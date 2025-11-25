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Новини Мирний план США
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Україна погодилася на мирну угоду, лишилось врегулювати деталі, - CBS News

Прогрес у мирних переговорах: США та Україна узгодили ключові положення

Україна погоджується на мирну пропозицію, узгоджену за результатами консультацій в Женеві за посередництва адміністрації Трампа. Залишилося узгодити лише "незначні деталі".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це неназваний американський чиновник повідомив CBS News.

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"Українці погодилися на мирну угоду", - сказав американський чиновник CBS News.

"Є деякі незначні деталі, які потрібно врегулювати, але вони погодилися на мирну угоду", - запевнив він.

Також видання цитує Рустема Умєрова, що спільної домовленості щодо пропозиції досягнуто, а деталі ще потребують уточнення.

Нагадаємо, за словами Умєрова, делегації України та США досягли спільного розуміння щодо ключових умов угоди, обговорених у Женеві.

"Ми очікуємо на організацію візиту президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді, щоб завершити фінальні етапи та досягти домовленості з президентом Трампом", - додав голова РНБО.

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Втім, наразі не відомо, чи підтримає угоду країна-агресорка РФ, яка постійно зриває будь-які мирні домовленості.

Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

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Автор: 

перемовини (3809) Умєров Рустем (902)
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Топ коментарі
+31
А проінформувати суспільство і народ України?

Чи це для зєрмаків не важливо?
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25.11.2025 15:09 Відповісти
+20
Текст угоди - де?
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25.11.2025 15:10 Відповісти
+15
"Українці погодилися на мирну угоду"??????Серйозно?А можна мені взнати на що я,*****,погодився?
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25.11.2025 15:51 Відповісти
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Про які не значні перешкоди йде мова...
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25.11.2025 15:08 Відповісти
Не всі країни хочуть прийняти потік мільйонів українських біженців які хлинуть з України після капітуляції
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25.11.2025 16:31 Відповісти
А проінформувати суспільство і народ України?

Чи це для зєрмаків не важливо?
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25.11.2025 15:09 Відповісти
нема такого етносу більше. Ліквідований в 2019 всенародним голосуванням.
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25.11.2025 15:30 Відповісти
Про Оман багато інформували? А все тому, що українчикам це нецікаво.
І зелений каганат про це знає.
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25.11.2025 15:50 Відповісти
Зешобла вирішує особисті питання, саме цім займаються переговорники погоджені піськограєм, поїхали переговорники лояльні до Зе, проукраїнського інтересу там точно немає.
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25.11.2025 16:20 Відповісти
Всі ми президенти!Значить всі ми і погодилися
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25.11.2025 17:21 Відповісти
Текст угоди - де?
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25.11.2025 15:10 Відповісти
а ***** про це знає?
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25.11.2025 15:12 Відповісти
Європейці нормальну версію викотили. Де розмежування за ЛБЗ, без обмежень ЗСУ і НАТО, ізьіг з культом йдуть за кораблем.
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25.11.2025 15:13 Відповісти
Мирного плану від Європи не буде: союзники України працюватимуть з існуючим планом США, а не складатимуть окремий документ, - прем'єр Великої Британії Стармер
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25.11.2025 15:25 Відповісти
Ну так можна працювати за європейським вектором.
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25.11.2025 15:26 Відповісти
а ты из каких будешь?
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25.11.2025 15:32 Відповісти
Ага, остались детали, от которых будет зависеть, будет ли существовать украина как государство или нет. Переговорнички
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25.11.2025 15:14 Відповісти
Світ має бути примушений виконати будапештський меморандум. У нас є всі важілі. Силові структури - дійте.
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25.11.2025 15:14 Відповісти
Нема нас важелів, тобі вгашеному скільки разів про це казати?
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25.11.2025 15:37 Відповісти
Є. Позов в Міжнародний суд до гарантів на трильйон з хвостиком доларів за збитки від війни в результаті невиконання ними своїх зобов 'язань - Будапештський меморандум це двостороггя угода між Україною з одної сторони і трьома партнерами, які взяли спільні зобов'язання, з другої. Спільні зобов'язання передбачають спільну відповідальність за невиконання, якщо воно призвело до фінансових і матеріальних збитків. В разі, якщо відповідальність не прописана в угоді через неможливість на момент підписання передбачити економічні наслідки від невиконання зобов'язань, її встановлює суд.
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26.11.2025 03:29 Відповісти
Та нічого не "все". Кацапня ніколи не погодиться на те, на що Україна погодилась. Просто ще раз показують трампону,який він дебіл разом зі своїми вітьковими, венсами та подібним сміттям.
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25.11.2025 15:52 Відповісти
Так головне це територіальне питання та вступ в нато, а це питання не оговорювалось в Женеві. Решта це другорядні питання. І саме головне скільки би вони не домовлялись ,путлєру не потрібен мир і він нічого підписувати не буде
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25.11.2025 15:23 Відповісти
Забуваєте про обмеження на ЗСУ.
Територія, армія, зовнішня підтримка - це критично.
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25.11.2025 15:24 Відповісти
Вчіться у японців. В них офіційно після ДСВ взагалі армії нема. Офіційно.
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25.11.2025 15:38 Відповісти
Ви серйозно вважаєте, що русня така тупа?
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25.11.2025 15:39 Відповісти
Яке обмеження ?????? Про що ви? 600 тис , яке було запропоновано в угоді це обмеження? В мирний час,навіть в умовно мирний це достатня кількість військових. Зараз по даним ГРУ в Україні воює близько 650 тис орків, так це війна йде. Трохи адекватніше дивіться на речі
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25.11.2025 15:42 Відповісти
Пункт цей про 600 тисяч процитуйте. Мовою оригіналу, будь ласка.
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25.11.2025 15:45 Відповісти
6. Чисельність Збройних сил України буде обмежена на позначці у 600 тисяч осіб.
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25.11.2025 16:35 Відповісти
Вмикаю режим русні.
Вооружённые силы следует понимать как любые государственные и негосударственные формирования, владеющие оружием. К ним относятся: ВСУ, НГУ, СБУ, Нацполиция, ДПСУ, Тероборона, ЧВК, иные подобные формирования. Численность следует понимать как штатную плюс фактическую.
А тепер порахуйте, скільки в цих умовах будуть саме бойова частина ЗСУ.
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25.11.2025 16:38 Відповісти
Якщо поліція ДПСУ ,тероборона це збройні сили України тоді з вами все зрозуміло. Інколи потрібно читати документи це допомагає щоб розуміти повноваження та задачі міністерств відомст та силових структур.
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26.11.2025 08:42 Відповісти
Я сказав, що увімкнув режим русні. Яка будь-яку невизначеність розкриває на власну користь. А якщо невизначеності немає - вона її створює.
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26.11.2025 09:36 Відповісти
Які це Українці погодилися ? І з чим вони конкретно погодилися ? Українців можливо про це повідомити ???
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25.11.2025 15:26 Відповісти
В українській делегації хоч один українець був?
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25.11.2025 15:53 Відповісти
тобто?
всі вже забули як рада одноголосно просрала копалини україни?
то, готуємось, до саме такої одноголосної капітуляції!
"опозиція" в тому числі, бо не можна дратувати дядю сема!
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25.11.2025 15:29 Відповісти
А що ти хочеш від опозиції?Та й хто опозиція?Половина голосу і жменька ЄС.Навіть в жпж більша фракція ніж єс
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25.11.2025 17:24 Відповісти
То умєрова посадять до буцигарні за мародерство на міжнародній допомозі чи ні?
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25.11.2025 15:31 Відповісти
Українці погодилися на мирну угоду? чи то може Зе шмаркля зі своїм корумпованим антуражем погодились на щось що Українці ще навіть і не бачили. Будапешт мабуть віддихає після цього "плану" якщо руссня сидить тихо і мовчить значить їм все за*бісь чекають чи до кінця "проковтне" приманку
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25.11.2025 15:33 Відповісти
Капітуляція узгоджена ще в Омані....
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25.11.2025 15:36 Відповісти
"Українці погодилися на мирну угоду". Це оті "українці", з рубільниками по півметра?
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25.11.2025 15:38 Відповісти
Майже 4 роки героїчного опору підуть коту під хвіст.Пейсаті з чебуреками вирішують все без українців.
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25.11.2025 15:38 Відповісти
Епоха клоунів,по всьому світу ,де вже той астероїд?
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25.11.2025 15:39 Відповісти
Погодження України потрібно лише для одного, показати що ***** недоговороздатний взагалі.
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25.11.2025 15:39 Відповісти
Ще б пак! Вони на ці умови погодились ще в 2022.

