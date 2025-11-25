УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
6 701 39

Буданов прибув на переговори США та РФ в Абу-Дабі, - Axios

Переговори США та РФ в ОАЕ: Буданов також прибув

Українська делегація також перебуває в ОАЕ, де відбувається зустріч делегацій США та Росії.

Про це пише видання Axios із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними співрозмовника, делегація України на чолі з керівником ГУР МО Кирилом Будановим також перебуває в Абу-Дабі та проводить переговори з американською та російською командами.

Також читайте: Без втручання Трампа шансів на зупинення бойових дій майже немає, - Буданов

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Дрісколл приїхав в ОАЕ на зустріч з представниками Росії.

За даними ЗМІ, Дрісколл мав у планах провести зустріч із очільником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим.

Читайте: Переговори з РФ в Абу-Дабі проходять добре, ми залишаємося оптимістами, - речник Дрісколла

Автор: 

Буданов Кирило (631) ОАЕ (434) Дрісколл Деніел Патрік (20)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Будванга крім видачі ідіотських прогнозів вміє перемовини вести?
показати весь коментар
25.11.2025 17:02 Відповісти
+9
Повинен був їхати Бурба, але у нас на переговори їздять тільки зрадники !
показати весь коментар
25.11.2025 17:27 Відповісти
+8
каву буде носити
показати весь коментар
25.11.2025 17:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну що в ньому бачать заміну оцим?
показати весь коментар
25.11.2025 17:01 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/uTW5XxUg_90
показати весь коментар
25.11.2025 17:03 Відповісти
Будванга крім видачі ідіотських прогнозів вміє перемовини вести?
показати весь коментар
25.11.2025 17:02 Відповісти
АЛЕ!!! У Женеві делегаціюочолював АЛІБАБА !!! Це щось та означає...
показати весь коментар
25.11.2025 17:04 Відповісти
І що це міняє?
показати весь коментар
25.11.2025 17:19 Відповісти
????
показати весь коментар
25.11.2025 17:21 Відповісти
Всетаки буданга краще, ніж алібаба.
показати весь коментар
25.11.2025 18:18 Відповісти
Алі баба всім керує
показати весь коментар
25.11.2025 18:59 Відповісти
каву буде носити
показати весь коментар
25.11.2025 17:02 Відповісти
Та нє, запросить на каву до Криму
показати весь коментар
25.11.2025 17:46 Відповісти
Чому зайшли не з козирів?
Немає карт???
показати весь коментар
25.11.2025 17:04 Відповісти
зеленський зайшов з козиря, але той виявився крапленим ФСБ!
показати весь коментар
25.11.2025 18:59 Відповісти
Це не про буданова написав Ежен Потьє «Кто бил нічем, тот станєт всєм!»?
Сподіваюсь, що цей пустопорожній балабол у кінчевому підсумку не стане «всєм»
показати весь коментар
25.11.2025 17:11 Відповісти
https://english.pravda.ru/news/world/164950-uae-us-russia-secret-peace-talks/ https://english.pravda.ru/news/world/164950-uae-us-russia-secret-peace-talksЗустрічі ОАЕ з високими ставками сигналізують про новий етап переговорів США-Росія-Україна

( вибачайте- це з цапського сайту)

Керівники розвідки США та України мчать до Абу-Дабі для таємних мирних переговорів

25.11.2025 14:16

Україна направила Кирила Буданова, керівника Головного розвідувального управління (ГУР) Міністерства оборони, до Об'єднаних Арабських Еміратів. Повідомляється, що він може очолити українську делегацію в переговорах з американською групою на чолі з Деніелом Дрісколлом, секретарем армії США.
показати весь коментар
25.11.2025 17:15 Відповісти
І знову таки-нахрена нам кацапські сайти?
показати весь коментар
25.11.2025 17:20 Відповісти
Україна УСЯ сидить на кацапській ТЄЛЄЗІ - нєчаво?
А інфу від ворога треба теж знати - це англомовний сайт рашки - не карьожьтесь прошу
показати весь коментар
25.11.2025 17:23 Відповісти
Ага,а потім дивуємося про влив рашки.
показати весь коментар
25.11.2025 17:27 Відповісти
Штірліц ідьот по коридору. По какому коридору? По нашему коридору. А куда он ідьот?
показати весь коментар
25.11.2025 17:23 Відповісти
Це сигнал якийсь й чому не відомо, тут в рашистському сказано - керівники розвідки США та України мчать до Абу-Дабі ...
це вже деталь поки що не обсмоктана плітолухами...
показати весь коментар
25.11.2025 17:26 Відповісти
Повинен був їхати Бурба, але у нас на переговори їздять тільки зрадники !
показати весь коментар
25.11.2025 17:27 Відповісти
Цікваво інше - ця делегація США з Дрісколлом, альтернатива тій котру очолював у Женеві Рубіо?
Адже в Білому Домі розкол впливу на Трмапа чи дій делегованих від Трампа ...
Дрісколл захотів Буданова в голові делгації? А Рубіо у Женеві працював з Алібабою...

