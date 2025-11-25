Україна погодилася на мирну угоду, лишилось врегулювати деталі, - CBS News

Україна погоджується на мирну пропозицію, узгоджену за результатами консультацій в Женеві за посередництва адміністрації Трампа. Залишилося узгодити лише "незначні деталі".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це неназваний американський чиновник повідомив CBS News.

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"Українці погодилися на мирну угоду", - сказав американський чиновник CBS News.

"Є деякі незначні деталі, які потрібно врегулювати, але вони погодилися на мирну угоду", - запевнив він.

Також видання цитує Рустема Умєрова, що спільної домовленості щодо пропозиції досягнуто, а деталі ще потребують уточнення.

Нагадаємо, за словами Умєрова, делегації України та США досягли спільного розуміння щодо ключових умов угоди, обговорених у Женеві.

"Ми очікуємо на організацію візиту президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді, щоб завершити фінальні етапи та досягти домовленості з президентом Трампом", - додав голова РНБО.

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Втім, наразі не відомо, чи підтримає угоду країна-агресорка РФ, яка постійно зриває будь-які мирні домовленості.

Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

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