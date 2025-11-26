Дрісколл - українським чиновникам: ЗСУ зазнають неминучої поразки. Краще домовлятися зараз, - NBC News
Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл заявив українським посадовцям, що ЗСУ перебувають у вкрай складному становищі на фронті та можуть зазнати поразки у протистоянні з російськими військами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NBC News.
Обстановка на фронті
Як стверджують джерела, Дрісколл минулого тижня озвучив похмурі прогнози для України. Зокрема, він сказав українським колегам, що росіяни нарощують масштаб і темп своїх повітряних атак.
"Дрісколл повідомив своїм колегам, що їхні війська зіткнулися з важким становищем на полі бою та зазнають неминучої поразки від російських військ", - повідомили NBC News два джерела, обізнані з цим питанням.
Він також попередив, що РФ здатна вести бойові дії нескінченно.
Ситуація буде тільки погіршуватися
Як стверджував міністр, згодом ситуація в Україні буде тільки погіршуватися, тому домовитися про мирне врегулювання краще зараз, ніж опинитися в майбутньому в ще більш слабкому становищі.
За даними видання, були й інші погані новини. Делегація США також заявила, що американська оборонна промисловість не може продовжувати постачати Україні зброю та засоби протиповітряної оборони зі швидкістю, необхідною для захисту інфраструктури та населення країни, повідомили джерела.
За словами двох джерел, звернення Дрісколла пролунало після того, як він представив підтримуваний США мирний план, який Україна розцінили як капітуляцію перед Москвою.
"По суті, повідомлення було таким: ви програєте, - сказало одне з джерел, - і вам потрібно прийняти угоду".
Як стверджує CNN, США та Україна поки не дійшли згоди щодо трьох ключових пунктів "мирного плану". Також зазначалося, що Трамп розраховує на зустріч із Зеленським та Путіним незабаром після узгодження мирної угоди.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
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"Він також попередив, що РФ здатна вести бойові дії нескінченно".
Тобто офіційно визнав, що Штати супроти Парашки шансів не мають.
Дрисня Колл однокурсник Весна - віце-президента США.
Дежавю якесь... В Україні лейтенант Іванушка Баканов, приятель Зе, теж був поставлений командувати немалою державною військовою службою...
https://www.youtube.com/watch?v=StSLFT0i-Eo
Чого не домовлялися, а дриснули ?
они бы просто никого не прислали, с облегчением послали бы вас на... и обвинили бы в неблагодарности
потім звичайний комерс, банки, нерухомість.
і він буде нам розповідати про безкінечні можливості кацапів?
відверто кажучи - та угода більше потрібна москалям ніж нам.
ми в дупі, але ми про це знаємо, і знаємо як потім з неї вилізти, а на болотах важче буде
Во вторых это тыловой вояка на побегушках у венса.
В третьих уровень некомпетентности американской разведки мы уже видели в начале войны. Данные они получают лучше всех, но анализируют с позиции страуса с головой в песке, и с незащещённой жопой сверху.
Байден давав величезну кількість зброї і допомоги, і підтримки. А ви навіть продаж зброї, за гроші, кажете можете зупинити.
В целом это шестерка Венса, а Венс шестерка Маска, он ему должность купил. И Маск и Венс всю эту галиматью еще с 22 года постят.
Взагалі 12 років війни, у тому числі інформаційної, персонально мене вже навчили: після оприлюднення чогось "гарячого", на кшталт цієї новини, треба почекати кілька годин, можливо добу. За цей час новину чи спростують, чи підтвердять з кожної праски. І вже тоді можна реагувати, а не розносити плітки на емоціях та погіршувати і без того несталу психіку оточуючих.
ІМХО, зрозуміло.
https://censor.net/ua/news/3587045/rubio-zaperechyv-scho-driskoll-kazav-pro-nemynuchu-porazku-********