Дрісколл це людина ВЕНС- ЗЯТЬОК ТРАМПА - тобто ультраправі ПРОрашисти . Й там Буданов...
Венс пропонував вже ЗАЛУЖНОМУ ЗАМІНИТИ зЄвладу - той сказав жорстко- пока війна демократичні вибори неможливі (а недемократичні пертіусовки влади неможливі тим більш - так треба розуміти реакцію Залужного?)
показати весь коментар
25.11.2025 17:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uSm8ktgY7V4

американський політичний експерт про гризню політичних кланів у Білому Домі - Рубіо ворог клану Венса- (бо вони суперники на насутні вбори президента )
показати весь коментар
25.11.2025 17:44 Відповісти
Ему еще президентом/председателем быть, охраняйте надежно, емае...
показати весь коментар
25.11.2025 17:40 Відповісти
По дорозі в Емірати,зупинився в Ялті,щоб попити кави.
показати весь коментар
25.11.2025 17:41 Відповісти
КЕРІВНИК РОЗВІДКИ УКРАЇНИ !!! з рашистами на перемовинах як керівник дипломатичної місії - це що таке? Поясніть бдлск! Це норм?
показати весь коментар
25.11.2025 17:58 Відповісти
Ось і заклик від оп блокувати цензор.
Так,що нема сенсу блокувати тих,хто відверто пише про зешоблу.
показати весь коментар
25.11.2025 18:05 Відповісти
Цей зеботяра вчора народився разом з новою методичкою, вже придумали порівняти дії Бутусова, який виступав проти Порошенка по фсбешним наклепам, а зараз виступає проти Зебабуїна по цілком заслуженим обвинуваченням. Але зелена шобла поставила знак рівняння. Думай - те!!!
показати весь коментар
25.11.2025 18:33 Відповісти
Чи не сам миша власною персоною?
показати весь коментар
25.11.2025 18:52 Відповісти
Може. Тут в іншій темі воно пише, що після закінчення війни з усіх українців будуть шкіру здирати, і не допускати до виборів, мовляв треба залізна рука, бо розпустилися бачте занадто.
показати весь коментар
25.11.2025 19:01 Відповісти
Залізна рука від залізного алі-баби.
Далі "буде весело",як говорив А.Парубій.
показати весь коментар
25.11.2025 19:11 Відповісти
Если народ стал нацией---то генералы у власти не помешают. Де Голь правил Францией до 65 г, 20 лет, а генерала Франко кажись в 73 г вся Испания вышла хоронить и Пантеон ему построили. А экономика Чили при Пиночете и позже 20 лет была самой динамичной в Ю Америке. А фото Чай Кан Ши и сегодня в каждом доме на о. Тайвань. Таковы реалии. Сухой остаток решает всё.
показати весь коментар
25.11.2025 19:38 Відповісти
Если-не если...
Яке если,коли народ надули і той обрав найбільше зло,у вигляді сн?
показати весь коментар
25.11.2025 20:17 Відповісти
Так давно про это я и в который раз. Народ и нация---разные понятия. Народ---это население, этнос, электорат по модному. Нация--совсем другое. Как кстати страна и государство. Страна понятие географическое. До сих простого мы не усвоили. Может война поможет.
показати весь коментар
25.11.2025 20:23 Відповісти
Значить,ЕСЛИ відпадає.
А залізна рука у виконанні кого: генерала,чи агента бсф,який генералами управляє.
Перелічені вище генерали проживали в країнах,в яких рос.вплив був мінімальний,або й зовсім відсутній.
А тут як підходить?
показати весь коментар
25.11.2025 21:10 Відповісти
Как правило генералы и берут власть когда болван начинает ими командовать, тем более во время войны. Классика жанра прихода к власти военных. А когда наступает мир, народ решает на выборах, оставлять генерала или нет. Но у нас не сработало ничего. Похоже и не выйдет уже. Мы на пороге потери суверенитета. Но это моё мнение, субьективное.
показати весь коментар
26.11.2025 22:32 Відповісти
Щось в тому є, таки...
показати весь коментар
27.11.2025 08:50 Відповісти
Це все державна зрада ! Це не Майдан, це громадянська ..
показати весь коментар
25.11.2025 20:06 Відповісти
Буданов поїхав від Зеленського - остаточно узгодити останні деталі капітуляції України.

Зеленського цікавить тільки одне - Амністія за награбоване і гарантії збереження награбованого.

За це Зеленський погоджується:
- залишити за москалями усі окуповані території.
- пробачити москалям усі військові злочини без жодних репарацій Україні.
- пробачити москалям вбивство сотень тисяч Українців - в тому числі багато тисяч вбитих дітей.
- імплантувати в тіло України ракову пухлину (за аналогом Севастополя) - спільний бізнес з окупантами на Запорізькій Атомній електростанції.
- бере зобов'язання на Україну - ніколи не відвойовувати окуповані москалями землі і людей військовою силою.
Це називається КАПІТУЛЯЦІЯ України і втрата суверенітету України.
показати весь коментар
25.11.2025 20:35 Відповісти
 
 