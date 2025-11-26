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Новини Мирний план США
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Дрісколл - українським чиновникам: ЗСУ зазнають неминучої поразки. Краще домовлятися зараз, - NBC News

дрісколл про поразку України

Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл заявив українським посадовцям, що ЗСУ перебувають у вкрай складному становищі на фронті та можуть зазнати поразки у протистоянні з російськими військами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NBC News

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Обстановка на фронті

Як стверджують джерела, Дрісколл минулого тижня озвучив похмурі прогнози для України. Зокрема, він сказав українським колегам, що росіяни нарощують масштаб і темп своїх повітряних атак.

"Дрісколл повідомив своїм колегам, що їхні війська зіткнулися з важким становищем на полі бою та зазнають неминучої поразки від російських військ", - повідомили NBC News два джерела, обізнані з цим питанням.

Він також попередив, що РФ здатна вести бойові дії нескінченно.

Ситуація буде тільки погіршуватися

Як стверджував міністр, згодом ситуація в Україні буде тільки погіршуватися, тому домовитися про мирне врегулювання краще зараз, ніж опинитися в майбутньому в ще більш слабкому становищі.

За даними видання, були й інші погані новини. Делегація США також заявила, що американська оборонна промисловість не може продовжувати постачати Україні зброю та засоби протиповітряної оборони зі швидкістю, необхідною для захисту інфраструктури та населення країни, повідомили джерела.

Також читайте: Дрісколл відвідає Київ цього тижня, - ОП

За словами двох джерел, звернення Дрісколла пролунало після того, як він представив підтримуваний США мирний план, який Україна розцінили як капітуляцію перед Москвою.

"По суті, повідомлення було таким: ви програєте, - сказало одне з джерел, - і вам потрібно прийняти угоду".

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Як стверджує CNN, США та Україна поки не дійшли згоди щодо трьох ключових пунктів "мирного плану". Також зазначалося, що Трамп розраховує на зустріч із Зеленським та Путіним незабаром після узгодження мирної угоди.

Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

  • Читайте: Буданов прибув на переговори США та РФ в Абу-Дабі, - Axios

Автор: 

перемовини (3809) бойові дії (5937) Дрісколл Деніел Патрік (20)
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Топ коментарі
+41
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26.11.2025 08:18 Відповісти
+36
Черговий Дрістун, що ганьбить США на весь світ.
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26.11.2025 08:14 Відповісти
+31
Та знаємо, знаємо
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26.11.2025 08:13 Відповісти
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"американська оборонна промисловість не може продовжувати постачати Україні зброю та засоби протиповітряної оборони зі швидкістю, необхідною"

"Він також попередив, що РФ здатна вести бойові дії нескінченно".

Тобто офіційно визнав, що Штати супроти Парашки шансів не мають.
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26.11.2025 09:03 Відповісти
Не тільки в Україні президента оточують корупціонери,дураки,мудаки,куми і друзі при посадах.
Дрисня Колл однокурсник Весна - віце-президента США.
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26.11.2025 09:03 Відповісти
Дріскол за освітою інвестиційний банкір, тобто, він той самий Віткофф, тільки в профіль. Це все, що потрібно про нього знати.
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26.11.2025 09:05 Відповісти
ну він ще взводний у розвідці так що про армію він знае і воював Але з ким з тапочниками 9 місяців у Іраку і не як йго кент боуман з прутнями капеланів в зеленій зоні Багдаду
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26.11.2025 09:12 Відповісти
Дрісколл звільнився за армії США, маючи звання «First Lieutenant» (перший лейтенант), що є еквівалентом нашого старлея. А тепер цей старлей, приятель та одногрупник віцепрезидента Венса командує міністерством сухопутних військ...
Дежавю якесь... В Україні лейтенант Іванушка Баканов, приятель Зе, теж був поставлений командувати немалою державною військовою службою...
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27.11.2025 00:53 Відповісти
"Лейтенант старшой..." (с)

