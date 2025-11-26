Дрісколл - українським чиновникам: ЗСУ зазнають неминучої поразки. Краще домовлятися зараз, - NBC News

Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл заявив українським посадовцям, що ЗСУ перебувають у вкрай складному становищі на фронті та можуть зазнати поразки у протистоянні з російськими військами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NBC News.

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Обстановка на фронті

Як стверджують джерела, Дрісколл минулого тижня озвучив похмурі прогнози для України. Зокрема, він сказав українським колегам, що росіяни нарощують масштаб і темп своїх повітряних атак.

"Дрісколл повідомив своїм колегам, що їхні війська зіткнулися з важким становищем на полі бою та зазнають неминучої поразки від російських військ", - повідомили NBC News два джерела, обізнані з цим питанням.

Він також попередив, що РФ здатна вести бойові дії нескінченно.

Ситуація буде тільки погіршуватися

Як стверджував міністр, згодом ситуація в Україні буде тільки погіршуватися, тому домовитися про мирне врегулювання краще зараз, ніж опинитися в майбутньому в ще більш слабкому становищі.

За даними видання, були й інші погані новини. Делегація США також заявила, що американська оборонна промисловість не може продовжувати постачати Україні зброю та засоби протиповітряної оборони зі швидкістю, необхідною для захисту інфраструктури та населення країни, повідомили джерела.

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За словами двох джерел, звернення Дрісколла пролунало після того, як він представив підтримуваний США мирний план, який Україна розцінили як капітуляцію перед Москвою.

"По суті, повідомлення було таким: ви програєте, - сказало одне з джерел, - і вам потрібно прийняти угоду".

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Як стверджує CNN, США та Україна поки не дійшли згоди щодо трьох ключових пунктів "мирного плану". Також зазначалося, що Трамп розраховує на зустріч із Зеленським та Путіним незабаром після узгодження мирної угоди.

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