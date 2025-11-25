Україна погодилася на мирну угоду, лишилось врегулювати деталі, - CBS News
Україна погоджується на мирну пропозицію, узгоджену за результатами консультацій в Женеві за посередництва адміністрації Трампа. Залишилося узгодити лише "незначні деталі".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це неназваний американський чиновник повідомив CBS News.
"Українці погодилися на мирну угоду", - сказав американський чиновник CBS News.
"Є деякі незначні деталі, які потрібно врегулювати, але вони погодилися на мирну угоду", - запевнив він.
Також видання цитує Рустема Умєрова, що спільної домовленості щодо пропозиції досягнуто, а деталі ще потребують уточнення.
Нагадаємо, за словами Умєрова, делегації України та США досягли спільного розуміння щодо ключових умов угоди, обговорених у Женеві.
"Ми очікуємо на організацію візиту президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді, щоб завершити фінальні етапи та досягти домовленості з президентом Трампом", - додав голова РНБО.
Втім, наразі не відомо, чи підтримає угоду країна-агресорка РФ, яка постійно зриває будь-які мирні домовленості.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
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Чи це для зєрмаків не важливо?
І зелений каганат про це знає.
Територія, армія, зовнішня підтримка - це критично.
Вооружённые силы следует понимать как любые государственные и негосударственные формирования, владеющие оружием. К ним относятся: ВСУ, НГУ, СБУ, Нацполиция, ДПСУ, Тероборона, ЧВК, иные подобные формирования. Численность следует понимать как штатную плюс фактическую.
А тепер порахуйте, скільки в цих умовах будуть саме бойова частина ЗСУ.
всі вже забули як рада одноголосно просрала копалини україни?
то, готуємось, до саме такої одноголосної капітуляції!
"опозиція" в тому числі, бо не можна дратувати дядю сема!
Бо це все передбачено "мирним планом" капітуляції.
На який зеля погодився, судячи з новин.
Текст угоди покажіть українцям!!!