремий документ, - прем'єр Великої Британії Стармер
показать весь комментарий
25.11.2025 15:25 Ответить
Ну так можна працювати за європейським вектором.
показать весь комментарий
25.11.2025 15:26 Ответить
а ты из каких будешь?
показать весь комментарий
25.11.2025 15:32 Ответить
Ага, остались детали, от которых будет зависеть, будет ли существовать украина как государство или нет. Переговорнички
показать весь комментарий
25.11.2025 15:14 Ответить
Світ має бути примушений виконати будапештський меморандум. У нас є всі важілі. Силові структури - дійте.
показать весь комментарий
25.11.2025 15:14 Ответить
Нема нас важелів, тобі вгашеному скільки разів про це казати?
показать весь комментарий
25.11.2025 15:37 Ответить
Так головне це територіальне питання та вступ в нато, а це питання не оговорювалось в Женеві. Решта це другорядні питання. І саме головне скільки би вони не домовлялись ,путлєру не потрібен мир і він нічого підписувати не буде
показать весь комментарий
25.11.2025 15:23 Ответить
Забуваєте про обмеження на ЗСУ.
Територія, армія, зовнішня підтримка - це критично.
показать весь комментарий
25.11.2025 15:24 Ответить
Вчіться у японців. В них офіційно після ДСВ взагалі армії нема. Офіційно.
показать весь комментарий
25.11.2025 15:38 Ответить
Ви серйозно вважаєте, що русня така тупа?
показать весь комментарий
25.11.2025 15:39 Ответить
Яке обмеження ?????? Про що ви? 600 тис , яке було запропоновано в угоді це обмеження? В мирний час,навіть в умовно мирний це достатня кількість військових. Зараз по даним ГРУ в Україні воює близько 650 тис орків, так це війна йде. Трохи адекватніше дивіться на речі
показать весь комментарий
25.11.2025 15:42 Ответить
Пункт цей про 600 тисяч процитуйте. Мовою оригіналу, будь ласка.
показать весь комментарий
25.11.2025 15:45 Ответить
Які це Українці погодилися ? І з чим вони конкретно погодилися ? Українців можливо про це повідомити ???
показать весь комментарий
25.11.2025 15:26 Ответить
тобто?
всі вже забули як рада одноголосно просрала копалини україни?
то, готуємось, до саме такої одноголосної капітуляції!
"опозиція" в тому числі, бо не можна дратувати дядю сема!
показать весь комментарий
25.11.2025 15:29 Ответить
То умєрова посадять до буцигарні за мародерство на міжнародній допомозі чи ні?
показать весь комментарий
25.11.2025 15:31 Ответить
Українці погодилися на мирну угоду? чи то може Зе шмаркля зі своїм корумпованим антуражем погодились на щось що Українці ще навіть і не бачили. Будапешт мабуть віддихає після цього "плану" якщо руссня сидить тихо і мовчить значить їм все за*бісь чекають чи до кінця "проковтне" приманку
показать весь комментарий
25.11.2025 15:33 Ответить
Капітуляція узгоджена ще в Омані....
показать весь комментарий
25.11.2025 15:36 Ответить
"Українці погодилися на мирну угоду". Це оті "українці", з рубільниками по півметра?
показать весь комментарий
25.11.2025 15:38 Ответить
Майже 4 роки героїчного опору підуть коту під хвіст.Пейсаті з чебуреками вирішують все без українців.
показать весь комментарий
25.11.2025 15:38 Ответить
Епоха клоунів,по всьому світу ,де вже той астероїд?
показать весь комментарий
25.11.2025 15:39 Ответить
Погодження України потрібно лише для одного, показати що ***** недоговороздатний взагалі.
показать весь комментарий
25.11.2025 15:39 Ответить
Ще б пак! Вони на ці умови погодились ще в 2022.

показать весь комментарий
25.11.2025 15:40 Ответить
Та окстіться вже, навіть якщо наші погодяться,кацапи ніколи на це не підуть
показать весь комментарий
25.11.2025 15:40 Ответить
А як такий варіант: ви согласілісь, вот давайтє тєпєрь отводітє войска, сокращайтє іх, прізнавайтє язьік і цєрковь, отказивайтєсь от НАТО. Ужє. А ми - стрєлять і наступать нє пєрєстанєм. Ми ж нічєго нє подпісивалі.
показать весь комментарий
25.11.2025 15:44 Ответить
 
 