https://www.youtube.com/watch?v=StSLFT0i-Eo
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28.11.2025 17:15 Відповісти
Дрісколл однокурсник Вєнса. Вєнс витяг його з якоїсь діри на посаду якої він не заслуговує і не має відповідної кваліфікації та досвіду. Це "дурілка картонная" якій поставили умови "нагнеш українців - утримаєшся на посаді". США прогнила до дна - на посаді перший президент з кримінальними провадженнями і довгим шлейфом злочинів, його призначенці профани і в Білому Домі панують зрада демократії, кумівство і мафіозні стосунки.
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26.11.2025 21:12 Відповісти
падло
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26.11.2025 09:09 Відповісти
Про В'єтнам і Афганістан він не в курсі ?
Чого не домовлялися, а дриснули ?
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26.11.2025 09:10 Відповісти
Вони памятають битву за Корею просто з Китаєм і совком.
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26.11.2025 10:48 Відповісти
У нас немає притомних людей в керівництві державою. Аби хтось з політиків був би з яйцями, то викликали б посла США до МЗС, та вручили б ноту протесту з приводу висловлювань цього недоумка, в якій би зазначили, що його присутність в Україні небажана. І це звичайна практика міжнародних відносин. Проте, а подальшому, в США думали б, кого можна присилати представником в Україну, а представники були б обачливими у своїх висловлюваннях.
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26.11.2025 09:20 Відповісти
Це була б цікава поза де одною рукою просите а іншою посилаєте.
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26.11.2025 10:51 Відповісти
Це цілком нормально. Про це навіть у Святому Письмі написано, бо Спаситель казав, що права рука не повинна знати, що робить ліва. Отже, як написано в книзі Екслісіаста: "Ніщо не нове під сонцем"
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27.11.2025 11:21 Відповісти
"подальшому, в США думали б, кого можна присилати"

они бы просто никого не прислали, с облегчением послали бы вас на... и обвинили бы в неблагодарности
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26.11.2025 11:36 Відповісти
якщо глянути біографію цього "генерала" - служив в армії 3 роки, дослужився до комвзвода.
потім звичайний комерс, банки, нерухомість.
і він буде нам розповідати про безкінечні можливості кацапів?
відверто кажучи - та угода більше потрібна москалям ніж нам.
ми в дупі, але ми про це знаємо, і знаємо як потім з неї вилізти, а на болотах важче буде
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26.11.2025 09:21 Відповісти
Розумних та досвідчених генералів посилають до розумних, а до чотирикратного ухилянта послали такого "генерала", на которого ОПа заслуговує на їхню думку.
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26.11.2025 09:54 Відповісти
Во первых его должность не министр, а секретарь.
Во вторых это тыловой вояка на побегушках у венса.
В третьих уровень некомпетентности американской разведки мы уже видели в начале войны. Данные они получают лучше всех, но анализируют с позиции страуса с головой в песке, и с незащещённой жопой сверху.
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26.11.2025 09:25 Відповісти
Херовий ти генерал Дрісколл-друг хєрового віцепреза.Вже ви разом з кацапами говорили про 3 дні-іі попали в сраку як у Вьєтнамі та Іраку
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26.11.2025 09:30 Відповісти
Дрісколл не генерал, а старлей.
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27.11.2025 00:57 Відповісти
Звісно вибору небагато, взагалі то і немає,але просте питання,чим ця угода буде кращою ніж угода,що пропонувалася у 2022? Можливо кількістю загиблих та руйнувань....
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26.11.2025 09:38 Відповісти
Я тільки одного не розумію в цьому запитанні воно породжене проблемами з логічним мисленням чи зі сприйняттям дійсності?
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26.11.2025 11:03 Відповісти
Эта война и действия США показывают, что в случае нападения ху...ла на любую страну, даже члена НАТО, будь-то Латвия, Польша, Румыния или даже Германия, США, по крайней мере, при Трампе, защищать страну-жертву не будут, точно так же, как и Украину. И как мне кажется, Европа это уже поняла или, на худой конец, начинает понимать. В общем, Трамп преподаёт урок не только Украине и не столько ей, сколько союзникам по НАТО. Типа, кошка бросила котят - пусть ... как хотят. Вот это и есть трамповские "Сделаем Америку снова великой!" и "Америка прежде всего!"
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26.11.2025 09:39 Відповісти
Дрісколл - "человек" Венса і такий же ватний, як і Венс.
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26.11.2025 09:42 Відповісти
американська розвідка завжди помиляється, так завжди було
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26.11.2025 09:43 Відповісти
Байден був Людина, а ти, зі своїм господарем - Дрисня.
Байден давав величезну кількість зброї і допомоги, і підтримки. А ви навіть продаж зброї, за гроші, кажете можете зупинити.
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26.11.2025 09:45 Відповісти
Може скажеш, що він ще ленд-ліз дав? А ще згадай, як 2023 року Байден 4 місяці поспіль не передав Україні ані цента, ані патрона. Пам'ять коротка?
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26.11.2025 10:21 Відповісти
В 2023 году именно трамп через своего спикера джонсона блокировал помощь от Байдена. Так что ты пукнул в лужу, кaцапчик.
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26.11.2025 11:34 Відповісти
НЕТ, ничего у Трамповских холуёв не выйдет, в Украине ***** зубы обломало и эти гниды обломают а сказки рассказывать будете своим тёлкам безголовым.
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26.11.2025 09:58 Відповісти
Дристявий ! А ти будеш і стояти дивитися ?!
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26.11.2025 10:05 Відповісти
У Трампа, я дивлюся, команда - тупе та ще тупіше.
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26.11.2025 10:18 Відповісти
Если б рашка и "нескінченно" были слова синонимы, "мир на определенных условиях" никто б не клянчил.

