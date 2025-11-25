Буданов прибув на переговори США та РФ в Абу-Дабі, - Axios

Українська делегація також перебуває в ОАЕ, де відбувається зустріч делегацій США та Росії.

Про це пише видання Axios із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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За даними співрозмовника, делегація України на чолі з керівником ГУР МО Кирилом Будановим також перебуває в Абу-Дабі та проводить переговори з американською та російською командами.

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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Дрісколл приїхав в ОАЕ на зустріч з представниками Росії.

За даними ЗМІ, Дрісколл мав у планах провести зустріч із очільником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим.

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