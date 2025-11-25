Буданов прибув на переговори США та РФ в Абу-Дабі, - Axios
Українська делегація також перебуває в ОАЕ, де відбувається зустріч делегацій США та Росії.
Про це пише видання Axios із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
За даними співрозмовника, делегація України на чолі з керівником ГУР МО Кирилом Будановим також перебуває в Абу-Дабі та проводить переговори з американською та російською командами.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Дрісколл приїхав в ОАЕ на зустріч з представниками Росії.
За даними ЗМІ, Дрісколл мав у планах провести зустріч із очільником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим.
Топ коментарі
+13 Bogdan #603107
показати весь коментар25.11.2025 17:02 Відповісти Посилання
+9 Владимир Сухов #378743
показати весь коментар25.11.2025 17:27 Відповісти Посилання
+8 Ostap Hor
показати весь коментар25.11.2025 17:02 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Немає карт???
Сподіваюсь, що цей пустопорожній балабол у кінчевому підсумку не стане «всєм»
( вибачайте- це з цапського сайту)
Керівники розвідки США та України мчать до Абу-Дабі для таємних мирних переговорів
25.11.2025 14:16
Україна направила Кирила Буданова, керівника Головного розвідувального управління (ГУР) Міністерства оборони, до Об'єднаних Арабських Еміратів. Повідомляється, що він може очолити українську делегацію в переговорах з американською групою на чолі з Деніелом Дрісколлом, секретарем армії США.
А інфу від ворога треба теж знати - це англомовний сайт рашки - не карьожьтесь прошу
це вже деталь поки що не обсмоктана плітолухами...
Адже в Білому Домі розкол впливу на Трмапа чи дій делегованих від Трампа ...
Дрісколл захотів Буданова в голові делгації? А Рубіо у Женеві працював з Алібабою...
Дрісколл це людина ВЕНС- ЗЯТЬОК ТРАМПА - тобто ультраправі ПРОрашисти . Й там Буданов...
Венс пропонував вже ЗАЛУЖНОМУ ЗАМІНИТИ зЄвладу - той сказав жорстко- пока війна демократичні вибори неможливі (а недемократичні пертіусовки влади неможливі тим більш - так треба розуміти реакцію Залужного?)
американський політичний експерт про гризню політичних кланів у Білому Домі - Рубіо ворог клану Венса- (бо вони суперники на насутні вбори президента )
Так,що нема сенсу блокувати тих,хто відверто пише про зешоблу.
Далі "буде весело",як говорив А.Парубій.
Яке если,коли народ надули і той обрав найбільше зло,у вигляді сн?
А залізна рука у виконанні кого: генерала,чи агента бсф,який генералами управляє.
Перелічені вище генерали проживали в країнах,в яких рос.вплив був мінімальний,або й зовсім відсутній.
А тут як підходить?
Зеленського цікавить тільки одне - Амністія за награбоване і гарантії збереження награбованого.
За це Зеленський погоджується:
- залишити за москалями усі окуповані території.
- пробачити москалям усі військові злочини без жодних репарацій Україні.
- пробачити москалям вбивство сотень тисяч Українців - в тому числі багато тисяч вбитих дітей.
- імплантувати в тіло України ракову пухлину (за аналогом Севастополя) - спільний бізнес з окупантами на Запорізькій Атомній електростанції.
- бере зобов'язання на Україну - ніколи не відвойовувати окуповані москалями землі і людей військовою силою.
Це називається КАПІТУЛЯЦІЯ України і втрата суверенітету України.