В целом это шестерка Венса, а Венс шестерка Маска, он ему должность купил. И Маск и Венс всю эту галиматью еще с 22 года постят.
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26.11.2025 10:23 Відповісти
Дріскол судить по американських солдатах які ***** доріжку подавали і кланялись в ножки? ось шо буває з великою країною де обирають президентом ******
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26.11.2025 11:04 Відповісти
Американці вже написали, що це був фейк.

Взагалі 12 років війни, у тому числі інформаційної, персонально мене вже навчили: після оприлюднення чогось "гарячого", на кшталт цієї новини, треба почекати кілька годин, можливо добу. За цей час новину чи спростують, чи підтвердять з кожної праски. І вже тоді можна реагувати, а не розносити плітки на емоціях та погіршувати і без того несталу психіку оточуючих.
ІМХО, зрозуміло.
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26.11.2025 11:25 Відповісти
Дениска Дристун!
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26.11.2025 11:27 Відповісти
Вже заперечили:
https://censor.net/ua/news/3587045/rubio-zaperechyv-scho-driskoll-kazav-pro-nemynuchu-porazku-********
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26.11.2025 11:29 Відповісти
такие войны одними переговорами не останавливаюся (особенно, если вторая сторона - Хйло). чего стоила сдача Крыма и минск-1. а когда еще "партнеры" и "гаранты" по Будапештскому меморандуму оказались "союзниками", правда, между собой (как совок и гитлеровская германия), то это прям картбланш с предсказуемым результатом.
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26.11.2025 11:56 Відповісти
Все правильно, американська армія в такому положенні вже здалася б, ще три роки тому 😎
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26.11.2025 12:08 Відповісти
Пнх
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26.11.2025 12:11 Відповісти
Якщо ВПК США відстає від російського, то радимо Дрісколлу подумати про передачу росії Аляски, щоб не втратити все.
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26.11.2025 13:20 Відповісти
То спочатку Вітьков а тепер ще ***** Дристов знайшовся якій Україну на мапі знайти не зможе але буде вам розказувати про неминучу поразку
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26.11.2025 16:59 Відповісти
цє рване вухо сказалo, a цeй дрісколл йому дoгодити xoчe, oт i повторює
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27.11.2025 06:37 Відповісти
***** прокацапский чтоб ты сдох!хуй тебе а не Украина!
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26.11.2025 19:10 Відповісти
США способны содействовать отъезду Владимира Зеленского в Израиль, где ему не грозит экстрадиция и уголовное преследование за коррупцию. «Мы к этому сейчас и идем, люди должны это понимать. Думаю, что идет подготовка к вывозу Зеленского и большей части его окружения в Израиль, где у них есть иммунитет от экстрадиции и уголовного преследования», - такое мнение высказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive.
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27.11.2025 01:49 Відповісти
Убеждён что когда зелёная шайка отчалит на родину, мы не увидим здесь флагов со звездой давида, но пока ещё можно рвать рубаху изображая патриотов, не будем таки мешать.
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27.11.2025 01:52 Відповісти
Які важелі впливу на Україну мають трампонівські мерзотники щоб таке чесати? Допомагати-не допомагають. Тільки продають і пи₴дять. Та кацапам **********. Розвіддані? Не критично. Коротше,нах пішов,обдріскол.
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27.11.2025 08:39 Відповісти
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