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25.11.2025 15:40 Відповісти
Та окстіться вже, навіть якщо наші погодяться,кацапи ніколи на це не підуть
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25.11.2025 15:40 Відповісти
А як такий варіант: ви согласілісь, вот давайтє тєпєрь отводітє войска, сокращайтє іх, прізнавайтє язьік і цєрковь, отказивайтєсь от НАТО. Ужє. А ми - стрєлять і наступать нє пєрєстанєм. Ми ж нічєго нє подпісивалі.
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25.11.2025 15:44 Відповісти
"Українці погодилися на мирну угоду"??????Серйозно?А можна мені взнати на що я,*****,погодився?
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25.11.2025 15:51 Відповісти
Вибач, спочатку секс потім балачки.
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25.11.2025 15:59 Відповісти
секс це добре.
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25.11.2025 17:55 Відповісти
Все як завжди - спочатку підпишуть угоду, потім покажуть щось неясне з секретними доповненнями мудрому наріду, який вже буде в позі Афродіти.
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25.11.2025 15:58 Відповісти
Багато знатимемо - погано спатимемо.Тому й нічого не кажуть)
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25.11.2025 16:02 Відповісти
Цікаво буде дивитися як ВР проголосує за відокремлення не окупованої частини Донецької області від України і зеля буди виводити війска з Краматорську, Слов'янську, Дружківки.. і передасть рашці ці міста та інші, як він передасть півмільйона громадян України, які там мешкають, рашці ?
Бо це все передбачено "мирним планом" капітуляції.
На який зеля погодився, судячи з новин.
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25.11.2025 16:03 Відповісти
Завгосп ОП домовився з ріелтором з США при мирну угоду? А підписувати її має клоун, що грає роль президента?
Текст угоди покажіть українцям!!!
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25.11.2025 16:14 Відповісти
Під@р@си, які в 2019-му голоснули поприколу, де ви? Як вам ржеться, ідіоти?
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25.11.2025 16:40 Відповісти
Коментарів небагато. Здається навіть більшість патріотів цензора згодні.
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25.11.2025 16:46 Відповісти
Да какая разница. Хуже не будет
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25.11.2025 17:02 Відповісти
головний пункт, звичайно, відсутність фінмоніторингу.
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25.11.2025 17:57 Відповісти
Якщо це правда то оприлюднення решти плівок міндіча ми побачимо нескоро.
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25.11.2025 19:57 Відповісти
 
 